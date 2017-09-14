RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9155915691579158
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 16:46

UA

профі військові втекли до Румунії.


Хто саме?
Чим 2.5 роки займається «патріотичний нік UA”?
Економічний фронт?
Зі здачі нерухомості платить податки?
Чи просто оббріхує захисників держави?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 22 лип, 2024 16:48, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 12730
З нами з: 15.02.09
Подякував: 348 раз.
Подякували: 2255 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 16:48

  Hotab написав:UA

профі військові втекли до Румунії.


Хто саме?

Актор малих та великих театрів Винниченко непогано влаштувався в Парижі. Семінарист Петлюра туди ж.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 22 лип, 2024 16:50, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35717
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1585 раз.
Подякували: 2780 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 16:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

большого ума не нужно - объявить Илона Маска врагом народа, используя его старлинки.
а обратиться к нему за решением энерго проблемы, мозгов не хватает

https://www.tesla.com/megapack
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2961
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 16:54

  Бетон написав:большого ума не нужно - объявить Илона Маска врагом народа, используя его старлинки.
а обратиться к нему за решением энерго проблемы, мозгов не хватает

https://www.tesla.com/megapack

Hornsdale Power Reserve - система литий-ионных аккумуляторов мощностью 100 МВт и энергетической емкостью 129 МВт/ч в пустыне Южной Австралии, которая была построена в 2017 году за 100 дней. Это произошло после того, как глава Tesla Илон Маск заявил, что сможет быстро справиться с энергетическим кризисом в штате. Хранилище способно обеспечить электроэнергией около 30 000 домохозяйств в течение часа.
whois2010
 
Повідомлень: 626
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9155915691579158
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон, whois2010 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63033
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222154
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 707421
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ідея Банк (644)
22.07.2024 15:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.