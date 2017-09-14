RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9156915791589159>
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 18:05

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Где вы смотрите "Дані Work.ua"?
Если по диаграмме на главной странице https://www.work.ua/, по которой ср. зарплата 21 000 грн, то там явно написано, что это по вакансиям (наведите стрелочку на любой столбик диаграммы). Откуда Work.ua возьмёт данные по зарплатам всех работающих?

https://www.epravda.com.ua/news/2024/02/29/710583/
На самому ворк.уа я таких даних не знайшов.
Повторюсь, дані за січень 2022 з картинки співпадають з офіційною статистикою. А зарплати "по вакансіях" значно вищі ніж офіційна статистика.

Спасибо, посмотрел.
Обратите внимание, что дальше в статье речь идёт именно о вакансиях.
Думаю, можно не сомневаться, что по вашей ссылке на epravda речь идёт тоже о вакансиях. Просто автор АНАСТАСІЯ ЖАРИКОВА об этом интеллигентно умолчала.

И ещё.
На сайте https://www.work.ua/ ср. зарплата сегодня 21 000. Вполне реально по сравнению с 19 500 в январе. Но там чётко указано, что это по вакансиям. При этом у них 9,5% вакансий с зарплатами 40 тыс - 491 тыс и ещё 9,8% с 32-40 тыс.как-то многовато.
И если, как вы говорите, зарплаты по вакансиям, "значно вищі ніж офіційна статистика" (согласен с вами), то 21 тыс. значительно выше официальной и тогда 19,5тыс. в январе тоже многовато для официальной.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29614
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 18:07

  ЛАД написав:Хоть хороших, хоть плохих людей любых национальностей и расцветок кожи я согласен видеть в Украине в качестве гостей, туристов, но не в качестве завоевателей.
Желательно, конечно, хороших или хотя бы, как минимум, согласных придерживаться правил поведения в гостях.
Завоеватели плохи любой национальности.

Тобто, було б норм, якби завтра до вас у гості завітали росіяни в якості туристів? Витратили гроші, які, припустимо, заробили на війні у нас? Норм варіант?
Ви реально несповна розуму.
kyk
 
Повідомлень: 1088
З нами з: 24.01.12
Подякував: 178 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 18:11

Речь не о сумнівах. "Хотя" я написал не в связи с сомнениями. И Вы это прекрасно поняли.
То, что германский нацизм был омерзителен, нет ни вопросов, ни сомнений. Но при этом немецкая нация не "уїбани і кончені підари". И сегодня чуть ли не лучшие наши друзья.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29614
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 18:13

«Ми маємо цінувати його сміливість, тому що він з власної ініціативи провів зустріч із Трампом. Він намагався пояснити ситуацію в Україні. Такий голос дуже цінний, тому що він має авторитет, визнання і комунікацію з колегами з Республіканської партії», – сказала Стефанішина.
https://www.slovoidilo.ua/2024/07/22/no ... dzhonsonom
Подейкують, що для зустрічі з Трампом потрібно внести гроші в передвиборчий фонд...

Якщо це так до Джонсонюк якийсь-то меценат. Бо 4+3=7 дітей, годувати треба.
detroytred
 
Повідомлень: 29454
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 18:19

  Faceless написав:.........
Малий і середній бізнес по повній юзає сірі ЗП, а дрібний, і особливо в маленьких містах - взагалі працюють без оформлення. .....

Не буду даже спорить.
Но если вы станете утверждать, они платят высокие зарплаты, то я только посмеюсь. Надеюсь, вместе с вами.
Если учесть тех, кто "в маленьких містах... працює без оформлення", то ср. зарплаты только упадут.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29614
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 18:20

  trololo написав:...........
3. Якщо дуже хочете то в лічку скажу. А так відкриваєте наказ про перелік посад для офіцерів запасу і дивитесь, там все є.

Буду благодарен.
Просто интересно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29614
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 18:25

  trololo написав:Бетон

Моя особиста мета зараз вижити і допомогти вижити іншим.і чого ви вирішили що я щось вирішую? Є закон, є війна, є обов'язок громадян. Якщо розпустити ЗСУ загине і зруйнується сімей більше, ніж від втрат на війні. Росіяни нацистські звірі. Війна зараз іде не за території. Кому всрались ті руїни авдіївки чи бахмуту. Міста і села які вже не відбудують ніколи

Если война не за территории, то, как минимум, не надо готовить наступления. Построить сильные укрепления. заминировать..., в общем, сделать так, как писал Bobua и сидеть на месте. При этом вести переговоры и соглашаться на территориальные требования Путина.
Правильно я вас понял?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29614
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 18:29

Майте на увазі

Последние опросы в США показывают, что рейтинг кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа и Камалы Харрис, которая может стать кандидатом от демократов, практически одинаковы.

Об этом свидетельствует анализ CNN, сообщает "Европейская правда".

Телеканал проанализировал данные шести последних непартийных национальных опросов избирателей в США, где респондентам задавали вопрос о голосовании за Камалу Харрис и Трампа на выборах 2024 года.

Результаты показывают, что в среднем по шести последним опросам Трамп имеет 48% поддержки, тогда как Харрис – 47%.

Все опросы состоялись после неудачных для Джо Байдена президентских дебатов в конце июня, и только один – опрос CBS/YouGov – после покушения на Трампа 13 июля.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 2/7190692/
Хоч і з поправкою, що СНН рупор демократів.
detroytred
 
Повідомлень: 29454
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 18:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Итак ... в удивительное время живём ...

1) Байден снял свою кандидатуру. Прекрасно. "О@уеть - кричали гости".
Я не знаю, чем руководствовались на праймериз, когда выбрали Байдена.
Но, какие-то далеко не глупые люди, порекомендовали провести дебаты заранее
И получились неутешительные результаты

2) Камала Харрис ? Ну не знаю пока что. Посмотрим на её дальнейшие действия. Но, вроде как, её поддерживают все в демпартии
Шансы у неё есть и неплохие - женщина (а Трамп любит брать женщин за ...ду и вести в кабинет. Чего большинство женщин не любят, даже порноактрисы), намешано куча кровей (а в США много национальностей)

3) Шансы Трампа тоже возросли. Потому что, в демпартии хаос, что может не понравится многим неопределившимся избирателям

Но у Трампа тоже проблемы

И первая его проблема - его трындёж.
Он может, как и Ле Пен, на волне частичного успеха, натрындеть кучу всего, что отвернёт от него неопределившихся избирателей и даже части его сторонников

Вторая проблема гораздо хуже.
Его могут физически устранить или тяжело ранить, ешё до выборов и тогда проблема кандидата станет у респов

PS. Всё ИМХО, тапки в свой адрес собираю ))
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 22 лип, 2024 18:52, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10046
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 18:34

  kyk написав:
  ЛАД написав:Хоть хороших, хоть плохих людей любых национальностей и расцветок кожи я согласен видеть в Украине в качестве гостей, туристов, но не в качестве завоевателей.
Желательно, конечно, хороших или хотя бы, как минимум, согласных придерживаться правил поведения в гостях.
Завоеватели плохи любой национальности.

Тобто, було б норм, якби завтра до вас у гості завітали росіяни в якості туристів? Витратили гроші, які, припустимо, заробили на війні у нас? Норм варіант?
Ви реально несповна розуму.

Я где-то написал "завтра"? :shock:
Возражал только против характеристики нации как ""уїбанів і кончених підарів"
"Ви реально несповна розуму".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29614
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 9156915791589159>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63035
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222156
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 707424
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3404)
22.07.2024 19:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.