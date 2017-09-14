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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 21 лип, 2024 18:32
_hunter
Про "дальнобоем постфактум" - или это только хотабам можно по африкам ездить деньги зарабатывать?
Да всім можна! Якщо ти є тієї самої дозволеної професії на момент перетину кордону і ідеш саме працювати отим самим, і саме на благо держави Україна і саме зі сплатою податків в її бюджет,
Але ж ти «не є» отим при перетині кордон, тобто ти злочинець по підробним документам. Все тобі зрозуміло?
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Hotab
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Додано: Нед 21 лип, 2024 18:33
tester7336 написав: pesikot написав: tester7336 написав:
в тебе це викликає посмішку? зразу видно гниду яка не піде на фронт
Фактів немає, ти звичайне московське брехло ...
тобто заперечень, що в тебе викликає посмішку приход іншим повістки, не викликає? значить з гнидою я не помилився. в саму точічку.
ЗІ
докази будуть що я "звичайне московське брехло"
чи як каже детройд - одні фантазії?
так, ти звичайне московське брехло ))
Яке почали істерити
І будешь таким, поки не надашь доказів, що я кого відправляю на війну
фразою "на фронт" ти вже себе викрив
Докази в студію )))
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Додано: Нед 21 лип, 2024 18:36
Hotab написав:_hunter
Про "дальнобоем постфактум" - или это только хотабам можно по африкам ездить деньги зарабатывать?
Да всім можна! Якщо ти є тієї самої дозволеної професії на момент перетину кордону і ідеш саме працювати отим самим, і саме на благо держави Україна і саме зі сплатою податків в її бюджет,
я у тебя уже на помню сколько раз спрашивал - спрошу еще раз
- вот эти фантазии подтверждающий Закон найдешь?
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Додано: Нед 21 лип, 2024 18:37
Успіх написав: tester7336 написав: Успіх написав:
Наче ж просте-простесеньке питання...?
Що в ньому такого?
просто після оновлення даних підуть повістки на ВЛК.
а кожен розуміє що повістка на ВЛК = піти на фронт. але разом з цим кожен розуміє що повістки не будуть приходити провладним прихлєбатєлям та пропєтлявшим різними способами. тому той хто розуміє що йому реально може прийти повістка сидить мовчки. а от гниди саме й запитують. тому зразу й в морду. бо гнида.
Щось в цьому є!
А то он Будівельник на диво дуже бадьорий і самовпевнений щодо себе і своїх синів🤔
Наче й оновив дані він і його сини, але проглядується нотка "я і вони 100% не підемо!"
Як і Флер тут горлала про кордони 91го і всіх на фронт, а потім виявляється, що її чоловік то пішов на роботу, де його забронювали!
Тобто, СПЕЦІАЛЬНО залишив прибуткову роботу на СТО, а влаштувався на іншу заради бронювання!!!
То звичайно, що при таких обставинах можна і далі горлати - "всіх на фронт і ніякого РПВ!"
Ти був дурний, є дурний і будешь дурний
Бо ти не хочешь чомусь навчитись, фінансова піраміда тебе нічому не навчила
Ти продовжуешь піддакувати всем тим, хто тебе почухає за вушком ...
Продовжуй ...
Поки такі як будівельник, як я, сплачують податки, донатять, щоб тобі було чим котів годувати ...
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Додано: Нед 21 лип, 2024 18:41
pesikot написав: tester7336 написав:
тобто заперечень, що в тебе викликає посмішку приход іншим повістки, не викликає? значить з гнидою я не помилився. в саму точічку.
ЗІ
докази будуть що я "звичайне московське брехло"
чи як каже детройд - одні фантазії?
так, ти звичайне московське брехло ))
Яке почали істерити
І будешь таким, поки не надашь доказів, що я кого відправляю на війну
фразою "на фронт" ти вже себе викрив
Докази в студію )))
докази будуть твоїх фантазій? чи гнидам язиком тріпати не мішки ворочати?
докази в студію. спочатку за себе розпишись перш ніж від інших вимагати.
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