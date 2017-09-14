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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 22 лип, 2024 15:50
Faceless написав: ЛАД написав: trololo написав:
..........
2. "росіяни" не "уїбани і кончені підари". Хотя, конечно, есть и такие.
Так же, как, например, немцы, хотя в годы нацизма...
Тобто, німці в роки нацизму у вас "хоча...", тобто сумніви є, а кацапи, в роки рашизму - нєнєнє, і сумнівів нема?
Уебанами становятся все кто подвержен пропаганде.
Кто не подвержен не становятся.
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Додано: Пон 22 лип, 2024 15:52
UA написав: Faceless написав:
Тут ви не праві. До половини економіки в тіні, зокрема, через зарплати в конвертах - з яких ніяких внесків не платять.
Також, кілька мільйонів людей оформлені як ФОП, і внески платять з мінімалки, і їх доходи взагалі не враховані
В тени 20% ВВП Это вместе с бабушками продающими укроп.
Укррудпром, ДТЕК и Ко, Укрзализниця, Энергоатом, Агрохолдинги и т.д.
Вот что формирует ВВП
Айти через ФОП действительно большей частью минимизируют налоги. Опять таки ФОП это оптимизация, а не тень.
Я не писав, що ФОП це тінь, але чимало (не тільки ІТ) людей для мінімізації податків оформлюють ФОП, в статистиці вони фігурують, як люди на мінімалці, відповідно занижають показники середньої ЗП
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Додано: Пон 22 лип, 2024 15:53
UA написав: Faceless написав:
ЛАД написав:2. "росіяни" не "уїбани і кончені підари". Хотя, конечно, есть и такие.
Так же, как, например, немцы, хотя в годы нацизма...
Тобто, німці в роки нацизму у вас "хоча...", тобто сумніви є, а кацапи, в роки рашизму - нєнєнє, і сумнівів нема?
Уебанами становятся все кто подвержен пропаганде.
Кто не подвержен не становятся.
Дехто і без пропаганди такий
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Додано: Пон 22 лип, 2024 15:54
Faceless написав:
ЛАД написав:До половини, скоріше близько 40% було до 2022, а зараз ця цифра більша з відомих причин.
Тіньові ЗП - це в першу чергу сірі, де частина офіційна, частина - ні.
Про ФОП я вже писав
Между фондом оплаты труда и экономикой в целом есть две большие разницы.
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Додано: Пон 22 лип, 2024 15:57
Faceless написав:
UA написав:Уебанами становятся все кто подвержен пропаганде.
Кто не подвержен не становятся.
Дехто і без пропаганди такий
В Украине детская психиатрия всегда была на задворках.
Щастя це коли в сусідки чоловіка в бус ТЦК запакували.
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Додано: Пон 22 лип, 2024 15:58
UA написав: Faceless написав:
ЛАД написав:До половини, скоріше близько 40% було до 2022, а зараз ця цифра більша з відомих причин.
Тіньові ЗП - це в першу чергу сірі, де частина офіційна, частина - ні.
Про ФОП я вже писав
Между фондом оплаты труда и экономикой в целом есть две большие разницы.
Радий, що і ви для себе то відкрили
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Додано: Пон 22 лип, 2024 16:00
Faceless написав:
UA написав:Между фондом оплаты труда и экономикой в целом есть две большие разницы.
Радий, що і ви для себе то відкрили
То я вам пишу, щоб не думали що десь є підпільний ДТЕК, ГОК чи Енергоатом
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Додано: Пон 22 лип, 2024 16:03
UA написав: Faceless написав:
UA написав:Между фондом оплаты труда и экономикой в целом есть две большие разницы.
Радий, що і ви для себе то відкрили
То я вам пишу, щоб не думали що десь є підпільний ДТЕК, ГОК чи Енергоатом
Та до чого тут підпільний ДТЕК. Почитайте з чого почалася дискусія взагалі.
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Додано: Пон 22 лип, 2024 16:08
Faceless написав:
UA написав:В тени 20% ВВП Это вместе с бабушками продающими укроп.
Укррудпром, ДТЕК и Ко, Укрзализниця, Энергоатом, Агрохолдинги и т.д.
Вот что формирует ВВП
Айти через ФОП действительно большей частью минимизируют налоги. Опять таки ФОП это оптимизация, а не тень.
Я не писав, що ФОП це тінь, але чимало (не тільки ІТ) людей для мінімізації податків оформлюють ФОП, в статистиці вони фігурують, як люди на мінімалці, відповідно занижають показники середньої ЗП
Більшість айти ФОП не на единому оподаткуванні.
Їх дохід видно.
Величезна тіньова економіка України в еротичних фантазіях Данили Гетьманцева.
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