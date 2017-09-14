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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 91549155915691579158>
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 16:28

Бетон

Моя особиста мета зараз вижити і допомогти вижити іншим.і чого ви вирішили що я щось вирішую? Є закон, є війна, є обов'язок громадян. Якщо розпустити ЗСУ загине і зруйнується сімей більше, ніж від втрат на війні. Росіяни нацистські звірі. Війна зараз іде не за території. Кому всрались ті руїни авдіївки чи бахмуту. Міста і села які вже не відбудують ніколи
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 16:38

  Xenon написав:можна завезти пакістанців..

Україні бракує 4,5 млн працівників, – Мінекономіки.

Через виїзд українців за кордон в державі існує структурне безробіття. Для забезпечення щорічного зростання ВПП до 2030 року на 7% нам потрібно 4,5 мільйона працівників додатково.

https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang= ... noVUkraini

Офіційно їх немає,всі умови створені для їх фізичного зникнення.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 16:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Більшість айти ФОП не на единому оподаткуванні.

Роскажіть нам на чому тоді більшість айті ФОП. Дуже цікаво послухати.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 16:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

большого ума не нужно - объявить Илона Маска врагом народа, используя его старлинки.
а обратиться к нему за решением энерго проблемы, мозгов не хватает

https://www.tesla.com/megapack
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 16:54

  Бетон написав:большого ума не нужно - объявить Илона Маска врагом народа, используя его старлинки.
а обратиться к нему за решением энерго проблемы, мозгов не хватает

https://www.tesla.com/megapack

Hornsdale Power Reserve - система литий-ионных аккумуляторов мощностью 100 МВт и энергетической емкостью 129 МВт/ч в пустыне Южной Австралии, которая была построена в 2017 году за 100 дней. Это произошло после того, как глава Tesla Илон Маск заявил, что сможет быстро справиться с энергетическим кризисом в штате. Хранилище способно обеспечить электроэнергией около 30 000 домохозяйств в течение часа.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 17:00

ЛАД

  ЛАД написав:
  Faceles[quote="5749399:andrijk777 написав:
Це не середня зарплата, а "Показники середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески", які завжди були нижчі за середню зарплату.
Офіційних даних немає, але Work.ua каже що в січні середня була 19,5К. Думаю зараз середня точно більша ніж 20К.



Вы правы.
Но, насколько понимаю, "страхові внески" платятся практически со всей зарплаты (во всякрм случае, у подавляющего большинства работников), поэтому, на мой взгляд, это более объективная цифра, чем данные Work.ua по вакансиям.

Тут ви не праві. До половини економіки в тіні, зокрема, через зарплати в конвертах - з яких ніяких внесків не платять.
Також, кілька мільйонів людей оформлені як ФОП, і внески платять з мінімалки, і їх доходи взагалі не враховані[/quote]
Сколько в тени обсуждать не могу, насчёт половины сомневаюсь, но спорить не буду. Ну так теневые зарплаты вообще нигде и никак не учитывается.[/quote]

Я консультував ,коли на підприємстві одного співробітника попередили про майбутнє звільнення,за два місяці, проте надали контакти особи яка з радістю забере до себе в якості субпідрядника без оформлення. Підприємство економить на фонді заробітної плати, кліент отримує лише те що заробить . Навіть офіційно мінімалку не бажають сплачувати лише неофіційно лише за виконану роботу.
Майже як учора писали про нещасний випадок,коли особа що сплатила за крутезну послугу з активного відпочинку в Києві своїм підписом засвідчує що немає жодних претензій якщо виникає подія.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 17:02

Винищувачі F-16, які незабаром прибудуть до України від західних партнерів, “не стануть панацеєю”. Постачання літаків стане лише першим етапом тривалого процесу переходження нашої держави на західну тактику та оснащення.

Про це заявив командувач Військово-повітряних сил США Джеймс Хеккер, пише Aviation Week.

За його словами, в обмежений час українські пілоти на сучасних винищувачах не зможуть отримати перевагу в повітрі над російськими окупантами.

Поява F-16 в небі України стане кульмінацією тривалого процесу, який включає навчання в США і в декількох місцях по всій Європі, а також поточні та майбутні постачання літаків з Бельгії, Данії, Нідерландів та Норвегії.

“Я думаю, що найголовніше тут те, що це початок впровадження в Україну західного обладнання, західної тактики, західної доктрини та західного мислення”, – наголосив Джеймс Хеккер.

Він також додав, що потрібен час для того, щоб мати можливість ефективно експлуатувати винищувачі з достатньою кількістю персоналу та необхідною логістичною підтримкою.

Водночас наша держава під час повномасштабного вторгнення РФ значною мірою досягла у забезпеченні безпеки своїх літаків, проявляючи гнучкість, наприклад, ніколи не злітаючи й не приземляючись з однієї й тієї ж бази.

“Українські ВПС зробили це зі своїм нинішнім парком МіГ-29 та Су-24, і тепер їм потрібно буде повторити це з F-16. Це буде складним завданням, оскільки не всі аеродроми по всій країні зможуть обслуговувати нові літаки”, – зауважив Хеккер.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 17:03

trololo
вирішуєте, бо єдиним джерелом влади в Україні, зараз здивую - є не цар, не монарх і навіть не ЦК, а народ.
якщо привязуватись жо формалізму законів, то обмеження свободи людини це серйозне міжнародне порушення прав базових людини. саме тому, в Україні не існує законної заборони виїзду за кордон. Закону не існує.

я теж мрію, щоб згинула росія.
але йде втрачання теріторій. про це свідчать вперті факти
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 22 лип, 2024 17:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 17:11


Будет на чем на фронт ехать
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 17:11

У Криму перебувало 20 315 українських військовослужбовців різних збройних формувань станом на 26-27 лютого 2014 року, з яких на материкову частину після окупації півострова повернулися лише 6 010 військових.
70% перешли на сторону врага.
на оккупированных территориях депутаты слуг народа тоже переходили. и менты и депутаты и все кому не лень
Бетон
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