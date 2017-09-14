trololo написав:fox767676 написав:А границы чего закрыты ? Чтобы народ оптом под бурятское иго загнать ?
Я даже писал тут, что если все так плохо, то готов идти в ЗСУ , но только под задачу прикрывать исход украинского населения до границ НАТО, попутно уничтожая инфраструктуру, чтобы не досталась врагу.
А "трололо" на что готов ? разгонять дешевенький патриотизм из ютюбчиков? бурятам видосик со стерненко ппоказать?
кордон закритий, бо треба люди, які будуть воювати. якщо ти вважаєш, що треба здатися підарам - то ти і сам підар.
я знаю і без тебе, що я сцикло, який не виконав свій обовязок і не мобілізувався. але я не придумую для цього якісь відмазки про корупційну владу і підарів, які хочуть нам добра. допомагаю грошима на дрони, оновив дані, рано чи пізно десь на блокпосту отримаю повістку на ВЛК. так, я цього боюсь, але якщо не пощастить, то прийдеться йти.
причому маю можливість незаконно втікти за кордон (є і гроші і контакти)
люди поділяються на 2 категорії - 1) у яких занадто багато сексуально-девіантних фантазій і гвалтують собі та іншим психику комплексами вини, що вони "сцикло перед підарами" і т.і. можливо вони дійсно винні, так навіщо оце аутодафе. ідіть повертайте борг
2) І на людей що вважають що баланс розрахунків з суспільством +/- норм
я не офіцер, присяг не давав , за 20 років сплатив достатньо податків\донатів, щоб вважати витрати на себе поверненими, при тому ніяких необдуманих політичних рухів не робив
ніяка розовощока патентована соросятина чи спадкові елітарії мені комплекс вини перед ними не нав'яжуть
я їм - нав'яжу, ще й як, ще й поверну з % що переплатив
щоб кумарити людей 40+ обов'язками, у т.ч військовими, країна повинна мати соціальну модель економіки, стабільність і послідовність політичного курсу, і витрачати додаткові кошти на щорічні навчання військовозобов'язаних, як у Швейцарії. про якісь дрібниці типа корупції мови не йдеться