профі військові втекли до Румунії.
Хто саме?
Чим 2.5 роки займається «патріотичний нік UA”?
Економічний фронт?
Зі здачі нерухомості платить податки?
Чи просто оббріхує захисників держави?
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Додано: Пон 22 лип, 2024 16:46
UA
Хто саме?
Чим 2.5 роки займається «патріотичний нік UA”?
Економічний фронт?
Зі здачі нерухомості платить податки?
Чи просто оббріхує захисників держави?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 22 лип, 2024 16:48, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 22 лип, 2024 16:48
Актор малих та великих театрів Винниченко непогано влаштувався в Парижі. Семінарист Петлюра туди ж.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 22 лип, 2024 16:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 22 лип, 2024 16:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
большого ума не нужно - объявить Илона Маска врагом народа, используя его старлинки.
а обратиться к нему за решением энерго проблемы, мозгов не хватает
Додано: Пон 22 лип, 2024 16:54
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