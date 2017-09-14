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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9149915091519152>
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 22:53

Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 21 лип, 2024 22:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 22:59

Петриот, говорили они, нужен..

У США виникли труднощі зі збільшенням виробництва ракет для Patriot, — Reuters

Зокрема, через дефіцит критично важливого компонента, який виробляє компанія Boeing. Для цього Америці потрібно збільшити додаткові поставки головок самонаведення для них. Японська компанія Mitsubishi Heavy Industries вже виробляє ~30 ракет щороку та може збільшити цю кількість до 60. Штати сподіваються підняти планку з 500 ракет на рік до 750 по всьому світу. Але це буде не раніше, ніж за кілька років.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 23:00

  tester7336 написав:
  Успіх написав:А не тепер, коли всі хочуть додому а не десь у ліс на ротацію на 20Кгрн/міс, за яких навіть сім'ю важко прогодувати/одягнути!


розчарую тебе. 20К в місяць треба ще пошукати цивільним. так шо утримувати сім’ю треба буде вчитися по новому.

Так нюанси))
Одна справа коли отримуєш навіть 10 к., але приходиш додому і ремонтуєш..., допомагаєш сім'ї...
І зовсім інша, коли жінка, діти та ще батьки старенькі самі на оті навіть всі 20к., що відправиш їм, будуть наймати когось хоча б отой кран полагодити та на таксі батьків до лікаря звозити.

А якщо ще й з отих 20к. собі будеш докуповувати від бритви до ремонту чергового приміщення, то що відправиш до додому?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 23:07

detroytred
Хіба ви не згодні, що Успіху для повного розуміння що таке армія, і за що там платять гроші, і за що там пенсія через 25 років, треба це відчути??
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 23:10

  detroytred написав:Так нюанси))
Одна справа коли отримуєш навіть 10 к., але приходиш додому і ремонтуєш..., допомагаєш сім'ї...
І зовсім інша, коли жінка, діти та ще батьки старенькі самі на оті навіть всі 20к., що відправиш їм, будуть наймати когось хоча б отой кран полагодити та на таксі батьків до лікаря звозити.

А якщо ще й з отих 20к. собі будеш докуповувати від бритви до ремонту чергового приміщення, то що відправиш до додому?


ну так на 20К вдома ще треба й самому їсти та вдягатися а не на казенному.
так що дійсно нюанси. хто як встроїться.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 23:15

На границе до сих пор протекает

Сегодня пообщался с недавно приехавшим в Германию парнем.
Прошел через границу с Приднестровьем в июне. Заплатил 6 тыс долларов. Оформлено все было как групповой турпоход. Шли больше суток с одной ночёвкой, петляя по буеракам и зеленке. Проводник им озвучил, что пройдут через окно, оговоренное заранее с погранцами, по-этому шли неспешно, к четко обозначенному промежутку времени.
Ну как-то так вот.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 00:03

О як республіканці роздухарились

🇺🇸 Трамп зможе закінчити війну Росії проти України, тому що він продемонструє силу, - спікер Джонсон

"Я абсолютно впевнений, що президент Трамп зможе покласти край цьому конфлікту, тому що він продемонструє силу. Ми підтримуємо ідею миру через силу. Ми не мали цього за три з половиною роки адміністрації Байдена. Це було з точністю до навпаки", - відповів спікер Палати представників.

Він запевнив, що експрезидент-республіканець може просто телефоном "висунути погрози та вимоги супротивникам у всьому світі, на які вони звертають увагу, тому що в певному сенсі бояться його", що, за його словами, є справжньою цінністю.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 00:23

katso
Хто такий арестович для України і навіщо цього самозакоханого павліна сюди тягнути? Де він зараз, у США? То хай там і проповідує істину про Трампа і ко. Як і шмарій, одного поля ягода, завжди лиже тому, у кого кращі позиції на даний момент
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 05:39

  antey1969 написав:Сегодня пообщался с недавно приехавшим в Германию парнем.
Прошел через границу с Приднестровьем в июне. Заплатил 6 тыс долларов. Оформлено все было как групповой турпоход. Шли больше суток с одной ночёвкой, петляя по буеракам и зеленке. Проводник им озвучил, что пройдут через окно, оговоренное заранее с погранцами, по-этому шли неспешно, к четко обозначенному промежутку времени.
Ну как-то так вот.

34-річний мешканець селища Березине Одеської області Артур Ян утік від мобілізації з України, після чого потрапив до армії російських окупантів. Відео з розповіддю чоловіка з'явилося в соцмережі, його, зокрема, 21 липня перепостив у Telegram український воєнний журналіст, кореспондент "1+1" Андрій Цаплієнко.

Ян зазначив, що боявся воювати, тому 2023 року виїхав з України транзитом через Молдову на територію країни-агресора РФ, де живе його брат. За незаконний виїзд під час воєнного стану він заплатив $6 тис.

Але до брата, як повідомив чоловік, він так і не доїхав, бо вони посварилися. Спочатку жив у знайомого у Псковській області, оформив російський паспорт, а потім переїхав до його сина в Нижній Новгород, додав він.

За словами Яна, після того, як стабільної роботи і житла не стало, "на останні гроші" купив алкоголь і "зопалу на нетверезу голову" ухвалив рішення підписати контракт із російською армією.

Усвідомивши, в яку ситуацію потрапив, він спробував утекти.

Як розповів Ян, перша спроба провалилася – його спіймали, а друга – припала на бойове завдання. Уночі він відстав від російської групи й попрямував у бік підконтрольної Україні території.

Після кількох днів блукань він побачив українські позиції, де здався в полон.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 08:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Як розповів Ян, перша спроба провалилася – його спіймали, а друга – припала на бойове завдання. Уночі він відстав від російської групи й попрямував у бік підконтрольної Україні територі
C

Сьогодні якраз новина що чоловік з одесси платив щоб в росію попасти. Так ось і з вашого допису, примусової мобілізації нема, паспорт отримав без проблем і виїхати далі міг, а наша корупційна влада заробила мільйони на дп докупент і поклали на своїх громадян, в тому числі на тих хто з окупованої території.
BeneFuckTor
 
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