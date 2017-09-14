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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9150915191529153>
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 09:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Можна ж відпустити додому без права виїзду за кордон!

Ні. Будуть банди ветеранів проривати кордон с жертвами з обох сторін. Наші погранці тіки проти цивільних херої.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 09:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Катался на выходных в соседние Черкассы.
ну что сказать - войны нет. Из блокпостов на всем отрезке - только на въезде в Черкассы и то выборочно останавливают. ТРЦ Любава - народу полно. По Шевченко - народу полно. Магазины работают. На Днепре по пляжам - народу уйма и никаких зеленых с повестками.
И по генераторам - то ли я так попал на выходных, что улучшение было по э/э, но генераторов я выдел не так много как у себя в Кропивницком...
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 09:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:Проводник им озвучил, что пройдут через окно, оговоренное заранее с погранцами, по-этому шли неспешно, к четко обозначенному промежутку времени.

Вангую пантонные переправы через Тису, которые пограничники в упор не видят. Спрос рождает предложение!
Mimohod
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 09:51

  dimo_0n написав:Катался на выходных в соседние Черкассы.
ну что сказать - войны нет. Из блокпостов на всем отрезке - только на въезде в Черкассы и то выборочно останавливают. ТРЦ Любава - народу полно. По Шевченко - народу полно. Магазины работают. На Днепре по пляжам - народу уйма и никаких зеленых с повестками.
И по генераторам - то ли я так попал на выходных, что улучшение было по э/э, но генераторов я выдел не так много как у себя в Кропивницком...

А если бы прокатились в соседний (с Черкассами) Киев то из всех перечисленных «атрибутов войны» добавятся разве что генераторы.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 10:03

  Hotab написав:detroytred
Хіба ви не згодні, що Успіху для повного розуміння що таке армія, і за що там платять гроші, і за що там пенсія через 25 років, треба це відчути??

Так Успіх вже зрозумів, бо сам визначив, що в такий тил (у ліс... з отаким грошзабезпеченням не має бажання).

Тут справа в тому, що Успіх правильно каже -- треба якось розподіляти більше за бажанням самої людини.
Приклад: нещодавно картина -- охоронець в ЦНАПі дідуган годинами лається з натовпом. Мені його стало жаль, вид в нього такий замучений, роздратований, засмучений. Питаю: важко мабуть отак цілий день з людьми лаятися? І тут в нього посмішка на все обличчя і каже -- та ні, мені подобається, от коли сидів з газетою охоронцем цілий день за столом в іншому місці, ото нудота, а тут гарно - не сумно.
Я і охрєнів...

Хоча згоден. Армія не така структура, де можна легко реалізувати враховування бажань кожної окремої особи. І в жертву приносяться інтереси особи...заради результату. І за це теж платять гроші, пенсія, льготи.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 10:34

  antey1969 написав:Сегодня пообщался с недавно приехавшим в Германию парнем.
Прошел через границу с Приднестровьем в июне. Заплатил 6 тыс долларов. Оформлено все было как групповой турпоход. Шли больше суток с одной ночёвкой, петляя по буеракам и зеленке. Проводник им озвучил, что пройдут через окно, оговоренное заранее с погранцами, по-этому шли неспешно, к четко обозначенному промежутку времени.
Ну как-то так вот.

Не здивуюся що так і є. Читав як описував на Молдову за близько 9к доларів вивозили. Три поста прикордонників на бусі провезли, і прикордонники відверталися ,,не бачили,,. Оплата вже на ,,тій,, стороні,,. Писали що дешевше платили ті хто пішки йшли 35 км до кордону.
Схоже сучасні українські ,,Карацупи,, принципіяльні й стріляють по тим хто лізе через кордон не заплативши...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 10:37

Путінський режим, оцінивши провальність примусової мобілізації осені 2022 року, коли на 300 тис. мобілізованих прийшлось мільйон виїхавших за кордон, з 2023 перейшов на формат найманої армії. Найманцям, окрім обіцяної майбутньої високої оплати, відразу сплачується кругленька сума, що й підкупає знедолені верстви населення, вони відразу можуть закрити нагальні потреби. Завдяки цьому вербується тисяча найманців на день, не турбуючи мирне населення. Взагалі московський режим, відчувши для себе небезпеку у 2022 році, вже перебудував росію на воєнні рейки. А от українська влада тільки зараз пробує це зробити.
olmyb
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 10:39

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 10:40

  olmyb написав:Путінський режим, оцінивши провальність примусової мобілізації осені 2022 року, коли на 300 тис. мобілізованих прийшлось мільйон виїхавших за кордон, з 2023 перейшов на формат найманої армії. Найманцям, окрім обіцяної майбутньої високої оплати, відразу сплачується кругленька сума, що й підкупає знедолені верстви населення, вони відразу можуть закрити нагальні потреби. Завдяки цьому вербується тисяча найманців на день, не турбуючи мирне населення. Взагалі московський режим, відчувши для себе небезпеку у 2022 році, вже перебудував росію на воєнні рейки. А от українська влада тільки зараз пробує це зробити.
главное что бабки у русских не заканчиваются. Уже б могли 2й Дубай построить на деньги которые потрачены на войну.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 10:40

  Schmit написав:
  Дюрі-бачі написав:Schmit не треба Закарпатцям про Мадярів розказувати...
1/6 області хоч завтра готова провести референдум, але СБУ не дремле.

І що 1/6 населення області знає угорську і є носіями їх ідентичності? Сумніваюсь.
Та й 1/6 - далеко не більшість.

Дюрі-бачі злегка загнув. Я грубо кажучи вперше зблизька побачив живого угорськомовного закарпатця у 18 років на першому курсі універа. Є звісно місця компактного проживання, типу Берегова і району, Добронь, села біля Чопа але переважна частина області недолюблює мадяр і знає масимум 2-3 слова типу "Nem tudom magyarul" (не розумію угорську).
А референдум це скоріше питання практичної сторони с сучасних реаліях, варіант "часткової євроінтеграції" а не любов до мадярів чи словаків / румун
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