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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 21 лип, 2024 21:11
Успіх
А не так, що одні 2,5року, майже безвилазно на вогневій(лише періодично відходять на 10-20км на "відпочинок", на якому теж зайопують), а інші - по року-два в тилових лісах Заходу🤦🏻
Так ти тепер на 2-3 роки в тил. Ротація!whois2010
В тилу хіба не 20+30?
Ні. У воєнкома (шпк Підполковник) з вислугою 20 років - 50 кгрн. У Успіха 20 буде. Щоб поважав всіх хто не в окопі.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 21 лип, 2024 21:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 21:13
Investor_K написав:
Ну шо там Байден?
Які наслідки для нас?
Распсиховался старичок, сказал что это его обамычи системно подставляли, и он всех выведет на чистую воду, а если с ним что случится, то есть секретная флешка...
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Додано: Нед 21 лип, 2024 21:15
Hotab написав:
невдячна рутинна праця за 20 к далеко від сімʼї.
От ще раз хочу повторити і підкреслити - який довпо йоп це придумав?
Якщо б їхні діти служили в такому ... - то може вже б давно-давним зробили нормальну службу/нормальну мотивацію/нормальний відбір і таке інше...
І все ж на поверхні!
Всі все бачать!(це підкреслила Безкутня, що і там на горі все це бачать/розуміють, але якогось х ні х не роблять для покращення ситуації?)
Як так?©
Востаннє редагувалось Успіх
в Нед 21 лип, 2024 21:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 21:17
Успіх написав: Hotab написав:
невдячна рутинна праця за 20 к далеко від сімʼї.
От ще раз хочу повторити і підкреслити - який довпо йоп це придумав?
Якщо б їхні діти служили в такому ... - то може вже б давно-давним зробили нормальну службу/нормальну мотивацію/нормальний відбір і таке інше...
І все ж на поверхні!
Всі все бачать!(це підкреслила Безкутня, що і там на горі все це бачать/розуміють, але якось х ні х не роблять для покращення ситуації?)
Як так?©
Щось я не зрозумів. Яка тобі ще мотивація? Вся армія все життя служить за копійки на полігонах, місяцями не бачачи сімʼї. Ти на базарі цього навіть не знав. Тепер дізнаєшся. Є не тільки 2.5 куя за ризики, є ще невдячна рутинна служба в полях, на полігонах за копійки. Їж, ти ж ще нещодавно зневажав всіх хто не в окопі.
Ти можеш в найближче село до в/ч в лісі де ти будеш привезти сімʼю, щоб у один твій вихідний на тиждень ти був з ними.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 21 лип, 2024 21:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 21:18
Успіх написав: Hotab написав:
невдячна рутинна праця за 20 к далеко від сімʼї.
От ще раз хочу повторити і підкреслити - який довпо йоп це придумав?
Якщо б їхні діти служили в такому ... - то може вже б давно-давним зробили нормальну службу/нормальну мотивацію/нормальний відбір і таке інше...
І все ж на поверхні!
Всі все бачать!(це підкреслила Безкутня, що і там на горі все це бачать/розуміють, але якось х ні х не роблять для покращення ситуації?)
Як так?©
Успіху! Долярчику! Де обіцяна тобою 2 роки тому пепемога?
Востаннє редагувалось Investor_K
в Нед 21 лип, 2024 21:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 21:19
Успіх написав: Hotab написав:
невдячна рутинна праця за 20 к далеко від сімʼї.
От ще раз хочу повторити і підкреслити - який довпо йоп це придумав?
Якщо б їхні діти служили в такому ... - то може вже б давно-давним зробили нормальну службу/нормальну мотивацію/нормальний відбір і таке інше...
І все ж на поверхні!
Всі все бачать!(це підкреслила Безкутня, що і там на горі все це бачать/розуміють, але якось х ні х не роблять для покращення ситуації?)
Як так?©
відмотай форум, напр. до моменту зустріч 2019 р., а потім задайся запитанням "а кто це зробив всіх разом"?
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Додано: Нед 21 лип, 2024 21:21
Джо Байден знімає свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у США
Відповідний документ він опублікував на своїй сторінці у соцмережі Х.
Також Байден додав, що не зважаючи на це, він залишиться президентом до кінця свого строку
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Бетон
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Додано: Нед 21 лип, 2024 21:22
Hotab написав:
Так ти тепер на 2-3 роки в тил. Ротація!
Ще раз кажу - який куй таку куйню придумав?))
Можна ж відпустити додому без права виїзду за кордон!
Дані - всі є в реєстрі, а потім, через 3р. можна знову мобілізувати))
Але вже б мали бути ЧІТКІ ТЕРМІНИ/правила гри, контракти на 6-12міс, чіткі зарплати/премії!
Правда, на той час мало б війни вже не бути!
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Додано: Нед 21 лип, 2024 21:24
Успіх
Почекай, ти на роботі!! Яке «додому»??
А через всього 25 таких років у тебе буде пенсія, комбайньори з Дніпра заздрять.
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Hotab
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Додано: Нед 21 лип, 2024 21:27
Бетон написав:
Джо Байден знімає свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у США
Відповідний документ він опублікував на своїй сторінці у соцмережі Х.
Також Байден додав, що не зважаючи на це, він залишиться президентом до кінця свого строку
спокуха
байден в 2028 пойдет
тогда точно победим, главное єти 4 года продержаться без Америки
верим в Успиха, верим в ЗСУ
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fox767676
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