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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 915391549155915691579158>
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 15:02

  барабашов написав:Кто много говорит и пишет о приматах нетрадиционной ориентации вроде по психиатрии сочуствует и поддерживает их, не так ли? Это ж свойственно северным нашим родственникам по территории до 91года, ибо они почти все АУЕ, а в зоне за Обью и вдалече от Енисея как бы нет баб?


знову напад? формулюй думки нормально, бо незрозуміло про що ти взагалі. росіяни уїбани і кончені підари, дивно що ти в харкові ще цього не усвідомив, мало кабів на тебе вони скинули?

  барабашов написав:Теперь о главном, юрфак подразумевает военку и профессию политрука, но поскольку Красной и Савецкой армий давно уже нет - то ВУС "мотопехота"? Готов спать в окопе с мышами и водой при минус два допустим, только бы устоять и бурята не пропустить?


так, в мене була кафедра і є звання оф. запасу. вос передбачає штабну посаду, але зараз перенавчають швиденько, тому це нічого не значить. вже маю товарищів по кафедрі, які загинули.

  барабашов написав:И главное, скажи как юрист, законно ли запрещать без обьявления войны вводить запрет на выезд 18/60, в какой стране мира кроме СССРа и ПхеньСчастья сейчас есть такое(или было скажем так на нашей памяти, не 50 лет назад)? При том что с 18ти взять в ВСУ могут только добровольно, за то, могут ли после 4го курса принудительно забрать не дав доучиться, мл.лейтенанта - не в курсе, как и могут ли в 22 после получения диплома.
Твоё мнение если ты ХОРОШИЙ И ЗНАЮЩИЙ все основы права и прецеденты ЮРИСТ(типа как себя в своё время здесь позионировал Черчель)


я давно не практикую, і ніколи не був топовим юристом (середнячок), але якщо є всі необхідні закони та укази про військовий стан (а вони є), то обмеження прав на виїзд не суперечить конституції. країна під загрозою, ворог втричі сильніше, іншого виходу нема. ну як альтернатива - дозволити русні робити бучі та ізюми по всій Україні. ви підтримуєте право русні на чистки?
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 15:14

  trololo написав:..........

1. барабашов не в Харькове.
2. "росіяни" не "уїбани і кончені підари". Хотя, конечно, есть и такие.
Так же, как, например, немцы, хотя в годы нацизма...
3. Что за ВУС, который "передбачає штабну посаду"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 15:21

  ЛАД написав:
  trololo написав:..........

1. барабашов не в Харькове.
2. "росіяни" не "уїбани і кончені підари". Хотя, конечно, есть и такие.
Так же, как, например, немцы, хотя в годы нацизма...
3. Что за ВУС, который "передбачає штабну посаду"?

Готові ризикнути, що до вас і ваших дітей прийдуть не хороші росіяни, яких ви так захищаете, а та більша частина, про яких говорить trololo?
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vitaliiangel
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  vitaliiangel написав:Зображення
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  ЛАД написав:Где вы смотрите "Дані Work.ua"?
Если по диаграмме на главной странице https://www.work.ua/, по которой ср. зарплата 21 000 грн, то там явно написано, что это по вакансиям (наведите стрелочку на любой столбик диаграммы). Откуда Work.ua возьмёт данные по зарплатам всех работающих?

https://www.epravda.com.ua/news/2024/02/29/710583/
На самому ворк.уа я таких даних не знайшов.
Повторюсь, дані за січень 2022 з картинки співпадають з офіційною статистикою. А зарплати "по вакансіях" значно вищі ніж офіційна статистика.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 15:43

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:
Вы правы.
Но, насколько понимаю, "страхові внески" платятся практически со всей зарплаты (во всякрм случае, у подавляющего большинства работников), поэтому, на мой взгляд, это более объективная цифра, чем данные Work.ua по вакансиям.

Тут ви не праві. До половини економіки в тіні, зокрема, через зарплати в конвертах - з яких ніяких внесків не платять.
Також, кілька мільйонів людей оформлені як ФОП, і внески платять з мінімалки, і їх доходи взагалі не враховані

Сколько в тени обсуждать не могу, насчёт половины сомневаюсь, но спорить не буду. Ну так теневые зарплаты вообще нигде и никак не учитывается.
До половини, скоріше близько 40% було до 2022, а зараз ця цифра більша з відомих причин.
Тіньові ЗП - це в першу чергу сірі, де частина офіційна, частина - ні.
Про ФОП я вже писав
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 15:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  trololo написав:..........

2. "росіяни" не "уїбани і кончені підари". Хотя, конечно, есть и такие.
Так же, как, например, немцы, хотя в годы нацизма...

Тобто, німці в роки нацизму у вас "хоча...", тобто сумніви є, а кацапи, в роки рашизму - нєнєнє, і сумнівів нема?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 15:46

  Faceless написав:Тут ви не праві. До половини економіки в тіні, зокрема, через зарплати в конвертах - з яких ніяких внесків не платять.
Також, кілька мільйонів людей оформлені як ФОП, і внески платять з мінімалки, і їх доходи взагалі не враховані

В тени 20% ВВП Это вместе с бабушками продающими укроп.
Укррудпром, ДТЕК и Ко, Укрзализниця, Энергоатом, Агрохолдинги и т.д.
Вот что формирует ВВП
Айти через ФОП действительно большей частью минимизируют налоги. Опять таки ФОП это оптимизация, а не тень.
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