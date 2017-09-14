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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 22 лип, 2024 19:03
ЛАД написав: kyk написав: ЛАД написав:
Хоть хороших, хоть плохих людей любых
национальностей и расцветок кожи я согласен видеть в Украине в качестве гостей, туристов, но не в качестве завоевателе
й.
Желательно, конечно, хороших или хотя бы, как минимум, согласных придерживаться правил поведения в гостях.
Завоеватели плохи любой национальности.
Тобто, було б норм, якби завтра до вас у гості завітали росіяни в якості туристів? Витратили гроші, які, припустимо, заробили на війні у нас? Норм варіант?
Ви реально несповна розуму.
Я где-то написал "завтра"?
Возражал только против характеристики нации как ""уїбанів і кончених підарів"
"Ви реально несповна розуму".
Зрозуміло. Ви мислите років на 50 наперед. В родині багато довгожителів?
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Додано: Пон 22 лип, 2024 19:12
pesikot написав:
Итак ... в удивительное время живём ...1)
Байден снял свою кандидатуру. Прекрасно. "О@уеть - кричали гости".
Я не знаю, чем руководствовались на праймериз, когда выбрали Байдена.
Но, какие-то далеко не глупые люди, порекомендовали провести дебаты заранее
И получились неутешительные результаты2)
Камала Харрис ? Ну не знаю пока что. Посмотрим на её дальнейшие действия. Но, вроде как, её поддерживают все в демпартии
Шансы у неё есть и неплохие - женщина (а Трамп любит брать женщин за ...ду и вести в кабинет. Чего большинство женщин не любят, даже порноактрисы), намешано куча кровей (а в США много национальностей)3)
Шансы Трампа тоже возросли. Потому что, в демпартии хаос, что может не понравится многим неопределившимся избирателям
Но у Трампа тоже проблемы
И первая его проблема - его трындёж.
Он может, как и Ле Пен, на волне частичного успеха, натрындеть кучу всего, что отвернёт от него неопределившихся избирателей и даже части его сторонников
Вторая проблема гораздо хуже.
Его могут физически устранить или тяжело ранить, ешё до выборов и тогда проблема кандидата станет у респов
PS. Всё ИМХО, тапки в свой адрес собираю ))
Кину одним жирным тапком и устранюся быстро. Высока вероятность того, что Камалла уже Президент. Но отнюдь не факт что именно Камалла выдвиженец от дем.партии на выборы в ноябре )
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Додано: Пон 22 лип, 2024 19:24
stm написав: pesikot написав:
Итак ... в удивительное время живём ...1)
Байден снял свою кандидатуру. Прекрасно. "О@уеть - кричали гости".
Я не знаю, чем руководствовались на праймериз, когда выбрали Байдена.
Но, какие-то далеко не глупые люди, порекомендовали провести дебаты заранее
И получились неутешительные результаты2)
Камала Харрис ? Ну не знаю пока что. Посмотрим на её дальнейшие действия. Но, вроде как, её поддерживают все в демпартии
Шансы у неё есть и неплохие - женщина (а Трамп любит брать женщин за ...ду и вести в кабинет. Чего большинство женщин не любят, даже порноактрисы), намешано куча кровей (а в США много национальностей)3)
Шансы Трампа тоже возросли. Потому что, в демпартии хаос, что может не понравится многим неопределившимся избирателям
Но у Трампа тоже проблемы
И первая его проблема - его трындёж.
Он может, как и Ле Пен, на волне частичного успеха, натрындеть кучу всего, что отвернёт от него неопределившихся избирателей и даже части его сторонников
Вторая проблема гораздо хуже.
Его могут физически устранить или тяжело ранить, ешё до выборов и тогда проблема кандидата станет у респов
PS. Всё ИМХО, тапки в свой адрес собираю ))
Кину одним жирным тапком и устранюся быстро. Высока вероятность того, что Камалла уже Президент. Но отнюдь не факт что именно Камалла выдвиженец от дем.партии на выборы в ноябре )
Возможно, что Байден самоустранится от президенства и она будет президентом до выборов нового
Тогда, ещё более логично её выдвинуть кандидатом, чтобы нынешняя администрация не выглядела не то что хромой уткой, но и полумёртвой уткой
И я лично, не вижу, кого другого. Опять же, это моё ИМХО
Мишель Обама ? Кеннеди-младший ?
Тогда уж точно Трамп заедет в кресло президента с хреном наперевес
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Додано: Пон 22 лип, 2024 19:47
Hotab написав:Бетон
Конспірологу бетону:
У мого брата (на моїй батьківщині) вулиця не відмивається від е/е ніколи. Але не тому що там хтось важливий живе, а там є критична інфраструктура. Явно такі випадки непоодинокі. Але в Бетога то завжди хтось підмазав і тому першого сорту,
Щодо військових у Криму. Так, ганебно. Чимало моїх знайомих не вийшло. З меркантильних причин.
Але в 2022 році вже зовсім інша історія.
До чого взагалі тут конспірологія. Я пишу що відключає не хтось червоной кнопкой в офісі, а рес на місцях, виконуючи розпорядження диспетчерів. Тому скласти список постачальників сонячної енергії нескладно.
На мене не впливає агітація, конспірологія чи пропаганда
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Додано: Пон 22 лип, 2024 19:51
Бетон написав:
На мене не впливає агітація, конспірологія чи пропаганда
Каждый, каждый, кто пишет такое - обязательно постит агитацию, конспирологию и пропаганду и на него это всё воздействует ))
Исключений ещё не было )
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Додано: Пон 22 лип, 2024 19:55
Бетон написав:
Тому скласти список постачальників сонячної енергії нескладно.
Скласти список - що два пальці об асфальт..
От тільки відключають по ВИСОКІЙ стороні...тобто лінію в 2000В( якщо помилився пан Микола підправить) до якої підключений десяток трансформаторів по 200КВА...а виробник СЕС підключений до одного трансформатора в який вливає не більше 30Ква...
От і виходить
Для того щоб зберегти генерацію в 30КВА треба давати в лінію додаткових мінімум 2000(10*200КВА)....
Тобто це виключно технічне питання...
При цьому
Навіть якщо передбачити відключення від високої сторони ОДНОГО трансформатора до якого підключена СЕС...то ця СЕС все одно не витягне ВСІХ споживачів підключених до цього трансформатора
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Додано: Пон 22 лип, 2024 20:13
Опять по новой почте
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Додано: Пон 22 лип, 2024 20:19
ЛАД написав:
Возражал только против характеристики нации как ""уїбанів і кончених підарів"
А ну да, это хорошие россияне запускают ракеты по Украине
Это хорошие россияне бьют по детской больнице и по больницам вообще
Это хороший россиянин сбросил боекомплект на Чорновола, 15
После чего, 47 погибших, 2 подъезда панельки сложилось и кардиологический центр, не подлежащий восстановлению
Это хороший россиянин бомбил мост через р.Десну, несколько раз, чтобы жители Чернигова не смогли выехать из города
И кто они, не нация "уебанов и конченных ублюдков" ?
Да после таких ударов по больницам в 2022 году, россияне должны были возмутиться таким действиям собственной армии
Но они, как минимум - заткнулись, как максимум - поддержали
И ты поддерживаешь россиян, в их действиях
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Додано: Пон 22 лип, 2024 20:50
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Додано: Пон 22 лип, 2024 21:31
budivelnik написав: Бетон написав:
Тому скласти список постачальників сонячної енергії нескладно.
Скласти список - що два пальці об асфальт..
От тільки відключають по ВИСОКІЙ стороні...тобто лінію в 2000В( якщо помилився пан Микола підправить) до якої підключений десяток трансформаторів по 200КВА...а виробник СЕС підключений до одного трансформатора в який вливає не більше 30Ква...
От і виходить
Для того щоб зберегти генерацію в 30КВА треба давати в лінію додаткових мінімум 2000(10*200КВА)....
Тобто це виключно технічне питання...
При цьому
Навіть якщо передбачити відключення від високої сторони ОДНОГО трансформатора до якого підключена СЕС...то ця СЕС все одно не витягне ВСІХ споживачів підключених до цього трансформатора
Згоден, це сверх задача.
Не достає формул обґрунтування неможливості.
І, взагалі, ми - самі розумні в світі. Ми навіть чіпи виготовляємо. Лінії нашої енергосистеми це вам не якісь процессори з розміром транзисторів як атом.
Утрем ніс Ілону Маску
Жартую, дякую за пояснення
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