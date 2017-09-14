detroytred написав:Президент Володимир Зеленськи заявива, що Україні важливо зберегти життя своїх громадян, однак це не означає готовність поступитися на користь росії 30% своєї території. Про це він сказав в інтерв’ю BBC.
«Для нас програш – це програти свою країну. Хтось каже: »Так, а що важливіше для вас – територія або люди?« Як можна так порівнювати? Все це про людей. Люди важливі, але це не значить, що можна подарувати їм (росіянам) 30% нашої землі», – заявив він. https://varta1.com.ua/news/prezident-uk ... 83459.html
Хоч і закручена, але нарешті чітка відповідь. Градація вказана. Країна. Території. Люди. Крапка.
Хто проти пожертвувати синами Ахметова заради територій? Вова десь в далекому космосі. Землі під ногами не відчуває.
Deep state вперто констатує поступову втрату територій. Reuters назвало його параноїком. він не хоче дарувати території, які вже забрали. Не можна подарувати те, чого нема. Поясніть йому хтось на рахівницях для першого класу: положіть декілька паличок, потім приберіть
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 21 лип, 2024 20:42, всього редагувалось 1 раз.
А не принуділовку і рубати дрова в тилових лісах ща 20Кгрн/міс!
А як же «тилові криси в лісах житомирщини/чернігвщини»? Ти їм вже не заздриш? Нііііііі, треба побути на їх місці за 20 т в міс!! Обовʼязково!! Ти маєш вкусити все!! Не тільки грошей зрубати і додому, а ще і невдячна рутинна праця за 20 к далеко від сімʼї. Ти маєш розуміти і поважати кожного в ЗСУ! Тому чекай, все буде!!!
Це найкраще що я почув від тебе за останній тиждень!! Просто вогонь!!!!
detroytred написав:Президент Володимир Зеленськи заявива, що Україні важливо зберегти життя своїх громадян, однак це не означає готовність поступитися на користь росії 30% своєї території. Про це він сказав в інтерв’ю BBC.
«Для нас програш – це програти свою країну. Хтось каже: »Так, а що важливіше для вас – територія або люди?« Як можна так порівнювати? Все це про людей. Люди важливі, але це не значить, що можна подарувати їм (росіянам) 30% нашої землі», – заявив він. https://varta1.com.ua/news/prezident-uk ... 83459.html
Хоч і закручена, але нарешті чітка відповідь. Градація вказана. Країна. Території. Люди. Крапка.
Хто проти пожертвувати синами Ахметова заради територій? Вова десь в далекому космосі. Землі під ногами не відчуває.
Deep state вперто констатує поступову втрату територій. Reuters назвало його параноїком. він не хоче дарувати території, які вже забрали. Не можна подарувати те, чого нема. Поясніть йому хтось на рахівницях для першого класу: положіть декілька паличок, потім приберіть
А не принуділовку і рубати дрова в тилових лісах ща 20Кгрн/міс!
А як же «тилові криси в лісах житомирщини/чернігвщини»? Ти їм вже не заздриш? Нііііііі, треба побути на їх місці за 20 т в міс!! Обовʼязково!! Ти маєш вкусити все!! Не тільки грошей зрубати і додому, а ще і невдячна рутинна праця за 20 к далеко від сімʼї. Ти маєш розуміти і поважати кожного в ЗСУ! Тому чекай, все буде!!!
Це найкраще що я почув від тебе за останній тиждень!! Просто вогонь!!!!
Нах мені той довбоїбізм розуміти? Який ідіот так тупорило "налагодив систему"?
В тилу мають бути поки навчання - 3міс(зарплата 20к) і тоді ближче до лінії фронту за 20-30км на - 3міс(зарплата 20к+30к премія), а тоді на вогневу на 6міс(20К + 100К і якщо піхота/штурмовики, то ще +70К)
А не так, що одні 2,5року, майже безвилазно на вогневій(лише періодично відходять на 10-20км на "відпочинок", на якому теж зайопують), а інші - по року-два в тилових лісах Заходу🤦🏻