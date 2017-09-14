Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон рассказал, в чем заключается мирный план Дональда Трампа



Несколько дней назад бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. По возвращении в Великобританию он рассказал Daily Mail о том, как республиканец в случае победы на выборах планирует урегулировать военный конфликт между Россией и Украиной.



По словам Джонсона, план Трампа не имеет ничего общего с опасениями многих европейцев, которые боятся, что он просто откажется от помощи Украине в случае победы на выборах. Напротив — Трамп может даже резко усилить поддержку Украины на начальном этапе.



«Не забывайте, что именно Трамп, а не Обама или Байден, предоставил украинцам противотанковое оружие “Джавелин”, которое стало решающим в битве за Киев в 2022 году», — сказал Джонсон.





В качестве первого шага Трамп — а вместе с ним и главы других западных стран — мог бы разрешить Украине использовать ракеты ATACMS и Storm Shadow против аэродромов на территории России. Украина уже давно призывает Запад пойти на этот шаг, однако пока что ВСУ может атаковать с помощью западного оружия только отдельные позиции в российских приграничных регионах.



По словам Джонсона, сделка может выглядеть следующим образом: Россия должна будет отступить к границам 24 февраля 2022 года, а Украина, соответственно, получит обратно все оккупированные территории, кроме Крыма. Тогда Украина сможет свободно вступить в ЕС и НАТО, если альянс будет к этому готов.



Взамен Украина может ввести специальные законы о защите русского языка, что позволило бы российским властям заявить о достижении целей «спецоперации».



Сам Джонсон с оптимизмом смотрит на то, что республиканец сможет положить конец войне между Россией и Украиной.



«После разговора с Дональдом Трампом на этой неделе я как никогда убежден, что у него хватит сил и мужества, чтобы спасти Украину, установить мир и остановить катастрофическое распространение конфликта», — заявил Джонсон.



