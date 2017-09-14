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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9145914691479148>
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 19:36

  Faceless написав:*Кого найбільше цитує російська пропаганда серед українських публічних осіб?*

• Олег Соскін – беззаперечний улюбленець російської пропаганди. Оскільки він, ймовірно, не перебуває в Україні, то може узгоджувати свої заяви з тими, хто їх поширює.


Соскин прикольный чувак в 2008 советовал скупать недвижимость, бо будет только дорожать.

Москаль vs Соскін
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 19:41

  UA написав:Люди старшего возраста больше боятся что "СБУ постукае в двери кожному", молодежь меньше. От и всё.
Реальные настроения в такой ситуации можно понять поговорив со своим кругом общения.
Если у вас отсрочка а у вашего знакомого нет, разговор может не получится.

какие фантазии ...

то есть, к тем у кого бронирование, у меня должна быть неприязнь ?
И общаться с ними я не должен ?

Общаюсь, спокойно
Общаюсь с теми, кого уже давно призвали
И не вижу от них неприязни, что они там, а я тут

А вот эти завистливые темы, у меня нет отсрочки, а у тебя есть - характерны для россяин
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 19:44

Сміливо,а при зустрічі з фронтовиками, то ти в штанці надзюр

  pesikot написав:Ти був дурний, є дурний і будешь дурний
Так, так - саме це треба постійно казати воїнам ЗСУ, які періодично бувають на вогневій, а "відпочивають" - за крок до вогневої!

Який же ти телепень!
Просто бовдур!
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 19:48

  Успіх написав:
  pesikot написав:Ти був дурний, є дурний і будешь дурний
Так, так - саме це треба постійно казати воїнам ЗСУ, які періодично бувають на вогневій, а "відпочивають" - за крок до вогневої!

Який же ти телепень!
Просто бовдур!

Бачив багато військових, спілкувався

А ти як був дурень, так і залишився

Вже того московита потерли, а ти все пишешь дурності
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 19:48

Успіх

Підмініть нас - нехай ми підемо мучитись/платити податки на ваші місця!


Ти до війни не мучився (не платив) особливо то. А що тепер станеться? :mrgreen:
Е, ні!! Нікого ти не надуриш. Ти там, де з тебе найбільше зараз користі. :mrgreen:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 20:06

  pesikot написав:то есть, к тем у кого бронирование, у меня должна быть неприязнь ?
И общаться с ними я не должен ?

Ты ж вроде писал что у тебя отсрочка, а не бронирование.
Те у кого отсрочка должен быть на одной волне с теми у кого бронирование.
У меня ровное общение получается только с теми, у кого круглая печать Мин обороны.
Ухылянты почему-то нервничают и закрываются как в ракушке. .
Броники и отсрочники повеселее, но понимают временность своего статуса.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 20:07

Саме так треба будувати потужну армію Марса!

  Hotab написав:Е, ні!!
Тобто, всі "надважливі" тиловики будуть пекельно мучитись в тилу, але за жодних умов не підуть на фронт підмінити втомлених захисників?

Як так?© :)
  Hotab написав:Ти там, де з тебе найбільше зараз користі.
Ага, профі-артилериста ставлять за лопату🤦🏻
Як так далі піде, то наступними за лопатами поставлять авіацію))
Будуть занзібарські літуни копати лопатами піски Донеччини і тягати 5-ти метрові соснові колоди))
А що?
Нах ті літуни будуть даремно протирати штани, чекаючи на ф-16 у дві тисячі сто п'ятсотому році?!))
Нехай краще покищо копають... :mrgreen:

Примітка:
"Соснові колоди" - не плутати з "корабельною сосною", як і не плутати з тутешньою "сосною-незламницею в окулярах" :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 20:10

Президент Володимир Зеленськи заявива, що Україні важливо зберегти життя своїх громадян, однак це не означає готовність поступитися на користь росії 30% своєї території. Про це він сказав в інтерв’ю BBC.

«Для нас програш – це програти свою країну. Хтось каже: »Так, а що важливіше для вас – територія або люди?« Як можна так порівнювати? Все це про людей. Люди важливі, але це не значить, що можна подарувати їм (росіянам) 30% нашої землі», – заявив він.
https://varta1.com.ua/news/prezident-uk ... 83459.html

Хоч і закручена, але нарешті чітка відповідь.
Градація вказана.
Країна. Території. Люди.
Крапка.

Тепер залишилося дочекатися інструментів досягнення.
До яких хоч не хоч, а обов'язково приходять усі з такою градацією.

А починають всі завжди з іншого...
Але приходять до такого.
А потім і до відповідних інструментів.

Як там було в папередників спочатку: воля, крестьянам.., робочим..
Класика.
Закони що фізики, що суспільства не обманути.

Сумно. Але колія є колія.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 20:11

  UA написав:
  pesikot написав:то есть, к тем у кого бронирование, у меня должна быть неприязнь ?
И общаться с ними я не должен ?

Ты ж вроде писал что у тебя отсрочка, а не бронирование.
Те у кого отсрочка должен быть на одной волне с теми у кого бронирование.
У меня ровное общение получается только с теми, у кого круглая печать Мин обороны.
Ухылянты почему-то нервничают и закрываются как в ракушке. .
Броники и отсрочники повеселее, но понимают временность своего статуса.

Я ничего не писал про свой статус, это уже ты фантазируешь

У тебя не получилось разделить общество

Интересно, а у тебя какая печать, а ? :)
Ну так, чисто поржать )
Какой ты у нас важный ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 20:12

  Успіх написав:
  Hotab написав:Е, ні!!
Тобто, всі "надважливі" тиловики будуть пекельно мучитись в тилу, але за жодних умов не підуть на фронт підмінити втомлених захисників?

Як так?© :)
  Hotab написав:Ти там, де з тебе найбільше зараз користі.
Ага, профі-артилериста ставлять за лопату🤦🏻
Як так далі піде, то наступними за лопатами поставлять авіацію))
Будуть занзібарські літуни копати лопатами піски Донеччини і тягати 5-ти метрові соснові колоди))
А що?
Нах ті літуни будуть даремно протирати штани, чекаючи на ф-16 у дві тисячі сто п'ятсотому році?!))
Нехай краще покищо копають... :mrgreen:

Примітка:
"Соснові колоди" - не плутати з "корабельною сосною", як і не плутати з тутешньою "сосною-незламницею в окулярах" :lol:

Перед Новым годом пошел мужик в лес за елкой. Приглядел елочку, только
собрался рубить, как вдруг на поляну выходит медведь и спрашивает:
- Ты чего тут делаешь?
Мужик: Да вот хочу елочку на Новый год срубить.
Медведь: Бери березу и уматьівай.
Мужик: Миша, что же за Новый год с березой. Дай хотя бы сосну.
Медведь: Ну сосни и бери березу.
flyman
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  #<1 ... 9145914691479148>
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