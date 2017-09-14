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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 91509151915291539154>
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 21:54

  BIGor написав:
  alex lem написав:Shaman Дешева електроенергія у Європі була також завдяки дешевій електриці з України. Як не згодовували казки про розбиту енергетику і втрачені шість блоків АЕС а таки з 16 березня 22-го по березень 24-го два роки електрика ,,перетікала,, :mrgreen: :mrgreen: західним партнерам. З цікавим співвідношенням- один до нас, три на захід.
Там до речі курви поляки придумали нову схему ,,безкорисливої,, допомоги Україні ,,пережити зиму,,. Вони спалюють вугілля якого в них багато на вугільних електростанціях, продають нам ел.енергію за європейські кошти і не платять кошти за забруднення від спалювання. Profit. Як з обміном бронетехніки часів совка на американську. Па-брацкі.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 2/7190115/.

Щось перебріхуєте знатно.

Дословно з Вашого джерела
"Ми зараз працюємо над ідеєю, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, якого у нас зараз багато, щоб не платити за його спалювання, тобто за викиди, і відправляти електроенергію, вироблену польськими електростанціями з польського вугілля за європейські гроші, через існуючий енергоміст в Україну", – сказав Туск.

За його словами, це забезпечило б додаткове джерело постачання електроенергії для України, чиї електростанції є мішенню російських ракетних атак.

За словами речника Єврокомісії у п'ятницю, польська влада попросила про зустріч з комісією, щоб обговорити це питання.

"Електроенергія, вироблена електростанціями в ЄС і поставлена в Україну, підпадає під дію звичайних правил схеми торгівлі викидами ЄС: електростанції повинні здавати квоти і, відповідно, платити за ці викиди", – підкреслив Макфі.

По Вашому Україна така багата, щоб ще платити за викиди СО2?

Нічого не перебріхую. І ніде не писав що Україна повинна за викид СО2 заплатити Польщі або ще комусь. Туск сказав що ця схема буде працювати тільки як Польща НЕ буде платити за ці викиди. ,,їй простять,, типу забруднення. І польське вугілля піде в топки електостанцій і за нього багата Європа повинна буде заплатить пшекам.
alex lem
 
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Ютуб мені підсунув))

Я то думаю, де Флер поділась?
А вона - карти тасує... :|
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 22:10

  fox767676 написав:
  flyman написав:багато кому із турбопатріотів прийдеться перевзуватися в стрибку

гордону уже ничего не поможет. ждут его бесчеловечные пытки в гуантанамо.
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ти хіба денну норму на маячню не перевиконав? :roll:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 22:16

  Shaman написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:багато кому із турбопатріотів прийдеться перевзуватися в стрибку

гордону уже ничего не поможет. ждут его бесчеловечные пытки в гуантанамо.
Портников позавидует Фарион

ти хіба денну норму на маячню не перевиконав? :roll:


дідусь шаман! рівняння на Джо
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  Успіх написав:Я то думаю, де Флер поділась?
А вона - карти тасує... :|


Свята Незламниця, бачу по серцю
fox767676
 
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  fox767676 написав:
  UA написав:Не Байден и не Трамп


А чего не Трамп ?
Думаете Хейли - Обама ?
Ну єто точно тогда 3МВ

Камала???
Губернатор Калифорнии перспективний
Ретранслюю думку знайомого американця

Зброї на новосформовані Zе бригади все одно не дадуть
Живі людські хвилі - новітня військова тактика 21 сторіччя.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 22:33

  Успіх написав:Я то думаю, де Флер поділась?
А вона - карти тасує... :|

тема окулярів не розкрита
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 22:35

Сойдет?
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 22:38

  UA написав:Сойдет?

чмок не в пупок, не по протоколу
flyman
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  flyman написав:
  UA написав:Сойдет?

чмок не в пупок, не по протоколу

Ти своїх дітей в пупок чмокаєш ? :lol:
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