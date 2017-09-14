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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 21 лип, 2024 22:53
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 21 лип, 2024 22:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 22:59
Петриот, говорили они, нужен..
У США виникли труднощі зі збільшенням виробництва ракет для Patriot, — Reuters
Зокрема, через дефіцит критично важливого компонента, який виробляє компанія Boeing. Для цього Америці потрібно збільшити додаткові поставки головок самонаведення для них. Японська компанія Mitsubishi Heavy Industries вже виробляє ~30 ракет щороку та може збільшити цю кількість до 60. Штати сподіваються підняти планку з 500 ракет на рік до 750 по всьому світу. Але це буде не раніше, ніж за кілька років.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 23:00
tester7336 написав: Успіх написав:
А не тепер, коли всі хочуть додому а не десь у ліс на ротацію на 20Кгрн/міс, за яких навіть сім'ю важко прогодувати/одягнути!
розчарую тебе. 20К в місяць треба ще пошукати цивільним. так шо утримувати сім’ю треба буде вчитися по новому.
Так нюанси))
Одна справа коли отримуєш навіть 10 к., але приходиш додому і ремонтуєш..., допомагаєш сім'ї...
І зовсім інша, коли жінка, діти та ще батьки старенькі самі на оті навіть всі 20к., що відправиш їм, будуть наймати когось хоча б отой кран полагодити та на таксі батьків до лікаря звозити.
А якщо ще й з отих 20к. собі будеш докуповувати від бритви до ремонту чергового приміщення, то що відправиш до додому?
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detroytred
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Додано: Нед 21 лип, 2024 23:07
detroytred
Хіба ви не згодні, що Успіху для повного розуміння що таке армія, і за що там платять гроші, і за що там пенсія через 25 років, треба це відчути??
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Додано: Нед 21 лип, 2024 23:10
detroytred написав:
Так нюанси))
Одна справа коли отримуєш навіть 10 к., але приходиш додому і ремонтуєш..., допомагаєш сім'ї...
І зовсім інша, коли жінка, діти та ще батьки старенькі самі на оті навіть всі 20к., що відправиш їм, будуть наймати когось хоча б отой кран полагодити та на таксі батьків до лікаря звозити.
А якщо ще й з отих 20к. собі будеш докуповувати від бритви до ремонту чергового приміщення, то що відправиш до додому?
ну так на 20К вдома ще треба й самому їсти та вдягатися а не на казенному.
так що дійсно нюанси. хто як встроїться.
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tester7336
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Додано: Нед 21 лип, 2024 23:15
Сегодня пообщался с недавно приехавшим в Германию парнем.
Прошел через границу с Приднестровьем в июне. Заплатил 6 тыс долларов. Оформлено все было как групповой турпоход. Шли больше суток с одной ночёвкой, петляя по буеракам и зеленке. Проводник им озвучил, что пройдут через окно, оговоренное заранее с погранцами, по-этому шли неспешно, к четко обозначенному промежутку времени.
Ну как-то так вот.
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antey1969
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Додано: Пон 22 лип, 2024 00:03
О як республіканці роздухарились
🇺🇸 Трамп зможе закінчити війну Росії проти України, тому що він продемонструє силу, - спікер Джонсон
"Я абсолютно впевнений, що президент Трамп зможе покласти край цьому конфлікту, тому що він продемонструє силу. Ми підтримуємо ідею миру через силу. Ми не мали цього за три з половиною роки адміністрації Байдена. Це було з точністю до навпаки", - відповів спікер Палати представників.
Він запевнив, що експрезидент-республіканець може просто телефоном "висунути погрози та вимоги супротивникам у всьому світі, на які вони звертають увагу, тому що в певному сенсі бояться його", що, за його словами, є справжньою цінністю.
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Додано: Пон 22 лип, 2024 00:23
katso
Хто такий арестович для України і навіщо цього самозакоханого павліна сюди тягнути? Де він зараз, у США? То хай там і проповідує істину про Трампа і ко. Як і шмарій, одного поля ягода, завжди лиже тому, у кого кращі позиції на даний момент
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Додано: Пон 22 лип, 2024 05:39
antey1969 написав:
Сегодня пообщался с недавно приехавшим в Германию парнем.
Прошел через границу с Приднестровьем в июне. Заплатил 6 тыс долларов. Оформлено все было как групповой турпоход. Шли больше суток с одной ночёвкой, петляя по буеракам и зеленке. Проводник им озвучил, что пройдут через окно, оговоренное заранее с погранцами, по-этому шли неспешно, к четко обозначенному промежутку времени.
Ну как-то так вот.
34-річний мешканець селища Березине Одеської області Артур Ян утік від мобілізації з України, після чого потрапив до армії російських окупантів. Відео з розповіддю чоловіка з'явилося в соцмережі, його, зокрема, 21 липня перепостив у Telegram український воєнний журналіст, кореспондент "1+1" Андрій Цаплієнко.
Ян зазначив, що боявся воювати, тому 2023 року виїхав з України транзитом через Молдову на територію країни-агресора РФ, де живе його брат. За незаконний виїзд під час воєнного стану він заплатив $6 тис
.
Але до брата, як повідомив чоловік, він так і не доїхав, бо вони посварилися. Спочатку жив у знайомого у Псковській області, оформив російський паспорт, а потім переїхав до його сина в Нижній Новгород, додав він.
За словами Яна, після того, як стабільної роботи і житла не стало, "на останні гроші" купив алкоголь і "зопалу на нетверезу голову" ухвалив рішення підписати контракт із російською армією.
Усвідомивши, в яку ситуацію потрапив, він спробував утекти.
Як розповів Ян, перша спроба провалилася – його спіймали, а друга – припала на бойове завдання. Уночі він відстав від російської групи й попрямував у бік підконтрольної Україні території.
Після кількох днів блукань він побачив українські позиції, де здався в полон.
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