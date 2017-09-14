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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9155915691579158
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 18:05

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Где вы смотрите "Дані Work.ua"?
Если по диаграмме на главной странице https://www.work.ua/, по которой ср. зарплата 21 000 грн, то там явно написано, что это по вакансиям (наведите стрелочку на любой столбик диаграммы). Откуда Work.ua возьмёт данные по зарплатам всех работающих?

https://www.epravda.com.ua/news/2024/02/29/710583/
На самому ворк.уа я таких даних не знайшов.
Повторюсь, дані за січень 2022 з картинки співпадають з офіційною статистикою. А зарплати "по вакансіях" значно вищі ніж офіційна статистика.

Спасибо, посмотрел.
Обратите внимание, что дальше в статье речь идёт именно о вакансиях.
Думаю, можно не сомневаться, что по вашей ссылке на epravda речь идёт тоже о вакансиях. Просто автор АНАСТАСІЯ ЖАРИКОВА об этом интеллигентно умолчала.

И ещё.
На сайте https://www.work.ua/ ср. зарплата сегодня 21 000. Вполне реально по сравнению с 19 500 в январе. Но там чётко указано, что это по вакансиям. При этом у них 9,5% вакансий с зарплатами 40 тыс - 491 тыс и ещё 9,8% с 32-40 тыс.как-то многовато.
И если, как вы говорите, зарплаты по вакансиям, "значно вищі ніж офіційна статистика" (согласен с вами), то 21 тыс. значительно выше официальной и тогда 19,5тыс. в январе тоже многовато для официальной.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 18:07

  ЛАД написав:Хоть хороших, хоть плохих людей любых национальностей и расцветок кожи я согласен видеть в Украине в качестве гостей, туристов, но не в качестве завоевателей.
Желательно, конечно, хороших или хотя бы, как минимум, согласных придерживаться правил поведения в гостях.
Завоеватели плохи любой национальности.

Тобто, було б норм, якби завтра до вас у гості завітали росіяни в якості туристів? Витратили гроші, які, припустимо, заробили на війні у нас? Норм варіант?
Ви реально несповна розуму.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 18:11

Речь не о сумнівах. "Хотя" я написал не в связи с сомнениями. И Вы это прекрасно поняли.
То, что германский нацизм был омерзителен, нет ни вопросов, ни сомнений. Но при этом немецкая нация не "уїбани і кончені підари". И сегодня чуть ли не лучшие наши друзья.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 18:13

«Ми маємо цінувати його сміливість, тому що він з власної ініціативи провів зустріч із Трампом. Він намагався пояснити ситуацію в Україні. Такий голос дуже цінний, тому що він має авторитет, визнання і комунікацію з колегами з Республіканської партії», – сказала Стефанішина.
https://www.slovoidilo.ua/2024/07/22/no ... dzhonsonom
Подейкують, що для зустрічі з Трампом потрібно внести гроші в передвиборчий фонд...

Якщо це так до Джонсонюк якийсь-то меценат. Бо 4+3=7 дітей, годувати треба.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 18:19

  Faceless написав:.........
Малий і середній бізнес по повній юзає сірі ЗП, а дрібний, і особливо в маленьких містах - взагалі працюють без оформлення. .....

Не буду даже спорить.
Но если вы станете утверждать, они платят высокие зарплаты, то я только посмеюсь. Надеюсь, вместе с вами.
Если учесть тех, кто "в маленьких містах... працює без оформлення", то ср. зарплаты только упадут.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 18:20

  trololo написав:...........
3. Якщо дуже хочете то в лічку скажу. А так відкриваєте наказ про перелік посад для офіцерів запасу і дивитесь, там все є.

Буду благодарен.
Просто интересно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 18:25

  trololo написав:Бетон

Моя особиста мета зараз вижити і допомогти вижити іншим.і чого ви вирішили що я щось вирішую? Є закон, є війна, є обов'язок громадян. Якщо розпустити ЗСУ загине і зруйнується сімей більше, ніж від втрат на війні. Росіяни нацистські звірі. Війна зараз іде не за території. Кому всрались ті руїни авдіївки чи бахмуту. Міста і села які вже не відбудують ніколи

Если война не за территории, то, как минимум, не надо готовить наступления. Построить сильные укрепления. заминировать..., в общем, сделать так, как писал Bobua и сидеть на месте. При этом вести переговоры и соглашаться на территориальные требования Путина.
Правильно я вас понял?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 18:29

Майте на увазі

Последние опросы в США показывают, что рейтинг кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа и Камалы Харрис, которая может стать кандидатом от демократов, практически одинаковы.

Об этом свидетельствует анализ CNN, сообщает "Европейская правда".

Телеканал проанализировал данные шести последних непартийных национальных опросов избирателей в США, где респондентам задавали вопрос о голосовании за Камалу Харрис и Трампа на выборах 2024 года.

Результаты показывают, что в среднем по шести последним опросам Трамп имеет 48% поддержки, тогда как Харрис – 47%.

Все опросы состоялись после неудачных для Джо Байдена президентских дебатов в конце июня, и только один – опрос CBS/YouGov – после покушения на Трампа 13 июля.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 2/7190692/
Хоч і з поправкою, що СНН рупор демократів.
detroytred
 
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