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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9155915691579158>
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 16:09

  trololo написав:
  fox767676 написав:А границы чего закрыты ? Чтобы народ оптом под бурятское иго загнать ?
Я даже писал тут, что если все так плохо, то готов идти в ЗСУ , но только под задачу прикрывать исход украинского населения до границ НАТО, попутно уничтожая инфраструктуру, чтобы не досталась врагу.
А "трололо" на что готов ? разгонять дешевенький патриотизм из ютюбчиков? бурятам видосик со стерненко ппоказать?


кордон закритий, бо треба люди, які будуть воювати. якщо ти вважаєш, що треба здатися підарам - то ти і сам підар.

я знаю і без тебе, що я сцикло, який не виконав свій обовязок і не мобілізувався. але я не придумую для цього якісь відмазки про корупційну владу і підарів, які хочуть нам добра. допомагаю грошима на дрони, оновив дані, рано чи пізно десь на блокпосту отримаю повістку на ВЛК. так, я цього боюсь, але якщо не пощастить, то прийдеться йти.

причому маю можливість незаконно втікти за кордон (є і гроші і контакти)

Яка ваша особиста мета?
Не здатися п..дорам?
Але ви не збираєтеся здаватися, бо ви не хочете на фронт.
Тоді чому ви вирішили, що маєте право інших тримати в країні?
Я ніяк цього не можу уяснити.
Ви взагалі розумієте атомну соціальну катастрофу , де знищенні сотні тисяч сімей?
Ви взагалі розумієте що знищенні сім'ї не варті жодної території, яка хочете ви або я чи ні, все рівно втрачається?

Якщо ваша мета просто не здатися і загинути, то у любої нормальної людини - вижити
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 16:14

  Faceless написав:
UA написав:То я вам пишу, щоб не думали що десь є підпільний ДТЕК, ГОК чи Енергоатом
Та до чого тут підпільний ДТЕК. Почитайте з чого почалася дискусія взагалі.

Реальні доходи громадян не сильно відрізняються від оф. статистики.
Гроші заробітчан надіслані родичам в Україну це суттєва стаття яка не пляше в оф. статистиці.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 16:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

UA написав:
  Faceless написав:
UA написав:В тени 20% ВВП Это вместе с бабушками продающими укроп.
Укррудпром, ДТЕК и Ко, Укрзализниця, Энергоатом, Агрохолдинги и т.д.
Вот что формирует ВВП
Айти через ФОП действительно большей частью минимизируют налоги. Опять таки ФОП это оптимизация, а не тень.
Я не писав, що ФОП це тінь, але чимало (не тільки ІТ) людей для мінімізації податків оформлюють ФОП, в статистиці вони фігурують, як люди на мінімалці, відповідно занижають показники середньої ЗП

Більшість айти ФОП не на единому оподаткуванні.
Їх дохід видно.
Величезна тіньова економіка України в еротичних фантазіях Данили Гетьманцева.
Дохід видно, а по методології розрахунку середньої ЗП береться не дохід ФОП, вони враховуються відповідно сплаченого ЄСВ.
Щодо тіньової економіки - вона не з Гетьманцевим з'явилася. Білі зарплати - це в основному великі корпорації і держсектор. Малий і середній бізнес по повній юзає сірі ЗП, а дрібний, і особливо в маленьких містах - взагалі працюють без оформлення. Але взагалі обговорювалася не доля тіньової економіки, а чисто питання реальних середніх Зп
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 16:23

  ЛАД написав:
  trololo написав:..........

1. барабашов не в Харькове.
2. "росіяни" не "уїбани і кончені підари". Хотя, конечно, есть и такие.
Так же, как, например, немцы, хотя в годы нацизма...
3. Что за ВУС, который "передбачає штабну посаду"?


1. Результат печальний все одно
2. Скільки ще вони повинні скинути бомб на ваше місто, щоб ви перестали до них відноситись як до нормальних людей?
3. Якщо дуже хочете то в лічку скажу. А так відкриваєте наказ про перелік посад для офіцерів запасу і дивитесь, там все є.
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 16:28

  UA написав:
  Faceless написав:
UA написав:В тени 20% ВВП Это вместе с бабушками продающими укроп.
Укррудпром, ДТЕК и Ко, Укрзализниця, Энергоатом, Агрохолдинги и т.д.
Вот что формирует ВВП
Айти через ФОП действительно большей частью минимизируют налоги. Опять таки ФОП это оптимизация, а не тень.
Я не писав, що ФОП це тінь, але чимало (не тільки ІТ) людей для мінімізації податків оформлюють ФОП, в статистиці вони фігурують, як люди на мінімалці, відповідно занижають показники середньої ЗП

Більшість айти ФОП не на единому оподаткуванні.
Їх дохід видно.
Величезна тіньова економіка України в еротичних фантазіях Данили Гетьманцева.

кожен робить проекцію Всесвіту згідно міри своїх цінностей, так що Данила думає, що решта подібні йому, така собі "профдеформація"
Востаннє редагувалось flyman в Пон 22 лип, 2024 16:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 16:28

  Бетон написав:
  trololo написав:
  fox767676 написав:А границы чего закрыты ? Чтобы народ оптом под бурятское иго загнать ?
Я даже писал тут, что если все так плохо, то готов идти в ЗСУ , но только под задачу прикрывать исход украинского населения до границ НАТО, попутно уничтожая инфраструктуру, чтобы не досталась врагу.
А "трололо" на что готов ? разгонять дешевенький патриотизм из ютюбчиков? бурятам видосик со стерненко ппоказать?


кордон закритий, бо треба люди, які будуть воювати. якщо ти вважаєш, що треба здатися підарам - то ти і сам підар.

я знаю і без тебе, що я сцикло, який не виконав свій обовязок і не мобілізувався. але я не придумую для цього якісь відмазки про корупційну владу і підарів, які хочуть нам добра. допомагаю грошима на дрони, оновив дані, рано чи пізно десь на блокпосту отримаю повістку на ВЛК. так, я цього боюсь, але якщо не пощастить, то прийдеться йти.

причому маю можливість незаконно втікти за кордон (є і гроші і контакти)

Яка ваша особиста мета?
Не здатися п..дорам?
Але ви не збираєтеся здаватися, бо ви не хочете на фронт.
Тоді чому ви вирішили, що маєте право інших тримати в країні?
Я ніяк цього не можу уяснити.
Ви взагалі розумієте атомну соціальну катастрофу , де знищенні сотні тисяч сімей?
Ви взагалі розумієте що знищенні сім'ї не варті жодної території, яка хочете ви або я чи ні, все рівно втрачається?

Якщо ваша мета просто не здатися і загинути, то у любої нормальної людини - вижити


Моя особиста мета зараз вижити і допомогти вижити іншим.і чого ви вирішили що я щось вирішую? Є закон, є війна, є обов'язок громадян. Якщо розпустити ЗСУ загине і зруйнується сімей більше, ніж від втрат на війні. Росіяни нацистські звірі. Війна зараз іде не за території. Кому всрались ті руїни авдіївки чи бахмуту. Міста і села які вже не відбудують ніколи
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 16:36

flyman
згноїти щонайбільше українців


Муха пропонує здатись - врятувати українців.
Окупація Києва в 1918-1919 році мухою не засвоєна.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 16:38

  Xenon написав:можна завезти пакістанців..

Україні бракує 4,5 млн працівників, – Мінекономіки.

Через виїзд українців за кордон в державі існує структурне безробіття. Для забезпечення щорічного зростання ВПП до 2030 року на 7% нам потрібно 4,5 мільйона працівників додатково.

https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang= ... noVUkraini

Офіційно їх немає,всі умови створені для їх фізичного зникнення.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 16:41

  Hotab написав:flyman
згноїти щонайбільше українців


Муха пропонує здатись - врятувати українців.
Окупація Києва в 1918-1919 році мухою не засвоєна.

Це коли 300 студентів пішли воювати, а профі військові втекли до Румунії.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 16:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Більшість айти ФОП не на единому оподаткуванні.

Роскажіть нам на чому тоді більшість айті ФОП. Дуже цікаво послухати.
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