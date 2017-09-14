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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9150915191529153
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 10:44

Letusrock Якраз про Берегсаз і Сивлюш й писав.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 11:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Успіх написав:
Чого ж дивуватись депутатам, якщо ж прості пересічні - теж не хочуть/не горять патріотичним бажанням: "За Україну, за її волю, за наше щастя, за народ!"©
А це до чого ?
До чого тут депутати ?
Ти власну родину захищаєшь
Якщо не будешь захищати на Донбасі, то будешь у Львові

головне що ти не плануєш це робити ні на Донбасі ні в Чернігові ні в Львові.
А інших на довічне сидіння в окопі відправляти дуже зручно, ще й повчати Успіха язик повертається.. Це точно "нахабство - друге щастя"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 11:16

  Letusrock написав:...........
А референдум це скоріше питання практичної сторони с сучасних реаліях, варіант "часткової євроінтеграції" а не любов до мадярів чи словаків / румун

Если судить по нашему форуму, то исходя из "практичної сторони" значительная часть населения Украины несмотря на "не любов до мадярів чи словаків / румун" и абсолютное незнание языка проголосовала бы за "воссоединение" с ними. :)
И не только на западе.

Дюрі-бачі
А почему "Берегсаз"? Это венгерский вариант?
ЛАД
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