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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 22 лип, 2024 17:17
за 100 дней.
а у нас рубают частников с солнечными станциями, ограничивая 30квт и вырубают вместе с отключениями, не давая отдавать в сеть энергию.
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Бетон
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Додано: Пон 22 лип, 2024 17:20
Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон рассказал, в чем заключается мирный план Дональда Трампа
Несколько дней назад бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. По возвращении в Великобританию он рассказал Daily Mail о том, как республиканец в случае победы на выборах планирует урегулировать военный конфликт между Россией и Украиной.
По словам Джонсона, план Трампа не имеет ничего общего с опасениями многих европейцев, которые боятся, что он просто откажется от помощи Украине в случае победы на выборах. Напротив — Трамп может даже резко усилить поддержку Украины на начальном этапе.
«Не забывайте, что именно Трамп, а не Обама или Байден, предоставил украинцам противотанковое оружие “Джавелин”, которое стало решающим в битве за Киев в 2022 году», — сказал Джонсон.
В качестве первого шага Трамп — а вместе с ним и главы других западных стран — мог бы разрешить Украине использовать ракеты ATACMS и Storm Shadow против аэродромов на территории России. Украина уже давно призывает Запад пойти на этот шаг, однако пока что ВСУ может атаковать с помощью западного оружия только отдельные позиции в российских приграничных регионах.
По словам Джонсона, сделка может выглядеть следующим образом: Россия должна будет отступить к границам 24 февраля 2022 года, а Украина, соответственно, получит обратно все оккупированные территории, кроме Крыма. Тогда Украина сможет свободно вступить в ЕС и НАТО, если альянс будет к этому готов.
Взамен Украина может ввести специальные законы о защите русского языка, что позволило бы российским властям заявить о достижении целей «спецоперации».
Сам Джонсон с оптимизмом смотрит на то, что республиканец сможет положить конец войне между Россией и Украиной.
«После разговора с Дональдом Трампом на этой неделе я как никогда убежден, что у него хватит сил и мужества, чтобы спасти Украину, установить мир и остановить катастрофическое распространение конфликта», — заявил Джонсон.
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vitaliiangel
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Додано: Пон 22 лип, 2024 17:24
Бетон написав:
а у нас рубают частников с солнечными станциями, ограничивая 30квт и вырубают вместе с отключениями, не давая отдавать в сеть энергию.
Яким чином Ви пропонуєте їх не відключати?
Тягнути під них окрему лінію?
За чий рахунок?
Акумулятори поставити?
Нє,за свої дорого.
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_Mykola_
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Додано: Пон 22 лип, 2024 17:30
Бетон написав:
trololo
вирішуєте, бо єдиним джерелом влади в Україні, зараз здивую - є не цар, не монарх і навіть не ЦК, а народ.
якщо привязуватись жо формалізму законів, то обмеження свободи людини це серйозне міжнародне порушення прав базових людини. саме тому, в Україні не існує законної заборони виїзду за кордон. Закону не існує.
народ вибрав своїх представників, які і керують. демократія як вона є. якби не війна не було б ніяких обмеженнь. будь яка держава яка б стикнулася із нападом набагато сильнішого ворога робила б те саме - примусово заганяла би до війська. нормальні люди (якщо це не росіяни наприклад) у більшості країн не хочуть на війну, це нормально. я впевнений що жодна країна европи не змогла би витримати таку навалу, як витримали наші військові. назвіть країну крім росії сша та китаю, яка може втратити 3 тис танків і 1500 бмп у війні за три роки, втратити половину чорноморського флоту і навіть не запаритись із цього приводу.
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trololo
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Додано: Пон 22 лип, 2024 17:32
_Mykola_ написав: Бетон написав:
а у нас рубают частников с солнечными станциями, ограничивая 30квт и вырубают вместе с отключениями, не давая отдавать в сеть энергию.
Яким чином Ви пропонуєте їх не відключати?
Тягнути під них окрему лінію?
За чий рахунок?
Акумулятори поставити?
Нє,за свої дорого.
список переулків. от складно, да?
у Житомирській області, зафіксовано численні випадки невиконання команд диспетчерів НЕК Укренерго про запровадження ГПВ. Черговими диспетчерами на підстанціях систематично не в повному обсязі відключалися всі черги та приєднання черг заведених до ГПВ
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Додано: Пон 22 лип, 2024 17:38
Бетон
Конспірологу бетону:
У мого брата (на моїй батьківщині) вулиця не відмивається від е/е ніколи. Але не тому що там хтось важливий живе, а там є критична інфраструктура. Явно такі випадки непоодинокі. Але в Бетога то завжди хтось підмазав і тому першого сорту,
Щодо військових у Криму. Так, ганебно. Чимало моїх знайомих не вийшло. З меркантильних причин.
Але в 2022 році вже зовсім інша історія.
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Додано: Пон 22 лип, 2024 17:44
kyk
Хоть хороших, хоть плохих людей любых национальностей и расцветок кожи я согласен видеть в Украине в качестве гостей, туристов, но не в качестве завоевателей.
Желательно, конечно, хороших или хотя бы, как минимум, согласных придерживаться правил поведения в гостях.
Завоеватели плохи любой национальности.
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ЛАД
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Додано: Пон 22 лип, 2024 17:46
Четвертая в мире страна по населению готовится закупать нефть в России
Индонезийская Pertamina впервые за многие годы добавила российскую нефть Urals и Sokol в списки сортов, которые она рассматривает к покупке на тендере с поставкой в сентябре, сообщили Reuters три источника в отрасли.
Индонезия уже много лет не приобретала российскую нефть, при этом в 2022 и 2023 годах не исключала такую возможность, несмотря на санкции Запада в отношении энергоотрасли РФ, хотя страна и не присоединилась к ним. По данным LSEG, Pertamina закупила в России немного нефти ESPO Blend и Sokol около 10 лет назад.
Западные санкции в отношении российского энергетического сектора, включая эмбарго ЕС на ее нефть и механизм ценового потолка, сделали Китай, Индию и Турцию основными покупателями российской нефти. Индонезийская государственная Pertamina запросила российскую нефть Urals среди других высокосернистых сортов, например, Kirkuk, Jubilee, Al Shakheen с прибытием 15-17 сентября на ее НПЗ в Чилачапе, сообщили источники.
Индонезия занимает четвертое место в мире по населению, ее опережают Китай, Индия и США.
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vitaliiangel
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Додано: Пон 22 лип, 2024 17:47
vitaliiangel написав:
По словам Джонсона, сделка может выглядеть следующим образом: Россия должна будет отступить к границам 24 февраля 2022 года, а Украина, соответственно, получит обратно все оккупированные территории, кроме Крыма. Тогда Украина сможет свободно вступить в ЕС и НАТО, если альянс будет к этому готов.
Взамен Украина может ввести специальные законы о защите русского языка, что позволило бы российским властям заявить о достижении целей «спецоперации».
Читав це.
По-моєму це нереально мега-оптимістично. Зараз я не уявляю як вони змусять рф(путіна) піти на це.
Тим більше я думаю що путіну плювати на "защиту русского языка".
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Додано: Пон 22 лип, 2024 17:55
ЛАД
Ну да, а российские агрессоры - ну не всё так однозначно, они не все такие плохие, есть и хорошие агрессоры. Так ?
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