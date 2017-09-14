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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9157915891599160
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 22:14

  Schmit написав:

Воно якби так, але і не так.
Гадаю, що той же Байден по суті вимагав, ставив шольців, зеленських і т.д. перед вибором -- або підтримуєш мене і демів (хейтиш мого конкурента, конкурентів - респів) і за це твоя країна отримує відповідно більше плюшек, або, якщо не згоден, то відповідно - менше.

Хитродупість "служити" обом (і демам, і респам) навряд би прокатила.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 22:17

  pesikot написав:
  Бетон написав:На мене не впливає агітація, конспірологія чи пропаганда

Каждый, каждый, кто пишет такое - обязательно постит агитацию, конспирологию и пропаганду и на него это всё воздействует ))

Исключений ещё не было )

А ты попробуй не смотреть Марафон 3 дня. Заставь себя.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 22:28

  detroytred написав:
  Schmit написав:

Воно якби так, але і не так.
Гадаю, що той же Байден по суті вимагав, ставив шольців, зеленських і т.д. перед вибором -- або підтримуєш мене і демів (хейтиш мого конкурента, конкурентів - респів) і за це твоя країна отримує відповідно більше плюшек, або, якщо не згоден, то відповідно - менше.

Хитродупість "служити" обом (і демам, і респам) навряд би прокатила.

Хейтили і будуть продовжувати хейтити. Особливо коли він програє і в цей раз, то його взагалі спишуть в утиль (у зв'язку із закінченням терміну придатності). Що він зможе протиставити прокурору? :D :D :D
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 22:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Щодо військових у Криму. Так, ганебно. Чимало моїх знайомих не вийшло. З меркантильних причин.
Але в 2022 році вже зовсім інша історія
Та у всіх бюджетників "меркантильні причини", просто пофігу з якого бюджету зарплатню та пенсію отримувати. У нас людина тиждень у лютому 22-го на вулиці лежала мертва а її по соцмережами розшукували. Бо вся міськрада та менти "відійшли на нові в позиції" і її швидка не знала куди відвезти оформити.
d44
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 22:57

d44
Та у всіх бюджетників "меркантильні причини",


Це маячня. ЗСУ лютого -березня 22 тому приклад.
А продажних і бізнесменів повно. Хтось ідейно, а хтось з бізнесменів на лівому березі трішки в ямі посидів і передумав любити Україну.
Hotab
 
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  #<1 ... 9157915891599160
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