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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9151915291539154>
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 22:42

  flyman написав:
  Успіх написав:Я то думаю, де Флер поділась?
А вона - карти тасує... :|

тема окулярів не розкрита

За неї все кажуть прекрасні цицьки
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 22:43

  Успіх написав:А не тепер, коли всі хочуть додому а не десь у ліс на ротацію на 20Кгрн/міс, за яких навіть сім'ю важко прогодувати/одягнути!


розчарую тебе. 20К в місяць треба ще пошукати цивільним. так шо утримувати сім’ю треба буде вчитися по новому.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 22:50

  flyman написав:
  Успіх написав:
  Investor_K написав:Де обіцяна тобою 2 роки тому пепемога?
Я ж не міг тоді здогадатись, що так нагло бреше/підставляє нас колективний захід!
Я думав, що нам дадуть все необхідне і ми поженемо кацапів аж за кордони 91го!
А нам цинічно збрехали!
Фактично - підставили нас!

Тож, тепер перемогти зможемо лише тоді, коли сини Будівельника і чоловік Флер будуть в окопі!
Іншого варіанту перемоги - просто нема!))

у інфантилів завжди винний хтось інший


Ст. 190 КПК. Шахрайство.
*. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

По суті шляхом обману чи зловживанням довірою Можновладці (посадовця) заволодівають -- голосом виборця та іншим будь-яким вибором рішень в житті.

Дорослою людиною, людиною з відповідальністю --- діти стають не самі по собі!!! А коли їх вчать, виховують.
Їх. Вчать. Виховують.

Це помилка. Не вчити, не виховувати, а потім вести мову про відповідальність, навішувати відповідальність.
Навіть тими, хто сам зміг.
Це така ж дурня, як Ломоносов всім іншим докоряв --- я ж зміг, то й ти можеш, повинен.

Є інфантильні особи. Інфантильних народів немає...
Владу обирають не особи, а народ.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 22:53

  Бетон написав:За неї все кажуть прекрасні цицьки
резиновые
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 21 лип, 2024 22:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 22:55

Ukrainian

Ти своїх дітей в пупок чмокаєш ? :lol:


Він туди не може нахилитись. Навіть якщо руками голову тисне донизу.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 22:59

Петриот, говорили они, нужен..

У США виникли труднощі зі збільшенням виробництва ракет для Patriot, — Reuters

Зокрема, через дефіцит критично важливого компонента, який виробляє компанія Boeing. Для цього Америці потрібно збільшити додаткові поставки головок самонаведення для них. Японська компанія Mitsubishi Heavy Industries вже виробляє ~30 ракет щороку та може збільшити цю кількість до 60. Штати сподіваються підняти планку з 500 ракет на рік до 750 по всьому світу. Але це буде не раніше, ніж за кілька років.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 23:00

  tester7336 написав:
  Успіх написав:А не тепер, коли всі хочуть додому а не десь у ліс на ротацію на 20Кгрн/міс, за яких навіть сім'ю важко прогодувати/одягнути!


розчарую тебе. 20К в місяць треба ще пошукати цивільним. так шо утримувати сім’ю треба буде вчитися по новому.

Так нюанси))
Одна справа коли отримуєш навіть 10 к., але приходиш додому і ремонтуєш..., допомагаєш сім'ї...
І зовсім інша, коли жінка, діти та ще батьки старенькі самі на оті навіть всі 20к., що відправиш їм, будуть наймати когось хоча б отой кран полагодити та на таксі батьків до лікаря звозити.

А якщо ще й з отих 20к. собі будеш докуповувати від бритви до ремонту чергового приміщення, то що відправиш до додому?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 23:07

detroytred
Хіба ви не згодні, що Успіху для повного розуміння що таке армія, і за що там платять гроші, і за що там пенсія через 25 років, треба це відчути??
А разом з ним комбайньору і типа психологу.
Бо оцінки ж устріцам треба давати спробувавши їх. :D



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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 23:10

  detroytred написав:Так нюанси))
Одна справа коли отримуєш навіть 10 к., але приходиш додому і ремонтуєш..., допомагаєш сім'ї...
І зовсім інша, коли жінка, діти та ще батьки старенькі самі на оті навіть всі 20к., що відправиш їм, будуть наймати когось хоча б отой кран полагодити та на таксі батьків до лікаря звозити.

А якщо ще й з отих 20к. собі будеш докуповувати від бритви до ремонту чергового приміщення, то що відправиш до додому?


ну так на 20К вдома ще треба й самому їсти та вдягатися а не на казенному.
так що дійсно нюанси. хто як встроїться.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 23:14

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:За неї все кажуть прекрасні цицьки
резиновые

Это жестоко. Так недалеко и до разочарования в человечестве
Бетон
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