Ні. Будуть банди ветеранів проривати кордон с жертвами з обох сторін. Наші погранці тіки проти цивільних херої.
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Додано: Пон 22 лип, 2024 09:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 22 лип, 2024 09:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Катался на выходных в соседние Черкассы.
ну что сказать - войны нет. Из блокпостов на всем отрезке - только на въезде в Черкассы и то выборочно останавливают. ТРЦ Любава - народу полно. По Шевченко - народу полно. Магазины работают. На Днепре по пляжам - народу уйма и никаких зеленых с повестками.
И по генераторам - то ли я так попал на выходных, что улучшение было по э/э, но генераторов я выдел не так много как у себя в Кропивницком...
Додано: Пон 22 лип, 2024 09:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 22 лип, 2024 09:51
А если бы прокатились в соседний (с Черкассами) Киев то из всех перечисленных «атрибутов войны» добавятся разве что генераторы.
Додано: Пон 22 лип, 2024 10:03
Так Успіх вже зрозумів, бо сам визначив, що в такий тил (у ліс... з отаким грошзабезпеченням не має бажання).
Тут справа в тому, що Успіх правильно каже -- треба якось розподіляти більше за бажанням самої людини.
Приклад: нещодавно картина -- охоронець в ЦНАПі дідуган годинами лається з натовпом. Мені його стало жаль, вид в нього такий замучений, роздратований, засмучений. Питаю: важко мабуть отак цілий день з людьми лаятися? І тут в нього посмішка на все обличчя і каже -- та ні, мені подобається, от коли сидів з газетою охоронцем цілий день за столом в іншому місці, ото нудота, а тут гарно - не сумно.
Я і охрєнів...
Хоча згоден. Армія не така структура, де можна легко реалізувати враховування бажань кожної окремої особи. І в жертву приносяться інтереси особи...заради результату. І за це теж платять гроші, пенсія, льготи.
Додано: Пон 22 лип, 2024 10:34
Не здивуюся що так і є. Читав як описував на Молдову за близько 9к доларів вивозили. Три поста прикордонників на бусі провезли, і прикордонники відверталися ,,не бачили,,. Оплата вже на ,,тій,, стороні,,. Писали що дешевше платили ті хто пішки йшли 35 км до кордону.
Схоже сучасні українські ,,Карацупи,, принципіяльні й стріляють по тим хто лізе через кордон не заплативши...
Додано: Пон 22 лип, 2024 10:37
Путінський режим, оцінивши провальність примусової мобілізації осені 2022 року, коли на 300 тис. мобілізованих прийшлось мільйон виїхавших за кордон, з 2023 перейшов на формат найманої армії. Найманцям, окрім обіцяної майбутньої високої оплати, відразу сплачується кругленька сума, що й підкупає знедолені верстви населення, вони відразу можуть закрити нагальні потреби. Завдяки цьому вербується тисяча найманців на день, не турбуючи мирне населення. Взагалі московський режим, відчувши для себе небезпеку у 2022 році, вже перебудував росію на воєнні рейки. А от українська влада тільки зараз пробує це зробити.
Додано: Пон 22 лип, 2024 10:40
главное что бабки у русских не заканчиваются. Уже б могли 2й Дубай построить на деньги которые потрачены на войну.
Додано: Пон 22 лип, 2024 10:40
Дюрі-бачі злегка загнув. Я грубо кажучи вперше зблизька побачив живого угорськомовного закарпатця у 18 років на першому курсі універа. Є звісно місця компактного проживання, типу Берегова і району, Добронь, села біля Чопа але переважна частина області недолюблює мадяр і знає масимум 2-3 слова типу "Nem tudom magyarul" (не розумію угорську).
А референдум це скоріше питання практичної сторони с сучасних реаліях, варіант "часткової євроінтеграції" а не любов до мадярів чи словаків / румун
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