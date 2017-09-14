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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9152915391549155
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 14:56

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Вы правы.
Но, насколько понимаю, "страхові внески" платятся практически со всей зарплаты (во всякрм случае, у подавляющего большинства работников), поэтому, на мой взгляд, это более объективная цифра, чем данные Work.ua по вакансиям.

"более объективная цифра" для оцінки чого?? Очевидно що величезна кількість людей отримує гроші(хоча б частину) в чорну. Тому очевидно що "страхові внески" некоректні для оцінки середньої зарплати.

*Дані Work.ua не "по вакансіям", а саме середня зарплата! Зокрема за січень 2022 вони співпадають з офіційною статистикою.

Уже Faceless"у ответил - о чёрных зарплатах говорить не могу, данных не имею.
Но и вы тоже.
Насчёт "величезна кількість людей отримує гроші(хоча б частину) в чорну" сильно сомневаюсь, по-моему, эти времена уже прошли. Уж точно, это не "очевидно". Хотя не могу сказать, что этого нет.

Где вы смотрите "Дані Work.ua"?
Если по диаграмме на главной странице https://www.work.ua/, по которой ср. зарплата 21 000 грн, то там явно написано, что это по вакансиям (наведите стрелочку на любой столбик диаграммы). Откуда Work.ua возьмёт данные по зарплатам всех работающих?
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 15:02

  барабашов написав:Кто много говорит и пишет о приматах нетрадиционной ориентации вроде по психиатрии сочуствует и поддерживает их, не так ли? Это ж свойственно северным нашим родственникам по территории до 91года, ибо они почти все АУЕ, а в зоне за Обью и вдалече от Енисея как бы нет баб?


знову напад? формулюй думки нормально, бо незрозуміло про що ти взагалі. росіяни уїбани і кончені підари, дивно що ти в харкові ще цього не усвідомив, мало кабів на тебе вони скинули?

  барабашов написав:Теперь о главном, юрфак подразумевает военку и профессию политрука, но поскольку Красной и Савецкой армий давно уже нет - то ВУС "мотопехота"? Готов спать в окопе с мышами и водой при минус два допустим, только бы устоять и бурята не пропустить?


так, в мене була кафедра і є звання оф. запасу. вос передбачає штабну посаду, але зараз перенавчають швиденько, тому це нічого не значить. вже маю товарищів по кафедрі, які загинули.

  барабашов написав:И главное, скажи как юрист, законно ли запрещать без обьявления войны вводить запрет на выезд 18/60, в какой стране мира кроме СССРа и ПхеньСчастья сейчас есть такое(или было скажем так на нашей памяти, не 50 лет назад)? При том что с 18ти взять в ВСУ могут только добровольно, за то, могут ли после 4го курса принудительно забрать не дав доучиться, мл.лейтенанта - не в курсе, как и могут ли в 22 после получения диплома.
Твоё мнение если ты ХОРОШИЙ И ЗНАЮЩИЙ все основы права и прецеденты ЮРИСТ(типа как себя в своё время здесь позионировал Черчель)


я давно не практикую, і ніколи не був топовим юристом (середнячок), але якщо є всі необхідні закони та укази про військовий стан (а вони є), то обмеження прав на виїзд не суперечить конституції. країна під загрозою, ворог втричі сильніше, іншого виходу нема. ну як альтернатива - дозволити русні робити бучі та ізюми по всій Україні. ви підтримуєте право русні на чистки?
trololo
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