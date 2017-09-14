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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 91469147914891499150 ... 9152>
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 20:16

  detroytred написав:Президент Володимир Зеленськи заявива, що Україні важливо зберегти життя своїх громадян, однак це не означає готовність поступитися на користь росії 30% своєї території. Про це він сказав в інтерв’ю BBC.

«Для нас програш – це програти свою країну. Хтось каже: »Так, а що важливіше для вас – територія або люди?« Як можна так порівнювати? Все це про людей. Люди важливі, але це не значить, що можна подарувати їм (росіянам) 30% нашої землі», – заявив він.
https://varta1.com.ua/news/prezident-uk ... 83459.html

Хоч і закручена, але нарешті чітка відповідь.
Градація вказана.
Країна. Території. Люди.
Крапка.

Хто проти пожертвувати синами Ахметова заради територій?
Вова десь в далекому космосі. Землі під ногами не відчуває.
Востаннє редагувалось UA в Нед 21 лип, 2024 20:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 20:17

flyman

Ну сосни и бери березу.


Реальний фінал історії з сітківкою в ТЦК.


Хто проти пожертвувати синами Ахметова заради територій?


Там питання підвішене залишилось.
Що корисного «розстроєний у березні 22 року» ухилянт з патріотичним ніком “UA” зробив за 2.5 роки війни? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 лип, 2024 20:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 20:19

Все так не буде!©))

  UA написав:Ухылянты почему-то нервничают и закрываются как в ракушке. .
Броники и отсрочники повеселее, но понимают временность своего статуса
Оті всі, що тут розкривають хлєбала(а не скромно мовчать і не провокують/обси рають захисників) - скоро можуть писати: "Моїх синів забрали на фронт!
І мене в 58р хочуть забрати вже післязавтра! Як так то?!"
Або:
"В мого заброньованого чоловіка зняли бронь і вже вручили повістку на проходження ВЛК! Як так то?!"

А я тоді буду писати: "ну нарешті ми почнемо спостерігати, як день за днем ми швидкими темпами просуваємось до кордонів 91го!"

Все буде Україна!© ;)
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 20:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:й. Люди важливі, але це не значить, що можна подарувати їм (росіянам) 30% нашої землі», – заявив він.


А 18% ?
А 45% ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 20:23

  flyman написав:что же за Новый год с березой. Дай хотя бы сосну.
Медведь: Ну сосни и бери березу.
В нашому контексті: "сосни і бери окуляри")))
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 20:24

  Успіх написав:
  UA написав:Ухылянты почему-то нервничают и закрываются как в ракушке. .
Броники и отсрочники повеселее, но понимают временность своего статуса
Оті всі, що тут розкривають хлєбала(а не скромно мовчать і не провокують/обси рають захисників) - скоро можуть писати: "Моїх синів забрали на фронт!
І мене в 58р хочуть забрати вже післязавтра! Як так то?!"
Або:
"В мого заброньованого чоловіка зняли бронь і вже вручили повістку на проходження ВЛК! Як так то?!"

А я тоді буду писати: "ну нарешті ми почнемо спостерігати, як день за днем ми швидкими темпами просуваємось до кордонів 91го!"

Все буде Україна!© ;)

Як було дурне, так і залишилось дурне ....

Іди мий снаряди, більше користі від тебе буде

Бо інформаційно працюєшь на россіян, навіть цього не усвідомлюючи
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 20:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Цікаво, "нашої" чи всеж "української" землі?
Востаннє редагувалось zxzx777 в Нед 21 лип, 2024 20:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 20:25

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 20:27

  vitaliiangel написав:

Зеленський заявив, що за підтримки союзників Україна може закінчити гарячу стадію війни до кінця цього року.

«План буде готовий у будь-якому разі. Ми хочемо це зробити. Якщо він призведе до закінчення гарячої стадії війни, це буде правильно», – заявив Зеленський.


так понимаю готовится какой-то шухер
в результате которого жертвовать придется не 18, не 30, а 45%
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 20:37

За крок до перевороту думок©

  vitaliiangel написав:

І залишиться щось на кшталт АТО/ОСС...

На Марсі промайнули слухи, що може бути ротація в жовтні у сусідню область, поруч області Флая ;)
Це за 2,5роки???🤦🏻
А нах воно тепер?

Треба було в перше півріччя повномаштабної робити це, коли більшість хотіла цього!
А не тепер, коли всі хочуть додому а не десь у ліс на ротацію на 20Кгрн/міс, за яких навіть сім'ю важко прогодувати/одягнути!

Треба людей звільняти/давати їм ВИБІР!!!
А не принуділовку і рубати дрова в тилових лісах за 20Кгрн/міс!🤦🏻
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  #<1 ... 91469147914891499150 ... 9152>
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