Найбільше на кордонах 1991 року наполягає захід — 59%, тоді як схід і південь, від яких Росія вже відірвала шматки, — найменше (39 і 40% відповідно). Хто в підсумку ближчий до реальності й чому, — тема для окремого дослідження. До речі, саме схід (13%) і південь (10%) лояльніші до фіксації кордону по лінії фронту. Але мотивація тут навряд чи може бути однаковою. Схід просто втомився від десятилітньої війни, а південь досі плекає ілюзії, що з Путіним можна домовитися, якщо піти на певні поступки. Центр, як зазвичай, найближчий до середнього показника. Водночас захід (5,6%) стабільно втримує жорстку переговорну лінію й погоджуватися на те, де стоїмо, наміру не має.А знаєте, хто найбільше засуджує ухилянтів? 37% людей похилого віку (60+) вважають, що під час війни бути ухилянтом соромно. А от 50% наймолодших опитаних (18–29 років) не соромно. Як, імовірно, і їхнім батькам (50–59 років) — 52% людей цього віку можуть зрозуміти ухилянтів. ...Так, на заході переважають люди, в оточенні яких більшість намагається всіма способами ухилитися від служби, — 17% за середньої цифри по країні 15%. Найбільше там і відкритих кримінальних справ за цією статтею. А на півдні 13% опитаних заявили, що в їхньому оточенні майже всі є ухилянтами, за середнього показника по країні 9%.