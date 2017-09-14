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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9149915091519152>
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 21:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Камалла будет девочкой для битья и словесных изнасилований на выборах
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 21:34

  Бетон написав:Джо Байден знімає свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у США

Відповідний документ він опублікував на своїй сторінці у соцмережі Х.

Також Байден додав, що не зважаючи на це, він залишиться президентом до кінця свого строку

багато кому прийдеться перевзуватися в стрибку
Востаннє редагувалось flyman в Нед 21 лип, 2024 21:42, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 21:35

А нас тут просто кинули!© (Скрябін)

  Investor_K написав:Де обіцяна тобою 2 роки тому пепемога?
Я ж не міг тоді здогадатись, що так нагло бреше/підставляє нас колективний захід!
Я думав, що нам дадуть все необхідне і ми поженемо кацапів аж за кордони 91го!
А нам цинічно збрехали!
Фактично - підставили нас!

Тож, тепер перемогти зможемо лише тоді, коли сини Будівельника і чоловік Флер будуть в окопі!
Іншого варіанту перемоги - просто нема!))
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 21:36

  Успіх написав:
  Investor_K написав:Де обіцяна тобою 2 роки тому пепемога?
Я ж не міг тоді здогадатись, що так нагло бреше/підставляє нас колективний захід!
Я думав, що нам дадуть все необхідне і ми поженемо кацапів аж за кордони 91го!
А нам цинічно збрехали!
Фактично - підставили нас!

Тож, тепер перемогти зможемо лише тоді, коли сини Будівельника і чоловік Флер будуть в окопі!
Іншого варіанту перемоги - просто нема!))

у інфантилів завжди винний хтось інший
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 21:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:багато кому із турбопатріотів прийдеться перевзуватися в стрибку

гордону уже ничего не поможет. ждут его бесчеловечные пытки в гуантанамо.
Портников позавидует Фарион
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 21:39

І тоді все буде Україна!©

  fox767676 написав:спокуха
байден в 2028 пойдет
тогда точно победим, главное єти 4 года продержаться без Америки
верим в Успиха, верим в ЗСУ

Трохи не так.
Я себе планую теж "зняти", як і Байден))

Тому, віримо в синів Будівельника!
Віримо в чоловіка Флер! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 21:43

Успіх

Я себе планую теж "зняти", як і Байден))


Щоб заговарюватись як Байден, треба брати уроки у Сенса.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 21:43

  fox767676 написав:
  flyman написав:багато кому із турбопатріотів прийдеться перевзуватися в стрибку

гордону уже ничего не поможет. ждут его бесчеловечные пытки в гуантанамо.
Портников позавидует Фарион

концепція змінилася глобально
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 21:46

  fox767676 написав:Камалла будет девочкой для битья и словесных изнасилований на выборах

А я думаю, Камала Харріс переможе Трампа. І ці усі реверанси перед Трампом і його планами виявляться марними.
olmyb
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 21:47

Він сміявся, щоб не плакати?

  Hotab написав:А через всього 25 таких років у тебе буде пенсія,
Я розумію, що краще тут жартувати...
Але ж проблеми цим не вирішиш!

То хоч визнай, що реально якусь куєту з цим всім напороли і виправляти не збираються!

Це ж не смішно, що все отак!

Треба ж будувати потужну армію, а не хіхікати, що отакі реалії!

Просто якась єбалА!(наголос на А) 🤦🏻
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