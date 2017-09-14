detroytred написав:Президент Володимир Зеленськи заявива, що Україні важливо зберегти життя своїх громадян, однак це не означає готовність поступитися на користь росії 30% своєї території. Про це він сказав в інтерв’ю BBC.
«Для нас програш – це програти свою країну. Хтось каже: »Так, а що важливіше для вас – територія або люди?« Як можна так порівнювати? Все це про людей. Люди важливі, але це не значить, що можна подарувати їм (росіянам) 30% нашої землі», – заявив він. https://varta1.com.ua/news/prezident-uk ... 83459.html
Хоч і закручена, але нарешті чітка відповідь. Градація вказана. Країна. Території. Люди. Крапка.
Хто проти пожертвувати синами Ахметова заради територій? Вова десь в далекому космосі. Землі під ногами не відчуває.
Востаннє редагувалось UA в Нед 21 лип, 2024 20:18, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:Ухылянты почему-то нервничают и закрываются как в ракушке. . Броники и отсрочники повеселее, но понимают временность своего статуса
Оті всі, що тут розкривають хлєбала(а не скромно мовчать і не провокують/обси рають захисників) - скоро можуть писати: "Моїх синів забрали на фронт! І мене в 58р хочуть забрати вже післязавтра! Як так то?!" Або: "В мого заброньованого чоловіка зняли бронь і вже вручили повістку на проходження ВЛК! Як так то?!"
А я тоді буду писати: "ну нарешті ми почнемо спостерігати, як день за днем ми швидкими темпами просуваємось до кордонів 91го!"
UA написав:Ухылянты почему-то нервничают и закрываются как в ракушке. . Броники и отсрочники повеселее, но понимают временность своего статуса
Оті всі, що тут розкривають хлєбала(а не скромно мовчать і не провокують/обси рають захисників) - скоро можуть писати: "Моїх синів забрали на фронт! І мене в 58р хочуть забрати вже післязавтра! Як так то?!" Або: "В мого заброньованого чоловіка зняли бронь і вже вручили повістку на проходження ВЛК! Як так то?!"
А я тоді буду писати: "ну нарешті ми почнемо спостерігати, як день за днем ми швидкими темпами просуваємось до кордонів 91го!"