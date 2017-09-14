Успіх написав:Наче ж просте-простесеньке питання...? Що в ньому такого?
просто після оновлення даних підуть повістки на ВЛК. а кожен розуміє що повістка на ВЛК = піти на фронт. але разом з цим кожен розуміє що повістки не будуть приходити провладним прихлєбатєлям та пропєтлявшим різними способами. тому той хто розуміє що йому реально може прийти повістка сидить мовчки. а от гниди саме й запитують. тому зразу й в морду. бо гнида.
Щось в цьому є! А то он Будівельник на диво дуже бадьорий і самовпевнений щодо себе і своїх синів🤔 Наче й оновив дані він і його сини, але проглядується нотка "я і вони 100% не підемо!"
Як і Флер тут горлала про кордони 91го і всіх на фронт, а потім виявляється, що її чоловік то пішов на роботу, де його забронювали! Тобто, СПЕЦІАЛЬНО залишив прибуткову роботу на СТО, а влаштувався на іншу заради бронювання!!!
То звичайно, що при таких обставинах можна і далі горлати - "всіх на фронт і ніякого РПВ!"
Ти був дурний, є дурний і будешь дурний
Бо ти не хочешь чомусь навчитись, фінансова піраміда тебе нічому не навчила
Ти продовжуешь піддакувати всем тим, хто тебе почухає за вушком ...
Продовжуй ...
Поки такі як будівельник, як я, сплачують податки, донатять, щоб тобі було чим котів годувати ...
*Кого найбільше цитує російська пропаганда серед українських публічних осіб?*
• Олег Соскін – беззаперечний улюбленець російської пропаганди. Оскільки він, ймовірно, не перебуває в Україні, то може узгоджувати свої заяви з тими, хто їх поширює.
• Сергій Кривонос – потрапляє в російські новини, оскільки є гострим критиком чинної влади.
• Олег Старіков, найбільш дивний в цьому рейтингу, бо фактично невідомий в Україні.
• Мар'яна Безугла є постійним публічним критиком українського військового командування.
• Також роспропаганда цитує й Ігоря Лапіна – українського юриста, депутата Верховної Ради України VIII скликання, критичні заяви якого часто стосуються керівника ГУР МОУ Кирила Буданова. При тому, що сам Лапін має значно нижче військове звання та досвід для подібних тверджень, а його військова освіта – Курганське вище військово-політичне авіаційне училище.
Дослідження провела Дослідницько-аналітична група InfoLight.UA.
Найбільше на кордонах 1991 року наполягає захід — 59%, тоді як схід і південь, від яких Росія вже відірвала шматки, — найменше (39 і 40% відповідно). Хто в підсумку ближчий до реальності й чому, — тема для окремого дослідження. До речі, саме схід (13%) і південь (10%) лояльніші до фіксації кордону по лінії фронту. Але мотивація тут навряд чи може бути однаковою. Схід просто втомився від десятилітньої війни, а південь досі плекає ілюзії, що з Путіним можна домовитися, якщо піти на певні поступки. Центр, як зазвичай, найближчий до середнього показника. Водночас захід (5,6%) стабільно втримує жорстку переговорну лінію й погоджуватися на те, де стоїмо, наміру не має. https://zn.ua/ukr/UKRAINE/vijna-chi-mir ... ennja.html А знаєте, хто найбільше засуджує ухилянтів? 37% людей похилого віку (60+) вважають, що під час війни бути ухилянтом соромно. А от 50% наймолодших опитаних (18–29 років) не соромно. Як, імовірно, і їхнім батькам (50–59 років) — 52% людей цього віку можуть зрозуміти ухилянтів. ... Так, на заході переважають люди, в оточенні яких більшість намагається всіма способами ухилитися від служби, — 17% за середньої цифри по країні 15%. Найбільше там і відкритих кримінальних справ за цією статтею. А на півдні 13% опитаних заявили, що в їхньому оточенні майже всі є ухилянтами, за середнього показника по країні 9%.
Все такие опросы необъективны. Это как в рф спрашивать про поддержку хуйла и сво. Люди старшего возраста больше боятся что "СБУ постукае в двери кожному", молодежь меньше. От и всё. Реальные настроения в такой ситуации можно понять поговорив со своим кругом общения. Если у вас отсрочка а у вашего знакомого нет, разговор может не получится.
Faceless написав:*Кого найбільше цитує російська пропаганда серед українських публічних осіб?*
• Олег Соскін – беззаперечний улюбленець російської пропаганди. Оскільки він, ймовірно, не перебуває в Україні, то може узгоджувати свої заяви з тими, хто їх поширює.
тут питаннь немає ...
Faceless написав:• Сергій Кривонос – потрапляє в російські новини, оскільки є гострим критиком чинної влади.
Військова цензура повинна бути, політичної ні Кривонос, хоч і критикує, проте часто пропонує по ділу
Та і в Жулянах зробив свою справу. За що отримав кримінальне впровадження
Faceless написав:• Олег Старіков, найбільш дивний в цьому рейтингу, бо фактично невідомий в Україні.
Це хто взагалі ???
Faceless написав:• Мар'яна Безугла є постійним публічним критиком українського військового командування.
Без коментарів ....
Faceless написав:• Також роспропаганда цитує й Ігоря Лапіна – українського юриста, депутата Верховної Ради України VIII скликання, критичні заяви якого часто стосуються керівника ГУР МОУ Кирила Буданова. При тому, що сам Лапін має значно нижче військове звання та досвід для подібних тверджень, а його військова освіта – Курганське вище військово-політичне авіаційне училище.
З червня 2014 р. — учасник АТО, обраний бійцями командиром 2-ї штурмової роти «Захід» 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар» (в/ч ПП В 0624), який підпорядкований ЗСУ. Більш відомий під псевдонімом «Зола», у зв'язку із цим, в подальшому, роту називали «золушки».
За час проведення АТО відзначився як професійний та відповідальний командир. Користується авторитетом у своїх бійців. Під його керівництвом було звільнено 8 населених пунктів в Луганській області, зокрема Щастя, Георгіївка, Лутугине, Успенка, Новосвітлівка та Хрящувате, та інші стратегічно важливі об'єкти.
Штурмовий підрозділ «Золи» брав участь у звільненні Красного Яру, а під час операції зі звільнення Вергунського роз'їзду біля Луганська знищив бійців групи спецпідрозділу по боротьбі з тероризмом РФ «Гюрза» та частину групи підрозділу «Бетмена»[2].
Операція зі звільнення населеного пункту Георгіївка, під керівництвом «Золи» відзначається, як прорив блокади Луганського аеропорту.
Після бою за Хрящувате перебував на лікуванні у військовому госпіталі. Потім повернувся в зону проведення АТО, перебував на Луганській ТЕЦ, брав участь в обороні Щастя.
Після обрання народним депутатом України їздить в зону АТО допомагає бійцям, передає навички та досвід ведення військових операцій.
Faceless написав:Дослідження провела Дослідницько-аналітична група InfoLight.UA.