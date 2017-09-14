Додано: Пон 22 лип, 2024 13:47

барабашов написав: Трололо а ты ж депутат вроде местных советов от 95х слуг?

В Борисполе или где?

И хвастался субсидией на квартирку на Подоле(или рядом) с вертикальной разводкой отопления, типа соседи-лохи по 4.500 плОтят по полной, а ты хитрый и умный, за что на тебя Франт взъелся, ибо он там же рядом жил, а потом всем хвастался как на акциях Эпла и Теслы за пару лет десятку зелени с такой же суммы срубил

Короче типичный Зе-патриот Велюра? Трололо а ты ж депутат вроде местных советов от 95х слуг?В Борисполе или где?И хвастался субсидией на квартирку на Подоле(или рядом) с вертикальной разводкой отопления, типа соседи-лохи по 4.500 плОтят по полной, а ты хитрый и умный, за что на тебя Франт взъелся, ибо он там же рядом жил, а потом всем хвастался как на акциях Эпла и Теслы за пару лет десятку зелени с такой же суммы срубилКороче типичный Зе-патриот Велюра?

ого, може треба онліфанс завести, а ти на мене підпишешся, раз такий фанат? буду тебе вчити писати так, щоб люди не думали, що ти після інсульту.депутатом ніколи не був і не балотувався, навіть помічником, працював юристом, субсидію один раз отримував, було діло, десь років з 10-12 тому. і тоді я не писав, що не "всі лохи", а розказував, що по факту жінка послухала тещу і сама все оформила, я дізнався вже постфактум. півроку отримував, потім заборонив жінці продовжувати це діло, бо соромно було.акцій епла ніколи не мав, а от на теслі заробив майже 10х, це так. гроші витратив на будівництво будинку. ще мав колись успіщний магазин на амазоні (експортував укр товари в США). в 2019 голосував за порошенка (бо повірив в те, що зеля шістка коломойського, якого я ненавидів). що ще цікавить?