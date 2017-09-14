RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 91489149915091519152>
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 21:11

Успіх

А не так, що одні 2,5року, майже безвилазно на вогневій(лише періодично відходять на 10-20км на "відпочинок", на якому теж зайопують), а інші - по року-два в тилових лісах Заходу🤦🏻


Так ти тепер на 2-3 роки в тил. Ротація!

whois2010

В тилу хіба не 20+30?


Ні. У воєнкома (шпк Підполковник) з вислугою 20 років - 50 кгрн. У Успіха 20 буде. Щоб поважав всіх хто не в окопі. :D
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 лип, 2024 21:14, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 12731
З нами з: 15.02.09
Подякував: 348 раз.
Подякували: 2255 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 21:13

  Investor_K написав:Ну шо там Байден?
Які наслідки для нас?


Распсиховался старичок, сказал что это его обамычи системно подставляли, и он всех выведет на чистую воду, а если с ним что случится, то есть секретная флешка...
fox767676
 
Повідомлень: 1876
З нами з: 13.06.20
Подякував: 304 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 21:15

Потужність потужної армії))

  Hotab написав:невдячна рутинна праця за 20 к далеко від сімʼї.
От ще раз хочу повторити і підкреслити - який довпо йоп це придумав?
Якщо б їхні діти служили в такому ... - то може вже б давно-давним зробили нормальну службу/нормальну мотивацію/нормальний відбір і таке інше...

І все ж на поверхні!
Всі все бачать!(це підкреслила Безкутня, що і там на горі все це бачать/розуміють, але якогось х ні х не роблять для покращення ситуації?)

Як так?©
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 21 лип, 2024 21:28, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6596
З нами з: 18.03.21
Подякував: 223 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 21:17

  Успіх написав:
  Hotab написав:невдячна рутинна праця за 20 к далеко від сімʼї.
От ще раз хочу повторити і підкреслити - який довпо йоп це придумав?
Якщо б їхні діти служили в такому ... - то може вже б давно-давним зробили нормальну службу/нормальну мотивацію/нормальний відбір і таке інше...

І все ж на поверхні!
Всі все бачать!(це підкреслила Безкутня, що і там на горі все це бачать/розуміють, але якось х ні х не роблять для покращення ситуації?)

Як так?©

Щось я не зрозумів. Яка тобі ще мотивація? Вся армія все життя служить за копійки на полігонах, місяцями не бачачи сімʼї. Ти на базарі цього навіть не знав. Тепер дізнаєшся. Є не тільки 2.5 куя за ризики, є ще невдячна рутинна служба в полях, на полігонах за копійки. Їж, ти ж ще нещодавно зневажав всіх хто не в окопі. :D

Ти можеш в найближче село до в/ч в лісі де ти будеш привезти сімʼю, щоб у один твій вихідний на тиждень ти був з ними.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 лип, 2024 21:19, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 12731
З нами з: 15.02.09
Подякував: 348 раз.
Подякували: 2255 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 21:18

  Успіх написав:
  Hotab написав:невдячна рутинна праця за 20 к далеко від сімʼї.
От ще раз хочу повторити і підкреслити - який довпо йоп це придумав?
Якщо б їхні діти служили в такому ... - то може вже б давно-давним зробили нормальну службу/нормальну мотивацію/нормальний відбір і таке інше...

І все ж на поверхні!
Всі все бачать!(це підкреслила Безкутня, що і там на горі все це бачать/розуміють, але якось х ні х не роблять для покращення ситуації?)

Як так?©

Успіху! Долярчику! Де обіцяна тобою 2 роки тому пепемога?
Востаннє редагувалось Investor_K в Нед 21 лип, 2024 21:19, всього редагувалось 1 раз.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9935
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 21:19

  Успіх написав:
  Hotab написав:невдячна рутинна праця за 20 к далеко від сімʼї.
От ще раз хочу повторити і підкреслити - який довпо йоп це придумав?
Якщо б їхні діти служили в такому ... - то може вже б давно-давним зробили нормальну службу/нормальну мотивацію/нормальний відбір і таке інше...

І все ж на поверхні!
Всі все бачать!(це підкреслила Безкутня, що і там на горі все це бачать/розуміють, але якось х ні х не роблять для покращення ситуації?)

Як так?©

відмотай форум, напр. до моменту зустріч 2019 р., а потім задайся запитанням "а кто це зробив всіх разом"?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35716
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1585 раз.
Подякували: 2780 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 21:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Джо Байден знімає свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у США

Відповідний документ він опублікував на своїй сторінці у соцмережі Х.

Також Байден додав, що не зважаючи на це, він залишиться президентом до кінця свого строку
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2959
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 21:22

Все можна робити з розумом!©

  Hotab написав:Так ти тепер на 2-3 роки в тил. Ротація!
Ще раз кажу - який куй таку куйню придумав?))
Можна ж відпустити додому без права виїзду за кордон!
Дані - всі є в реєстрі, а потім, через 3р. можна знову мобілізувати))
Але вже б мали бути ЧІТКІ ТЕРМІНИ/правила гри, контракти на 6-12міс, чіткі зарплати/премії!

Правда, на той час мало б війни вже не бути!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6596
З нами з: 18.03.21
Подякував: 223 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 21:24

Успіх
Почекай, ти на роботі!! Яке «додому»??
А через всього 25 таких років у тебе буде пенсія, комбайньори з Дніпра заздрять. :mrgreen:
Hotab
 
Повідомлень: 12731
З нами з: 15.02.09
Подякував: 348 раз.
Подякували: 2255 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 21:27

  Бетон написав:Джо Байден знімає свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у США

Відповідний документ він опублікував на своїй сторінці у соцмережі Х.

Також Байден додав, що не зважаючи на це, він залишиться президентом до кінця свого строку



спокуха
байден в 2028 пойдет
тогда точно победим, главное єти 4 года продержаться без Америки
верим в Успиха, верим в ЗСУ
fox767676
 
Повідомлень: 1876
З нами з: 13.06.20
Подякував: 304 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 91489149915091519152>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 62941
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222056
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 707302
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3403)
21.07.2024 21:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.