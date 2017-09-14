Соскин прикольный чувак в 2008 советовал скупать недвижимость, бо будет только дорожать.
Москаль vs Соскін
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Додано: Нед 21 лип, 2024 19:36
Соскин прикольный чувак в 2008 советовал скупать недвижимость, бо будет только дорожать.
Москаль vs Соскін
Додано: Нед 21 лип, 2024 19:41
какие фантазии ...
то есть, к тем у кого бронирование, у меня должна быть неприязнь ?
И общаться с ними я не должен ?
Общаюсь, спокойно
Общаюсь с теми, кого уже давно призвали
И не вижу от них неприязни, что они там, а я тут
А вот эти завистливые темы, у меня нет отсрочки, а у тебя есть - характерны для россяин
Додано: Нед 21 лип, 2024 19:44
Сміливо,а при зустрічі з фронтовиками, то ти в штанці надзюр
Додано: Нед 21 лип, 2024 19:48
Бачив багато військових, спілкувався
А ти як був дурень, так і залишився
Вже того московита потерли, а ти все пишешь дурності
Додано: Нед 21 лип, 2024 19:48
Успіх
Ти до війни не мучився (не платив) особливо то. А що тепер станеться?
Е, ні!! Нікого ти не надуриш. Ти там, де з тебе найбільше зараз користі.
Додано: Нед 21 лип, 2024 20:06
Ты ж вроде писал что у тебя отсрочка, а не бронирование.
Те у кого отсрочка должен быть на одной волне с теми у кого бронирование.
У меня ровное общение получается только с теми, у кого круглая печать Мин обороны.
Ухылянты почему-то нервничают и закрываются как в ракушке. .
Броники и отсрочники повеселее, но понимают временность своего статуса.
Додано: Нед 21 лип, 2024 20:07
Саме так треба будувати потужну армію Марса!
Тобто, всі "надважливі" тиловики будуть пекельно мучитись в тилу, але за жодних умов не підуть на фронт підмінити втомлених захисників?
Як так?©
Ага, профі-артилериста ставлять за лопату🤦🏻
Як так далі піде, то наступними за лопатами поставлять авіацію))
Будуть занзібарські літуни копати лопатами піски Донеччини і тягати 5-ти метрові соснові колоди))
А що?
Нах ті літуни будуть даремно протирати штани, чекаючи на ф-16 у дві тисячі сто п'ятсотому році?!))
Нехай краще покищо копають...
Примітка:
"Соснові колоди" - не плутати з "корабельною сосною", як і не плутати з тутешньою "сосною-незламницею в окулярах"
Додано: Нед 21 лип, 2024 20:10
Президент Володимир Зеленськи заявива, що Україні важливо зберегти життя своїх громадян, однак це не означає готовність поступитися на користь росії 30% своєї території. Про це він сказав в інтерв’ю BBC.
«Для нас програш – це програти свою країну. Хтось каже: »Так, а що важливіше для вас – територія або люди?« Як можна так порівнювати? Все це про людей. Люди важливі, але це не значить, що можна подарувати їм (росіянам) 30% нашої землі», – заявив він.
Хоч і закручена, але нарешті чітка відповідь.
Градація вказана.
Країна. Території. Люди.
Крапка.
Тепер залишилося дочекатися інструментів досягнення.
До яких хоч не хоч, а обов'язково приходять усі з такою градацією.
А починають всі завжди з іншого...
Але приходять до такого.
А потім і до відповідних інструментів.
Як там було в папередників спочатку: воля, крестьянам.., робочим..
Класика.
Закони що фізики, що суспільства не обманути.
Сумно. Але колія є колія.
Додано: Нед 21 лип, 2024 20:11
Я ничего не писал про свой статус, это уже ты фантазируешь
У тебя не получилось разделить общество
Интересно, а у тебя какая печать, а ?
Ну так, чисто поржать )
Какой ты у нас важный ?
Додано: Нед 21 лип, 2024 20:12
Перед Новым годом пошел мужик в лес за елкой. Приглядел елочку, только
собрался рубить, как вдруг на поляну выходит медведь и спрашивает:
- Ты чего тут делаешь?
Мужик: Да вот хочу елочку на Новый год срубить.
Медведь: Бери березу и уматьівай.
Мужик: Миша, что же за Новый год с березой. Дай хотя бы сосну.
Медведь: Ну сосни и бери березу.
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