Investor_K написав:Де обіцяна тобою 2 роки тому пепемога?
Я ж не міг тоді здогадатись, що так нагло бреше/підставляє нас колективний захід! Я думав, що нам дадуть все необхідне і ми поженемо кацапів аж за кордони 91го! А нам цинічно збрехали! Фактично - підставили нас!
Тож, тепер перемогти зможемо лише тоді, коли сини Будівельника і чоловік Флер будуть в окопі! Іншого варіанту перемоги - просто нема!))
у інфантилів завжди винний хтось інший
Ст. 190 КПК. Шахрайство. *. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
По суті шляхом обману чи зловживанням довірою Можновладці (посадовця) заволодівають -- голосом виборця та іншим будь-яким вибором рішень в житті.
Дорослою людиною, людиною з відповідальністю --- діти стають не самі по собі!!! А коли їх вчать, виховують. Їх. Вчать. Виховують.
Це помилка. Не вчити, не виховувати, а потім вести мову про відповідальність, навішувати відповідальність. Навіть тими, хто сам зміг. Це така ж дурня, як Ломоносов всім іншим докоряв --- я ж зміг, то й ти можеш, повинен.
Є інфантильні особи. Інфантильних народів немає... Владу обирають не особи, а народ.
У США виникли труднощі зі збільшенням виробництва ракет для Patriot, — Reuters
Зокрема, через дефіцит критично важливого компонента, який виробляє компанія Boeing. Для цього Америці потрібно збільшити додаткові поставки головок самонаведення для них. Японська компанія Mitsubishi Heavy Industries вже виробляє ~30 ракет щороку та може збільшити цю кількість до 60. Штати сподіваються підняти планку з 500 ракет на рік до 750 по всьому світу. Але це буде не раніше, ніж за кілька років.
Успіх написав:А не тепер, коли всі хочуть додому а не десь у ліс на ротацію на 20Кгрн/міс, за яких навіть сім'ю важко прогодувати/одягнути!
розчарую тебе. 20К в місяць треба ще пошукати цивільним. так шо утримувати сім’ю треба буде вчитися по новому.
Так нюанси)) Одна справа коли отримуєш навіть 10 к., але приходиш додому і ремонтуєш..., допомагаєш сім'ї... І зовсім інша, коли жінка, діти та ще батьки старенькі самі на оті навіть всі 20к., що відправиш їм, будуть наймати когось хоча б отой кран полагодити та на таксі батьків до лікаря звозити.
А якщо ще й з отих 20к. собі будеш докуповувати від бритви до ремонту чергового приміщення, то що відправиш до додому?
detroytred Хіба ви не згодні, що Успіху для повного розуміння що таке армія, і за що там платять гроші, і за що там пенсія через 25 років, треба це відчути?? А разом з ним комбайньору і типа психологу. Бо оцінки ж устріцам треба давати спробувавши їх.
detroytred написав:Так нюанси)) Одна справа коли отримуєш навіть 10 к., але приходиш додому і ремонтуєш..., допомагаєш сім'ї... І зовсім інша, коли жінка, діти та ще батьки старенькі самі на оті навіть всі 20к., що відправиш їм, будуть наймати когось хоча б отой кран полагодити та на таксі батьків до лікаря звозити.
А якщо ще й з отих 20к. собі будеш докуповувати від бритви до ремонту чергового приміщення, то що відправиш до додому?
ну так на 20К вдома ще треба й самому їсти та вдягатися а не на казенному. так що дійсно нюанси. хто як встроїться.