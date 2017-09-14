UA написав:
Ещё до большой войны говорил, что украинская армия должна вырасти из полка Азов.
На безидейных хитропопых вояках ждущих пенсию в 45 армию не построишь.
Є факт -- нема стільки ідейних.
Хоч посадовців всіх рівнів на цивільці, хоч вояків, хоч двірників.
От нема і все.
Нема.
А коли буде ..., то вони усіх інших безідейних (які стануть меншістю! в суспільстві) або до стіночки, або в табори, або в кращому випадку -- за кордон.
І будете ви ідейно працювати, ідейно піонерський або інший галстук носити, і т.д. і т.п.
Ідейним станете...
А не як зараз звичайним обивателям з відповідними ідеями.
Да це мєчта....
Всіх правителів.
Ідейні...
Щоб гроші не платити))) і прєдані ідеє...
Краще бариги..., ніж будь-які ідейні.
Це утопія: що якісь ідейні будуть вмирати за ідею, але спокійно спостерігати на поруч безідейних обивателів.
З.и. керівники ідейні)) А гучно заявляли про не сдамося... але ... Турція і вдома.
Коли пересічні ідейні і досі.
Ідейні - це оті в з Брестської фортеці. Без екстракшен.
А пенсію в 45 тому і дають, що бажаючих на менші умови і овсім не буде...
Банальна сплата. І не більше.
Можна і не в 45, але тоді одразу в сплату за кожен місяць служби контракту.
І впенсію дають не за досягнення 45 річного віку, а за вислугу років. За вислугу років. Під час війни вислуга рахується один місяць за три (якщо не змінили).