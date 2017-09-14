|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 22 лип, 2024 22:14
Schmit написав:
Воно якби так, але і не так.
Гадаю, що той же Байден по суті вимагав, ставив шольців, зеленських і т.д. перед вибором -- або підтримуєш мене і демів (хейтиш мого конкурента, конкурентів - респів) і за це твоя країна отримує відповідно більше плюшек, або, якщо не згоден, то відповідно - менше.
Хитродупість "служити" обом (і демам, і респам) навряд би прокатила.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29455
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 лип, 2024 22:17
pesikot написав: Бетон написав:
На мене не впливає агітація, конспірологія чи пропаганда
Каждый, каждый, кто пишет такое - обязательно постит агитацию, конспирологию и пропаганду и на него это всё воздействует ))
Исключений ещё не было )
А ты попробуй не смотреть Марафон 3 дня. Заставь себя.
В клуб анонимных марафонцев вступи.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8511
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1857 раз.
- Подякували: 2254 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 22 лип, 2024 22:28
detroytred написав: Schmit написав:
Воно якби так, але і не так.
Гадаю, що той же Байден по суті вимагав, ставив шольців, зеленських і т.д. перед вибором -- або підтримуєш мене і демів (хейтиш мого конкурента, конкурентів - респів) і за це твоя країна отримує відповідно більше плюшек, або, якщо не згоден, то відповідно - менше.
Хитродупість "служити" обом (і демам, і респам) навряд би прокатила.
Хейтили і будуть продовжувати хейтити. Особливо коли він програє і в цей раз, то його взагалі спишуть в утиль (у зв'язку із закінченням терміну придатності). Що він зможе протиставити прокурору?
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 360
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 лип, 2024 22:52
Hotab написав:
Щодо військових у Криму. Так, ганебно. Чимало моїх знайомих не вийшло. З меркантильних причин.
Але в 2022 році вже зовсім інша історія
Та у всіх бюджетників "меркантильні причини", просто пофігу з якого бюджету зарплатню та пенсію отримувати. У нас людина тиждень у лютому 22-го на вулиці лежала мертва а її по соцмережами розшукували. Бо вся міськрада та менти "відійшли на нові в позиції" і її швидка не знала куди відвезти оформити.
-
d44
-
-
- Повідомлень: 419
- З нами з: 07.03.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 22 лип, 2024 22:57
d44
Та у всіх бюджетників "меркантильні причини",
Це маячня. ЗСУ лютого -березня 22 тому приклад.
А продажних і бізнесменів повно. Хтось ідейно, а хтось з бізнесменів на лівому березі трішки в ямі посидів і передумав любити Україну.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12735
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 348 раз.
- Подякували: 2255 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Пон 22 лип, 2024 23:38
UA написав: pesikot написав: Бетон написав:
На мене не впливає агітація, конспірологія чи пропаганда
Каждый, каждый, кто пишет такое - обязательно постит агитацию, конспирологию и пропаганду и на него это всё воздействует ))
Исключений ещё не было )
А ты попробуй не смотреть Марафон 3 дня. Заставь себя.
В клуб анонимных марафонцев вступи.
выключение света безумно полезно - отключают марафон по ящику.
эффект накопительный. но ещё какое-то время пациенты мямлят «абыр», "абырвалг", сказывается атрофия левого полушария, отвечающего за логику
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2970
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 лип, 2024 01:59
Руйнування Росією електростанцій в Україні має і позитивний результат для українського енергетичного сектору.
Насамперед це прискорює перехід енергетики на декарбонізовані та більш стійкі і простіші у виробництві види генерації електроенергії. Про це пишуть оглядачі видання The Economist.
Знищення старих вугільних станцій, що були важливим елементом енергетичного сектору України до повномасштабного вторгнення Росії, має і позитивний ефект. Насамперед у тому, що провідні компанії, які раніше виробляли з їх допомогою "брудну" електроенергію, тепер почали все частіше переходити на прості і екологічні способи виробництва. Зокрема, вже під час війни завершено будівництво електростанції на альтернативному джерелі енергії потужністю 114 МВт. Під час атаки на станцію російськими ракетами пошкоджену сонячну панель вдалося відновити без великих витрат за чотири дні. Удар однієї ракети, за словами експертів, цілком здатен знищити електростанцію на 300 МВт так, що вона практично не підлягає відновленню та має набагато складнішу структуру і потребує наявності великої кількості часу і зусиль. Однак для того, щоб зруйнувати вітряну електростанцію до стану припинення її діяльності, потрібно мінімум 50 ракет.
Оглядачі мають не дуже оптимістичний прогноз щодо ефективності роботи енергетичної системи в Україні на найближчий опалювальний сезон. Насамперед це пов'язано з тим, що мало часу та грошей для встановлення сотень локальних електричних станцій або реконструкції та відновлення електростанцій, які діяли раніше. Так само неможливо за час, який залишився, збудувати багато вітряних або сонячних електростанцій як альтернативу іншим джерелам електропостачання. Саме тому, на думку оглядачів видання, дія графіків відключень електроенергії перетвориться у звичне явище для більшості українців.
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 12202
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 780 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|16
|63068
|
|
|1493
|222159
|
|
|6076
|707432
|
|