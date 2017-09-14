головне що ти не плануєш це робити ні на Донбасі ні в Чернігові ні в Львові. А інших на довічне сидіння в окопі відправляти дуже зручно, ще й повчати Успіха язик повертається.. Це точно "нахабство - друге щастя"
Letusrock написав:........... А референдум це скоріше питання практичної сторони с сучасних реаліях, варіант "часткової євроінтеграції" а не любов до мадярів чи словаків / румун
Если судить по нашему форуму, то исходя из "практичної сторони" значительная часть населения Украины несмотря на "не любов до мадярів чи словаків / румун" и абсолютное незнание языка проголосовала бы за "воссоединение" с ними. И не только на западе.
Дюрі-бачі А почему "Берегсаз"? Это венгерский вариант?
Це не середня зарплата, а "Показники середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески", які завжди були нижчі за середню зарплату. Офіційних даних немає, але Work.ua каже що в січні середня була 19,5К. Думаю зараз середня точно більша ніж 20К.
Це не середня зарплата, а "Показники середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески", які завжди були нижчі за середню зарплату. Офіційних даних немає, але Work.ua каже що в січні середня була 19,5К. Думаю зараз середня точно більша ніж 20К.
Вы правы. Но, насколько понимаю, "страхові внески" платятся практически со всей зарплаты (во всякрм случае, у подавляющего большинства работников), поэтому, на мой взгляд, это более объективная цифра, чем данные Work.ua по вакансиям.
Дюрі-бачі, дякую. Ніколи не бачив офіційний прапор, а може не звертав уваги.
і шо планують випускати, на чому буде зростання, які фахівці потрібні будуть? Про це хтось думає, навіщо ці 4,5мл? А то у нас в кожній області державні університети з 3-4 тисячами препадів готують готельно-ресторанних бровістів за держкошт. Може треба у консєрваторії щось поміняти
Бетон написав:Он провоктатор обычный. Он не понимает разницу в режимах, чем хуже нацисты от нквдистов. Уже целый проспект называли в честь Бандеры, а он не понимает за что тот боролся
страдалєц, який сидячи в київському ресторані, розповідає як йому тяжко під зеленим режимом, і що під підарами буде краще - думаєш мені треба тебе провокувати? навіщо? ти ж вата звичайна, туговатий пособник російських нацистів, який говорить фразами із раша тудей і навіть не отримує за це грошей
Трололо а ты ж депутат вроде местных советов от 95х слуг? В Борисполе или где? И хвастался субсидией на квартирку на Подоле(или рядом) с вертикальной разводкой отопления, типа соседи-лохи по 4.500 плОтят по полной, а ты хитрый и умный, за что на тебя Франт взъелся, ибо он там же рядом жил, а потом всем хвастался как на акциях Эпла и Теслы за пару лет десятку зелени с такой же суммы срубил Короче типичный Зе-патриот Велюра?