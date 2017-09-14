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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 21 лип, 2024 21:33
Камалла будет девочкой для битья и словесных изнасилований на выборах
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fox767676
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Додано: Нед 21 лип, 2024 21:34
Бетон написав:
Джо Байден знімає свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у США
Відповідний документ він опублікував на своїй сторінці у соцмережі Х.
Також Байден додав, що не зважаючи на це, він залишиться президентом до кінця свого строку
багато кому прийдеться перевзуватися в стрибку
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 21 лип, 2024 21:42, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 21:35
Investor_K написав:
Де обіцяна тобою 2 роки тому пепемога?
Я ж не міг тоді здогадатись, що так нагло бреше/підставляє нас колективний захід!
Я думав, що нам дадуть все необхідне і ми поженемо кацапів аж за кордони 91го!
А нам цинічно збрехали!
Фактично - підставили нас!
Тож, тепер перемогти зможемо лише тоді, коли сини Будівельника і чоловік Флер будуть в окопі!
Іншого варіанту перемоги - просто нема!))
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Додано: Нед 21 лип, 2024 21:36
Успіх написав: Investor_K написав:
Де обіцяна тобою 2 роки тому пепемога?
Я ж не міг тоді здогадатись, що так нагло бреше/підставляє нас колективний захід!
Я думав, що нам дадуть все необхідне і ми поженемо кацапів аж за кордони 91го!
А нам цинічно збрехали!
Фактично - підставили нас!
Тож, тепер перемогти зможемо лише тоді, коли сини Будівельника і чоловік Флер будуть в окопі!
Іншого варіанту перемоги - просто нема!))
у інфантилів завжди винний хтось інший
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flyman
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Додано: Нед 21 лип, 2024 21:36
flyman написав:
багато кому із турбопатріотів прийдеться перевзуватися в стрибку
гордону уже ничего не поможет. ждут его бесчеловечные пытки в гуантанамо.
Портников позавидует Фарион
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fox767676
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Додано: Нед 21 лип, 2024 21:39
fox767676 написав:
спокуха
байден в 2028 пойдет
тогда точно победим, главное єти 4 года продержаться без Америки
верим в Успиха, верим в ЗСУ
Трохи не так.
Я себе планую теж "зняти", як і Байден))
Тому, віримо в синів Будівельника!
Віримо в чоловіка Флер!
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Успіх
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Додано: Нед 21 лип, 2024 21:43
Успіх
Я себе планую теж "зняти", як і Байден))
Щоб заговарюватись як Байден, треба брати уроки у Сенса.
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Hotab
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Додано: Нед 21 лип, 2024 21:43
fox767676 написав: flyman написав:
багато кому із турбопатріотів прийдеться перевзуватися в стрибку
гордону уже ничего не поможет. ждут его бесчеловечные пытки в гуантанамо.
Портников позавидует Фарион
концепція змінилася глобально
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flyman
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Додано: Нед 21 лип, 2024 21:46
fox767676 написав:
Камалла будет девочкой для битья и словесных изнасилований на выборах
А я думаю, Камала Харріс переможе Трампа. І ці усі реверанси перед Трампом і його планами виявляться марними.
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olmyb
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Додано: Нед 21 лип, 2024 21:47
Hotab написав:
А через всього 25 таких років у тебе буде пенсія,
Я розумію, що краще тут жартувати...
Але ж проблеми цим не вирішиш!
То хоч визнай, що реально якусь куєту з цим всім напороли і виправляти не збираються!
Це ж не смішно, що все отак!
Треба ж будувати потужну армію, а не хіхікати, що отакі реалії!
Просто якась єбалА!(наголос на А) 🤦🏻
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