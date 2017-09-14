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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9152915391549155>
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 13:36

  fox767676 написав:А границы чего закрыты ? Чтобы народ оптом под бурятское иго загнать ?
Я даже писал тут, что если все так плохо, то готов идти в ЗСУ , но только под задачу прикрывать исход украинского населения до границ НАТО, попутно уничтожая инфраструктуру, чтобы не досталась врагу.
А "трололо" на что готов ? разгонять дешевенький патриотизм из ютюбчиков? бурятам видосик со стерненко ппоказать?


кордон закритий, бо треба люди, які будуть воювати. якщо ти вважаєш, що треба здатися підарам - то ти і сам підар.

я знаю і без тебе, що я сцикло, який не виконав свій обовязок і не мобілізувався. але я не придумую для цього якісь відмазки про корупційну владу і підарів, які хочуть нам добра. допомагаю грошима на дрони, оновив дані, рано чи пізно десь на блокпосту отримаю повістку на ВЛК. так, я цього боюсь, але якщо не пощастить, то прийдеться йти.

причому маю можливість незаконно втікти за кордон (є і гроші і контакти)
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 13:47

  барабашов написав:Трололо а ты ж депутат вроде местных советов от 95х слуг?
В Борисполе или где?
И хвастался субсидией на квартирку на Подоле(или рядом) с вертикальной разводкой отопления, типа соседи-лохи по 4.500 плОтят по полной, а ты хитрый и умный, за что на тебя Франт взъелся, ибо он там же рядом жил, а потом всем хвастался как на акциях Эпла и Теслы за пару лет десятку зелени с такой же суммы срубил
Короче типичный Зе-патриот Велюра?


ого, може треба онліфанс завести, а ти на мене підпишешся, раз такий фанат? буду тебе вчити писати так, щоб люди не думали, що ти після інсульту.

депутатом ніколи не був і не балотувався, навіть помічником, працював юристом, субсидію один раз отримував, було діло, десь років з 10-12 тому. і тоді я не писав, що не "всі лохи", а розказував, що по факту жінка послухала тещу і сама все оформила, я дізнався вже постфактум. півроку отримував, потім заборонив жінці продовжувати це діло, бо соромно було.

акцій епла ніколи не мав, а от на теслі заробив майже 10х, це так. гроші витратив на будівництво будинку. ще мав колись успіщний магазин на амазоні (експортував укр товари в США). в 2019 голосував за порошенка (бо повірив в те, що зеля шістка коломойського, якого я ненавидів). що ще цікавить?
Востаннє редагувалось trololo в Пон 22 лип, 2024 13:54, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 13:47

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
Це не середня зарплата, а "Показники середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески", які завжди були нижчі за середню зарплату.
Офіційних даних немає, але Work.ua каже що в січні середня була 19,5К. Думаю зараз середня точно більша ніж 20К.



Вы правы.
Но, насколько понимаю, "страхові внески" платятся практически со всей зарплаты (во всякрм случае, у подавляющего большинства работников), поэтому, на мой взгляд, это более объективная цифра, чем данные Work.ua по вакансиям.

Тут ви не праві. До половини економіки в тіні, зокрема, через зарплати в конвертах - з яких ніяких внесків не платять.
Також, кілька мільйонів людей оформлені як ФОП, і внески платять з мінімалки, і їх доходи взагалі не враховані
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 13:51

Сирський пояснив...

Сирський зазначив, що для зупинення наступу чисельно переважаючого ворога необхідно ефективно уражати основні сили противника та його резерви на дальніх підступах, комплексно уражати противника перед переднім краєм, стійко утримувати підготовлені рубежі та позиції, максимально ефективно використовувати всі можливості зброї та боєприпасів, зокрема бойових дронів.
https://portal.lviv.ua/news/2024/07/22/ ... oho-voroha

Інтерес мають відповіді на питання (точніше пояснення), що треба зробити, щоб "ефективно уражати основні сили противника та його резерви на дальніх підступах, комплексно уражати противника перед переднім краєм, стійко утримувати підготовлені рубежі та позиції, максимально ефективно використовувати всі можливості зброї та боєприпасів, зокрема бойових дронів."
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 13:58

detroytred

значно більш важлива заява сирського про те, що починають розвивати протиповітряні фпв дрони, стерненко щасливий, бо пушив цю тему з самого початку, як дуже перспективну. до речі в його закритому каналі для топ донатерів вже купа відео збиття зал та орланів за допомогою фпв. технологія підтвердила ефективність і зараз потребує масштабування, тому хто не хоче щоб прилетів орлан а за ним іскандер - донатьте стерненку.
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 13:59

Раніше Трамп заявив, що «він принесе мир і покладе край війні». Водночас як вважає ексрадник, Трамп взагалі не уявляє, як завершити війну в нашій державі.

«Це божевілля. Трамп гадки не має, як він збирається вести переговори та завершувати цю війну», – вважає Болтон.
https://varta1.com.ua/news/eksradnik-tr ... 83472.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 14:26

  ЛАД написав:Вы правы.
Но, насколько понимаю, "страхові внески" платятся практически со всей зарплаты (во всякрм случае, у подавляющего большинства работников), поэтому, на мой взгляд, это более объективная цифра, чем данные Work.ua по вакансиям.

"более объективная цифра" для оцінки чого?? Очевидно що величезна кількість людей отримує гроші(хоча б частину) в чорну. Тому очевидно що "страхові внески" некоректні для оцінки середньої зарплати.

*Дані Work.ua не "по вакансіям", а саме середня зарплата! Зокрема за січень 2022 вони співпадають з офіційною статистикою.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 14:29

  detroytred написав:Влада, Україна постійно заявляє Заходу -- якщо ми програємо, то ви наступні, тому треба допомогати нам.
І що коли ми говоримо Заходу "на вас завтра нападуть", але "ви давайте збивайте ракети", то це шизофренично.
Якщо ми захищаємо всіх, Захід від майбутнього нападу рфії, то може в інтересах НАТО, щоб це якомога довше продовжувалося, щоб на них не напали. В цій логіці.

Логіка в цьому є.
Якщо виходити з цього + якщо вважати що Захід думає тільки про себе = вічна війна в Україні дуже вигідна для Заходу.

*Я давно і не раз писав що некоректно казати що ми "захищаємо Захід".
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 14:33

  trololo написав:
  fox767676 написав:А границы чего закрыты ? Чтобы народ оптом под бурятское иго загнать ?
Я даже писал тут, что если все так плохо, то готов идти в ЗСУ , но только под задачу прикрывать исход украинского населения до границ НАТО, попутно уничтожая инфраструктуру, чтобы не досталась врагу.
А "трололо" на что готов ? разгонять дешевенький патриотизм из ютюбчиков? бурятам видосик со стерненко ппоказать?


кордон закритий, бо треба люди, які будуть воювати. якщо ти вважаєш, що треба здатися підарам - то ти і сам підар.

я знаю і без тебе, що я сцикло, який не виконав свій обовязок і не мобілізувався. але я не придумую для цього якісь відмазки про корупційну владу і підарів, які хочуть нам добра. допомагаю грошима на дрони, оновив дані, рано чи пізно десь на блокпосту отримаю повістку на ВЛК. так, я цього боюсь, але якщо не пощастить, то прийдеться йти.

причому маю можливість незаконно втікти за кордон (є і гроші і контакти)

Кто много говорит и пишет о приматах нетрадиционной ориентации вроде по психиатрии сочуствует и поддерживает их, не так ли? Это ж свойственно северным нашим родственникам по территории до 91года, ибо они почти все АУЕ, а в зоне за Обью и вдалече от Енисея как бы нет баб?
Теперь о главном, юрфак подразумевает военку и профессию политрука, но поскольку Красной и Савецкой армий давно уже нет - то ВУС "мотопехота"? Готов спать в окопе с мышами и водой при минус два допустим, только бы устоять и бурята не пропустить?
И главное, скажи как юрист, законно ли запрещать без обьявления войны вводить запрет на выезд 18/60, в какой стране мира кроме СССРа и ПхеньСчастья сейчас есть такое(или было скажем так на нашей памяти, не 50 лет назад)? При том что с 18ти взять в ВСУ могут только добровольно, за то, могут ли после 4го курса принудительно забрать не дав доучиться, мл.лейтенанта - не в курсе, как и могут ли в 22 после получения диплома.
Твоё мнение если ты ХОРОШИЙ И ЗНАЮЩИЙ все основы права и прецеденты ЮРИСТ(типа как себя в своё время здесь позионировал Черчель)
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 14:42

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
Це не середня зарплата, а "Показники середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески", які завжди були нижчі за середню зарплату.
Офіційних даних немає, але Work.ua каже що в січні середня була 19,5К. Думаю зараз середня точно більша ніж 20К.



Вы правы.
Но, насколько понимаю, "страхові внески" платятся практически со всей зарплаты (во всякрм случае, у подавляющего большинства работников), поэтому, на мой взгляд, это более объективная цифра, чем данные Work.ua по вакансиям.

Тут ви не праві. До половини економіки в тіні, зокрема, через зарплати в конвертах - з яких ніяких внесків не платять.
Також, кілька мільйонів людей оформлені як ФОП, і внески платять з мінімалки, і їх доходи взагалі не враховані

Сколько в тени обсуждать не могу, насчёт половины сомневаюсь, но спорить не буду. Ну так теневые зарплаты вообще нигде и никак не учитывается.
ЛАД
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