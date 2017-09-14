Та у всіх бюджетників "меркантильні причини",
Це маячня. ЗСУ лютого -березня 22 тому приклад.
А продажних і бізнесменів повно. Хтось ідейно, а хтось з бізнесменів на лівому березі трішки в ямі посидів і передумав любити Україну.
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Додано: Пон 22 лип, 2024 22:57
d44
Це маячня. ЗСУ лютого -березня 22 тому приклад.
А продажних і бізнесменів повно. Хтось ідейно, а хтось з бізнесменів на лівому березі трішки в ямі посидів і передумав любити Україну.
Додано: Вів 23 лип, 2024 06:17
Як рахувати військові - в об'явах вказано 20000-120000
Додано: Вів 23 лип, 2024 07:45
Додано: Вів 23 лип, 2024 07:51
"Чи не найскладніша й найважливіша складова - це готовність суспільства, що ґрунтується на чесній і прозорій комунікації між урядом і людьми. Суспільство має погодитися тимчасово відмовитися від цілої низки свобод заради виживання. Сучасні війни, на жаль, тотальні. Вони потребують зусиль не лише армії, а й суспільства загалом", - сказав Залужний.
Під час війни необхідно концентруватися на виживанні, а її використання у власних цілях є злочином, додав він. На думку колишнього Головкома, стійкість української нації можуть забезпечити технології, використані на полі бою.
Кгм...
Виклав би свої та Шаптали довідки ВЛК для звільнення і пояснив, чому інших з такими ж та гіршими діагнозами не звільняють за станом здоров'я. Показав би приклад чесної та прозорої комунікації між владою та людьми.
Або ще важливіше -- про отой контрнаступ. Пояснив би його неготовність-незабезпеченність не після провалу, а до. Не сам би вимагав його відтермінування (потім все ж таки погодився), а разом з суспільством.
Пояснив би, що не можна було спалювати резерви, які необхідні були б для контрнаступу, під Бахмутом. З-за політичного рішення.
І навіщо оце звернення та вказівка на суспільство? В цілому (на владу та пересічних). Початок війни показав, що пересічні були готові...
Звертатися і вказувати треба можновладцям. Самому собі і Ко...
Не дивно, що за таких обставин значна частина суспільства почала дбати за виживання окремо себе та родин, а не за суспільство в цілому.
І чому на виступі за кордоном не казати прямо? Технології на полі бою звідки...
Стійкість України в боротьбі з настільки потужнішим ворогом може забезпечити допомога партнерів.
Додано: Вів 23 лип, 2024 08:07
люди поділяються на 2 категорії - 1) у яких занадто багато сексуально-девіантних фантазій і гвалтують собі та іншим психику комплексами вини, що вони "сцикло перед підарами" і т.і. можливо вони дійсно винні, так навіщо оце аутодафе. ідіть повертайте борг
2) І на людей що вважають що баланс розрахунків з суспільством +/- норм
я не офіцер, присяг не давав , за 20 років сплатив достатньо податків\донатів, щоб вважати витрати на себе поверненими, при тому ніяких необдуманих політичних рухів не робив
ніяка розовощока патентована соросятина чи спадкові елітарії мені комплекс вини перед ними не нав'яжуть
я їм - нав'яжу, ще й як, ще й поверну з % що переплатив
щоб кумарити людей 40+ обов'язками, у т.ч військовими, країна повинна мати соціальну модель економіки, стабільність і послідовність політичного курсу, і витрачати додаткові кошти на щорічні навчання військовозобов'язаних, як у Швейцарії. про якісь дрібниці типа корупції мови не йдеться
Додано: Вів 23 лип, 2024 08:36
уже устал читать тут лекции, но еще раз:
1. Для работы СИСТЕМЫ, чтобы не было блэкаута, должен соблюдаться баланс между генерацией и потреблением.
2. Как же добиться баланса, если АЭС выдают только постоянную мощность и не могут ее менять, блок либо включен, либо выключен, 1000 МВт либо добавляем в генерацию, либо нет. Для этого существует МАНЕВРЕННАЯ генерация, именно она позволяет оперативно подстраиваться и держать баланс.
3. Так как ГЭС и ТЭС разбомбили, а именно они являются маневренной генерацией, у нас возникают трудности.
4. Никакие СЭС в этом плане не помогут, я бы даже сказал, в некотором смысле, они больше добавляют проблем, чем пользы для работы системы.
Додано: Вів 23 лип, 2024 09:37
При умові що це чисті СЕС
А якщо поставити на кожен 1квт потужності генерації -2 квт*год акамуляторів?
Отримаєте нефігову таку системку , яка має можливість
а - вночі забирати надлишок АЕС і віддавати цей надлишок в ранковий пік споживання
б - вдень забирати надлишок з СЕС і віддавати його в вечірній пік споживання...
Технології не стоять на місці...
Правда проблемка, вартість амортизації акамуляторів приблизно 4-5 грн квт*год прогнаної через них енергії... Та сама ГЕС має вартість 1,3грн ( просить 2,6 грн за квт*год)
Додано: Вів 23 лип, 2024 09:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Так, як приклад: водії міжнародники різних ФОПів та невеликих фірм (до 50 машин) оформлені на з/п до 10000 грн, а по факту отримують більше 50тис грн (точну суму незнаю, бо давно непрацюю з укр. логістиками). Про різні магазини взуття, АБСшки, перукарні й говорити нічого. Навіть всякі АТБ з Фокстротами цим грішать
Додано: Вів 23 лип, 2024 09:44
розглядати потрібно 2 випадки:
1. Генерція СЕС у цілу мережу - (думаю, тут є проблематично, як вказано вище)
2. Генерація СЕС для локальних потреб.
Наприклад собі і сусідам, або ОСББ для власних потреб і/або для мешканців/співвласників.
Без закону, набіжать енерго-комісари з мандатами, що це кримінально-терористичне втручання в детеківську вотщину, якщо через лічильник і подожувач сусіду(дам) при блекауті, а якщо ще й за які блага: то куркулів-злочинців розстріляти, майно конфіскувати в пользу комбєда.
Додано: Вів 23 лип, 2024 09:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
по місцю проживання батьків теж не виключають вже більше трьох тижнів взагалі, крит.інфраструктури нема, але й нема поруч великих споживачів е/е, тому підозрюю що на їх район просто забили через незначне споживання, плюс на їх вулиці живе хлопчина з РЕСу що дружить з диспечерами))
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