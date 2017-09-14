Воно якби так, але і не так. Гадаю, що той же Байден по суті вимагав, ставив шольців, зеленських і т.д. перед вибором -- або підтримуєш мене і демів (хейтиш мого конкурента, конкурентів - респів) і за це твоя країна отримує відповідно більше плюшек, або, якщо не згоден, то відповідно - менше.
Хитродупість "служити" обом (і демам, і респам) навряд би прокатила.
Воно якби так, але і не так. Гадаю, що той же Байден по суті вимагав, ставив шольців, зеленських і т.д. перед вибором -- або підтримуєш мене і демів (хейтиш мого конкурента, конкурентів - респів) і за це твоя країна отримує відповідно більше плюшек, або, якщо не згоден, то відповідно - менше.
Хитродупість "служити" обом (і демам, і респам) навряд би прокатила.
Хейтили і будуть продовжувати хейтити. Особливо коли він програє і в цей раз, то його взагалі спишуть в утиль (у зв'язку із закінченням терміну придатності). Що він зможе протиставити прокурору?
Hotab написав:Щодо військових у Криму. Так, ганебно. Чимало моїх знайомих не вийшло. З меркантильних причин. Але в 2022 році вже зовсім інша історія
Та у всіх бюджетників "меркантильні причини", просто пофігу з якого бюджету зарплатню та пенсію отримувати. У нас людина тиждень у лютому 22-го на вулиці лежала мертва а її по соцмережами розшукували. Бо вся міськрада та менти "відійшли на нові в позиції" і її швидка не знала куди відвезти оформити.
Бетон написав:На мене не впливає агітація, конспірологія чи пропаганда
Каждый, каждый, кто пишет такое - обязательно постит агитацию, конспирологию и пропаганду и на него это всё воздействует ))
Исключений ещё не было )
А ты попробуй не смотреть Марафон 3 дня. Заставь себя. В клуб анонимных марафонцев вступи.
выключение света безумно полезно - отключают марафон по ящику. эффект накопительный. но ещё какое-то время пациенты мямлят «абыр», "абырвалг", сказывается атрофия левого полушария, отвечающего за логику
Руйнування Росією електростанцій в Україні має і позитивний результат для українського енергетичного сектору.
Насамперед це прискорює перехід енергетики на декарбонізовані та більш стійкі і простіші у виробництві види генерації електроенергії. Про це пишуть оглядачі видання The Economist.
Знищення старих вугільних станцій, що були важливим елементом енергетичного сектору України до повномасштабного вторгнення Росії, має і позитивний ефект. Насамперед у тому, що провідні компанії, які раніше виробляли з їх допомогою "брудну" електроенергію, тепер почали все частіше переходити на прості і екологічні способи виробництва. Зокрема, вже під час війни завершено будівництво електростанції на альтернативному джерелі енергії потужністю 114 МВт. Під час атаки на станцію російськими ракетами пошкоджену сонячну панель вдалося відновити без великих витрат за чотири дні. Удар однієї ракети, за словами експертів, цілком здатен знищити електростанцію на 300 МВт так, що вона практично не підлягає відновленню та має набагато складнішу структуру і потребує наявності великої кількості часу і зусиль. Однак для того, щоб зруйнувати вітряну електростанцію до стану припинення її діяльності, потрібно мінімум 50 ракет.
Оглядачі мають не дуже оптимістичний прогноз щодо ефективності роботи енергетичної системи в Україні на найближчий опалювальний сезон. Насамперед це пов'язано з тим, що мало часу та грошей для встановлення сотень локальних електричних станцій або реконструкції та відновлення електростанцій, які діяли раніше. Так само неможливо за час, який залишився, збудувати багато вітряних або сонячних електростанцій як альтернативу іншим джерелам електропостачання. Саме тому, на думку оглядачів видання, дія графіків відключень електроенергії перетвориться у звичне явище для більшості українців.
ЛАД написав:Где вы смотрите "Дані Work.ua"? Если по диаграмме на главной странице https://www.work.ua/, по которой ср. зарплата 21 000 грн, то там явно написано, что это по вакансиям (наведите стрелочку на любой столбик диаграммы). Откуда Work.ua возьмёт данные по зарплатам всех работающих?
Спасибо, посмотрел. Обратите внимание, что дальше в статье речь идёт именно о вакансиях. Думаю, можно не сомневаться, что по вашей ссылке на epravda речь идёт тоже о вакансиях. Просто автор АНАСТАСІЯ ЖАРИКОВА об этом интеллигентно умолчала.
И ещё. На сайте https://www.work.ua/ ср. зарплата сегодня 21 000. Вполне реально по сравнению с 19 500 в январе. Но там чётко указано, что это по вакансиям. При этом у них 9,5% вакансий с зарплатами 40 тыс - 491 тыс и ещё 9,8% с 32-40 тыс.как-то многовато. И если, как вы говорите, зарплаты по вакансиям, "значно вищі ніж офіційна статистика" (согласен с вами), то 21 тыс. значительно выше официальной и тогда 19,5тыс. в январе тоже многовато для официальной.
Як рахувати військові - в об'явах вказано 20000-120000
❗️Байден передав свої повноваження щодо підтримки України Мінфіну та Держдепу, – Білий дім.
▪️Він делегував міністру фінансів Джанет Єллен та держсекретареві Ентоні Блінкену здійснювати дії, передбачені законом REPO; ▪️Цей закон встановлює порядок конфіскації російських активів і розпорядження ними; ▪️Відповідно до нього, президент зобов’язує фінустанови США повідомляти Мінфін про будь-які активи рф, що в них є; ▪️Голова Білого дому може їх конфіскувати та передати Фонду підтримки України.
"Чи не найскладніша й найважливіша складова - це готовність суспільства, що ґрунтується на чесній і прозорій комунікації між урядом і людьми. Суспільство має погодитися тимчасово відмовитися від цілої низки свобод заради виживання. Сучасні війни, на жаль, тотальні. Вони потребують зусиль не лише армії, а й суспільства загалом", - сказав Залужний.
Під час війни необхідно концентруватися на виживанні, а її використання у власних цілях є злочином, додав він. На думку колишнього Головкома, стійкість української нації можуть забезпечити технології, використані на полі бою. https://www.unian.ua/world/inakshe-mi-v ... 05063.html
Кгм... Виклав би свої та Шаптали довідки ВЛК для звільнення і пояснив, чому інших з такими ж та гіршими діагнозами не звільняють за станом здоров'я. Показав би приклад чесної та прозорої комунікації між владою та людьми.
Або ще важливіше -- про отой контрнаступ. Пояснив би його неготовність-незабезпеченність не після провалу, а до. Не сам би вимагав його відтермінування (потім все ж таки погодився), а разом з суспільством. Пояснив би, що не можна було спалювати резерви, які необхідні були б для контрнаступу, під Бахмутом. З-за політичного рішення.
І навіщо оце звернення та вказівка на суспільство? В цілому (на владу та пересічних). Початок війни показав, що пересічні були готові... Звертатися і вказувати треба можновладцям. Самому собі і Ко...
Не дивно, що за таких обставин значна частина суспільства почала дбати за виживання окремо себе та родин, а не за суспільство в цілому.
І чому на виступі за кордоном не казати прямо? Технології на полі бою звідки... Стійкість України в боротьбі з настільки потужнішим ворогом може забезпечити допомога партнерів.