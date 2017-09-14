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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9150915191529153
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 10:44

Letusrock Якраз про Берегсаз і Сивлюш й писав.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 11:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Успіх написав:
Чого ж дивуватись депутатам, якщо ж прості пересічні - теж не хочуть/не горять патріотичним бажанням: "За Україну, за її волю, за наше щастя, за народ!"©
А це до чого ?
До чого тут депутати ?
Ти власну родину захищаєшь
Якщо не будешь захищати на Донбасі, то будешь у Львові

головне що ти не плануєш це робити ні на Донбасі ні в Чернігові ні в Львові.
А інших на довічне сидіння в окопі відправляти дуже зручно, ще й повчати Успіха язик повертається.. Це точно "нахабство - друге щастя"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 11:16

  Letusrock написав:...........
А референдум це скоріше питання практичної сторони с сучасних реаліях, варіант "часткової євроінтеграції" а не любов до мадярів чи словаків / румун

Если судить по нашему форуму, то исходя из "практичної сторони" значительная часть населения Украины несмотря на "не любов до мадярів чи словаків / румун" и абсолютное незнание языка проголосовала бы за "воссоединение" с ними. :)
И не только на западе.

Дюрі-бачі
А почему "Берегсаз"? Это венгерский вариант?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 11:39

  ЛАД написав:
  Успіх написав:Я запитав у гугла і він видав 529дол/міс :shock:
Ого!
.........

Гугл вас слегка обманул.
Итак, средняя зарплата составляла в январе 2024 года 14 974 гривны 56 копеек, в феврале - 15 267 гривны 60 копеек, в марте - 15 433 гривень 98 копеек.

https://buh.ligazakon.net/ru/news/227975_nazvana-srednyaya-zarabotnaya-plata-za-pervyy-kvartal-goda
Курс в марте был около 39. Итого ср. зарплата в марте была примерно 395 долл.
Сегодня ср. зарплата в грн, наверно, больше, но и курс сегодня уже 41,49.

Це не середня зарплата, а "Показники середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески", які завжди були нижчі за середню зарплату.
Офіційних даних немає, але Work.ua каже що в січні середня була 19,5К. Думаю зараз середня точно більша ніж 20К.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 11:48

ЛАД На офіційному прапорі все написано Зображення
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 12:25

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  Успіх написав:Я запитав у гугла і він видав 529дол/міс :shock:
Ого!
.........

Гугл вас слегка обманул.
Итак, средняя зарплата составляла в январе 2024 года 14 974 гривны 56 копеек, в феврале - 15 267 гривны 60 копеек, в марте - 15 433 гривень 98 копеек.

https://buh.ligazakon.net/ru/news/227975_nazvana-srednyaya-zarabotnaya-plata-za-pervyy-kvartal-goda
Курс в марте был около 39. Итого ср. зарплата в марте была примерно 395 долл.
Сегодня ср. зарплата в грн, наверно, больше, но и курс сегодня уже 41,49.

Це не середня зарплата, а "Показники середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески", які завжди були нижчі за середню зарплату.
Офіційних даних немає, але Work.ua каже що в січні середня була 19,5К. Думаю зараз середня точно більша ніж 20К.



Вы правы.
Но, насколько понимаю, "страхові внески" платятся практически со всей зарплаты (во всякрм случае, у подавляющего большинства работников), поэтому, на мой взгляд, это более объективная цифра, чем данные Work.ua по вакансиям.

Дюрі-бачі, дякую.
Ніколи не бачив офіційний прапор, а може не звертав уваги.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 12:30

можна завезти пакістанців..

Україні бракує 4,5 млн працівників, – Мінекономіки.

Через виїзд українців за кордон в державі існує структурне безробіття. Для забезпечення щорічного зростання ВПП до 2030 року на 7% нам потрібно 4,5 мільйона працівників додатково.

https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang= ... noVUkraini
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 12:45

  Xenon написав:можна завезти пакістанців..

Україні бракує 4,5 млн працівників, – Мінекономіки.

Через виїзд українців за кордон в державі існує структурне безробіття. Для забезпечення щорічного зростання ВПП до 2030 року на 7% нам потрібно 4,5 мільйона працівників додатково.

https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang= ... noVUkraini

і шо планують випускати, на чому буде зростання, які фахівці потрібні будуть? Про це хтось думає, навіщо ці 4,5мл? А то у нас в кожній області державні університети з 3-4 тисячами препадів готують готельно-ресторанних бровістів за держкошт. Може треба у консєрваторії щось поміняти
d44
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 13:02

  Бетон написав:Он провоктатор обычный.
Он не понимает разницу в режимах, чем хуже нацисты от нквдистов.
Уже целый проспект называли в честь Бандеры, а он не понимает за что тот боролся


страдалєц, який сидячи в київському ресторані, розповідає як йому тяжко під зеленим режимом, і що під підарами буде краще - думаєш мені треба тебе провокувати? навіщо? ти ж вата звичайна, туговатий пособник російських нацистів, який говорить фразами із раша тудей і навіть не отримує за це грошей :)
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 13:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трололо а ты ж депутат вроде местных советов от 95х слуг?
В Борисполе или где?
И хвастался субсидией на квартирку на Подоле(или рядом) с вертикальной разводкой отопления, типа соседи-лохи по 4.500 плОтят по полной, а ты хитрый и умный, за что на тебя Франт взъелся, ибо он там же рядом жил, а потом всем хвастался как на акциях Эпла и Теслы за пару лет десятку зелени с такой же суммы срубил
Короче типичный Зе-патриот Велюра?
барабашов
 
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