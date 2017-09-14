pesikot написав:

Итак ... в удивительное время живём ...Байден снял свою кандидатуру. Прекрасно. "О@уеть - кричали гости".Я не знаю, чем руководствовались на праймериз, когда выбрали Байдена.Но, какие-то далеко не глупые люди, порекомендовали провести дебаты заранееИ получились неутешительные результатыКамала Харрис ? Ну не знаю пока что. Посмотрим на её дальнейшие действия. Но, вроде как, её поддерживают все в демпартииШансы у неё есть и неплохие - женщина (а Трамп любит брать женщин за ...ду и вести в кабинет. Чего большинство женщин не любят, даже порноактрисы), намешано куча кровей (а в США много национальностей)Шансы Трампа тоже возросли. Потому что, в демпартии хаос, что может не понравится многим неопределившимся избирателямНо у Трампа тоже проблемыИ первая его проблема - его трындёж.Он может, как и Ле Пен, на волне частичного успеха, натрындеть кучу всего, что отвернёт от него неопределившихся избирателей и даже части его сторонниковВторая проблема гораздо хуже.Его могут физически устранить или тяжело ранить, ешё до выборов и тогда проблема кандидата станет у респовPS. Всё ИМХО, тапки в свой адрес собираю ))