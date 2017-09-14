Моя особиста мета зараз вижити і допомогти вижити іншим.і чого ви вирішили що я щось вирішую? Є закон, є війна, є обов'язок громадян. Якщо розпустити ЗСУ загине і зруйнується сімей більше, ніж від втрат на війні. Росіяни нацистські звірі. Війна зараз іде не за території. Кому всрались ті руїни авдіївки чи бахмуту. Міста і села які вже не відбудують ніколи
Faceles[quote="5749399:andrijk777 написав: Це не середня зарплата, а "Показники середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески", які завжди були нижчі за середню зарплату. Офіційних даних немає, але Work.ua каже що в січні середня була 19,5К. Думаю зараз середня точно більша ніж 20К.
Вы правы. Но, насколько понимаю, "страхові внески" платятся практически со всей зарплаты (во всякрм случае, у подавляющего большинства работников), поэтому, на мой взгляд, это более объективная цифра, чем данные Work.ua по вакансиям.
Тут ви не праві. До половини економіки в тіні, зокрема, через зарплати в конвертах - з яких ніяких внесків не платять. Також, кілька мільйонів людей оформлені як ФОП, і внески платять з мінімалки, і їх доходи взагалі не враховані[/quote] Сколько в тени обсуждать не могу, насчёт половины сомневаюсь, но спорить не буду. Ну так теневые зарплаты вообще нигде и никак не учитывается.[/quote]
Я консультував ,коли на підприємстві одного співробітника попередили про майбутнє звільнення,за два місяці, проте надали контакти особи яка з радістю забере до себе в якості субпідрядника без оформлення. Підприємство економить на фонді заробітної плати, кліент отримує лише те що заробить . Навіть офіційно мінімалку не бажають сплачувати лише неофіційно лише за виконану роботу. Майже як учора писали про нещасний випадок,коли особа що сплатила за крутезну послугу з активного відпочинку в Києві своїм підписом засвідчує що немає жодних претензій якщо виникає подія.
Винищувачі F-16, які незабаром прибудуть до України від західних партнерів, “не стануть панацеєю”. Постачання літаків стане лише першим етапом тривалого процесу переходження нашої держави на західну тактику та оснащення.
Про це заявив командувач Військово-повітряних сил США Джеймс Хеккер, пише Aviation Week.
За його словами, в обмежений час українські пілоти на сучасних винищувачах не зможуть отримати перевагу в повітрі над російськими окупантами.
Поява F-16 в небі України стане кульмінацією тривалого процесу, який включає навчання в США і в декількох місцях по всій Європі, а також поточні та майбутні постачання літаків з Бельгії, Данії, Нідерландів та Норвегії.
“Я думаю, що найголовніше тут те, що це початок впровадження в Україну західного обладнання, західної тактики, західної доктрини та західного мислення”, – наголосив Джеймс Хеккер.
Він також додав, що потрібен час для того, щоб мати можливість ефективно експлуатувати винищувачі з достатньою кількістю персоналу та необхідною логістичною підтримкою.
Водночас наша держава під час повномасштабного вторгнення РФ значною мірою досягла у забезпеченні безпеки своїх літаків, проявляючи гнучкість, наприклад, ніколи не злітаючи й не приземляючись з однієї й тієї ж бази.
“Українські ВПС зробили це зі своїм нинішнім парком МіГ-29 та Су-24, і тепер їм потрібно буде повторити це з F-16. Це буде складним завданням, оскільки не всі аеродроми по всій країні зможуть обслуговувати нові літаки”, – зауважив Хеккер.
trololo вирішуєте, бо єдиним джерелом влади в Україні, зараз здивую - є не цар, не монарх і навіть не ЦК, а народ. якщо привязуватись жо формалізму законів, то обмеження свободи людини це серйозне міжнародне порушення прав базових людини. саме тому, в Україні не існує законної заборони виїзду за кордон. Закону не існує.
я теж мрію, щоб згинула росія. але йде втрачання теріторій. про це свідчать вперті факти
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 22 лип, 2024 17:04, всього редагувалось 1 раз.
У Криму перебувало 20 315 українських військовослужбовців різних збройних формувань станом на 26-27 лютого 2014 року, з яких на материкову частину після окупації півострова повернулися лише 6 010 військових. 70% перешли на сторону врага. на оккупированных территориях депутаты слуг народа тоже переходили. и менты и депутаты и все кому не лень