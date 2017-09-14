Додано: Пон 22 лип, 2024 18:34

Итак ... в удивительное время живём ...



1) Байден снял свою кандидатуру. Прекрасно. "О@уеть - кричали гости".

Я не знаю, чем руководствовались на праймериз, когда выбрали Байдена.

Но, какие-то далеко не глупые люди, порекомендовали провести дебаты заранее

И получились неутешительные результаты



2) Камала Харрис ? Ну не знаю пока что. Посмотрим на её дальнейшие действия. Но, вроде как, её поддерживают все в демпартии

Шансы у неё есть и неплохие - женщина (а Трамп любит брать женщин за ...ду и вести в кабинет. Чего большинство женщин не любят, даже порноактрисы), намешано куча кровей (а в США много национальностей)



3) Шансы Трампа тоже возросли. Потому что, в демпартии хаос, что может не понравится многим неопределившимся избирателям



Но у Трампа тоже проблемы



И первая его проблема - его трындёж.

Он может, как и Ле Пен, на волне мнимого успеха, натрындеть кучу всего, что отвернёт от него неопределившихся избирателей и даже части его сторонников



Вторая проблема гораздо хуже.

Его могут физически устранить или тяжело ранить, ешё до выборов и тогда проблема кандидата станет у респов



PS. Всё ИМХО, тапки в свой адрес собираю ))