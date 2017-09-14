Додано: Вів 23 лип, 2024 07:51

"Чи не найскладніша й найважливіша складова - це готовність суспільства, що ґрунтується на чесній і прозорій комунікації між урядом і людьми. Суспільство має погодитися тимчасово відмовитися від цілої низки свобод заради виживання. Сучасні війни, на жаль, тотальні. Вони потребують зусиль не лише армії, а й суспільства загалом", - сказав Залужний.Під час війни необхідно концентруватися на виживанні, а її використання у власних цілях є злочином, додав він. На думку колишнього Головкома, стійкість української нації можуть забезпечити технології, використані на полі бою.Кгм...Виклав би свої та Шаптали довідки ВЛК для звільнення і пояснив, чому інших з такими ж та гіршими діагнозами не звільняють за станом здоров'я. Показав би приклад чесної та прозорої комунікації між владою та людьми.Або ще важливіше -- про отой контрнаступ. Пояснив би його неготовність-незабезпеченність не після провалу, а до. Не сам би вимагав його відтермінування (потім все ж таки погодився), а разом з суспільством.Пояснив би, що не можна було спалювати резерви, які необхідні були б для контрнаступу, під Бахмутом. З-за політичного рішення.І навіщо оце звернення та вказівка на суспільство? В цілому (на владу та пересічних). Початок війни показав, що пересічні були готові...Звертатися і вказувати треба можновладцям. Самому собі і Ко...Не дивно, що за таких обставин значна частина суспільства почала дбати за виживання окремо себе та родин, а не за суспільство в цілому.І чому на виступі за кордоном не казати прямо? Технології на полі бою звідки...Стійкість України в боротьбі з настільки потужнішим ворогом може забезпечити допомога партнерів.