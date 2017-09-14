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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9149915091519152
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 09:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Можна ж відпустити додому без права виїзду за кордон!

Ні. Будуть банди ветеранів проривати кордон с жертвами з обох сторін. Наші погранці тіки проти цивільних херої.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 09:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Катался на выходных в соседние Черкассы.
ну что сказать - войны нет. Из блокпостов на всем отрезке - только на въезде в Черкассы и то выборочно останавливают. ТРЦ Любава - народу полно. По Шевченко - народу полно. Магазины работают. На Днепре по пляжам - народу уйма и никаких зеленых с повестками.
И по генераторам - то ли я так попал на выходных, что улучшение было по э/э, но генераторов я выдел не так много как у себя в Кропивницком...
dimo_0n
 
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