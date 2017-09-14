ЛАД написав:Где вы смотрите "Дані Work.ua"? Если по диаграмме на главной странице https://www.work.ua/, по которой ср. зарплата 21 000 грн, то там явно написано, что это по вакансиям (наведите стрелочку на любой столбик диаграммы). Откуда Work.ua возьмёт данные по зарплатам всех работающих?
Спасибо, посмотрел. Обратите внимание, что дальше в статье речь идёт именно о вакансиях. Думаю, можно не сомневаться, что по вашей ссылке на epravda речь идёт тоже о вакансиях. Просто автор АНАСТАСІЯ ЖАРИКОВА об этом интеллигентно умолчала.
И ещё. На сайте https://www.work.ua/ ср. зарплата сегодня 21 000. Вполне реально по сравнению с 19 500 в январе. Но там чётко указано, что это по вакансиям. При этом у них 9,5% вакансий с зарплатами 40 тыс - 491 тыс и ещё 9,8% с 32-40 тыс.как-то многовато. И если, как вы говорите, зарплаты по вакансиям, "значно вищі ніж офіційна статистика" (согласен с вами), то 21 тыс. значительно выше официальной и тогда 19,5тыс. в январе тоже многовато для официальной.
ЛАД написав:Хоть хороших, хоть плохих людей любых национальностей и расцветок кожи я согласен видеть в Украине в качестве гостей, туристов, но не в качестве завоевателей. Желательно, конечно, хороших или хотя бы, как минимум, согласных придерживаться правил поведения в гостях. Завоеватели плохи любой национальности.
Тобто, було б норм, якби завтра до вас у гості завітали росіяни в якості туристів? Витратили гроші, які, припустимо, заробили на війні у нас? Норм варіант? Ви реально несповна розуму.
Речь не о сумнівах. "Хотя" я написал не в связи с сомнениями. И Вы это прекрасно поняли. То, что германский нацизм был омерзителен, нет ни вопросов, ни сомнений. Но при этом немецкая нация не "уїбани і кончені підари". И сегодня чуть ли не лучшие наши друзья.
«Ми маємо цінувати його сміливість, тому що він з власної ініціативи провів зустріч із Трампом. Він намагався пояснити ситуацію в Україні. Такий голос дуже цінний, тому що він має авторитет, визнання і комунікацію з колегами з Республіканської партії», – сказала Стефанішина. https://www.slovoidilo.ua/2024/07/22/no ... dzhonsonom Подейкують, що для зустрічі з Трампом потрібно внести гроші в передвиборчий фонд...
Якщо це так до Джонсонюк якийсь-то меценат. Бо 4+3=7 дітей, годувати треба.
Faceless написав:......... Малий і середній бізнес по повній юзає сірі ЗП, а дрібний, і особливо в маленьких містах - взагалі працюють без оформлення. .....
Не буду даже спорить. Но если вы станете утверждать, они платят высокие зарплаты, то я только посмеюсь. Надеюсь, вместе с вами. Если учесть тех, кто "в маленьких містах... працює без оформлення", то ср. зарплаты только упадут.
Моя особиста мета зараз вижити і допомогти вижити іншим.і чого ви вирішили що я щось вирішую? Є закон, є війна, є обов'язок громадян. Якщо розпустити ЗСУ загине і зруйнується сімей більше, ніж від втрат на війні. Росіяни нацистські звірі. Війна зараз іде не за території. Кому всрались ті руїни авдіївки чи бахмуту. Міста і села які вже не відбудують ніколи
Если война не за территории, то, как минимум, не надо готовить наступления. Построить сильные укрепления. заминировать..., в общем, сделать так, как писал Bobua и сидеть на месте. При этом вести переговоры и соглашаться на территориальные требования Путина. Правильно я вас понял?
1) Байден снял свою кандидатуру. Прекрасно. "О@уеть - кричали гости". Я не знаю, чем руководствовались на праймериз, когда выбрали Байдена. Но, какие-то далеко не глупые люди, порекомендовали провести дебаты заранее И получились неутешительные результаты
2) Камала Харрис ? Ну не знаю пока что. Посмотрим на её дальнейшие действия. Но, вроде как, её поддерживают все в демпартии Шансы у неё есть и неплохие - женщина (а Трамп любит брать женщин за ...ду и вести в кабинет. Чего большинство женщин не любят, даже порноактрисы), намешано куча кровей (а в США много национальностей)
3) Шансы Трампа тоже возросли. Потому что, в демпартии хаос, что может не понравится многим неопределившимся избирателям
Но у Трампа тоже проблемы
И первая его проблема - его трындёж. Он может, как и Ле Пен, на волне мнимого успеха, натрындеть кучу всего, что отвернёт от него неопределившихся избирателей и даже части его сторонников
Вторая проблема гораздо хуже. Его могут физически устранить или тяжело ранить, ешё до выборов и тогда проблема кандидата станет у респов