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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9159916091619162
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 12:05

  detroytred написав:
  Примат написав:уже устал читать тут лекции, но еще раз:
1. Для работы СИСТЕМЫ, чтобы не было блэкаута, должен соблюдаться баланс между генерацией и потреблением.
2. Как же добиться баланса, если АЭС выдают только постоянную мощность и не могут ее менять, блок либо включен, либо выключен, 1000 МВт либо добавляем в генерацию, либо нет. Для этого существует МАНЕВРЕННАЯ генерация, именно она позволяет оперативно подстраиваться и держать баланс.
3. Так как ГЭС и ТЭС разбомбили, а именно они являются маневренной генерацией, у нас возникают трудности.
4. Никакие СЭС в этом плане не помогут, я бы даже сказал, в некотором смысле, они больше добавляют проблем, чем пользы для работы системы.


Щось вже підзабув я.
Нагадайте, будь ласка, а в чому проблема надлишкових потужностей в системі?
З переважанням зрозуміло: збільшення аналогічно наближенню до короткого замикання. Зростає навантаження, збільшується струм, може просідати вольтаж та частота.

А от зменшення? Ну вхолосту розподілило електромагнітне поле електрони на одну сторону, нехватка на іншій. Ну і все. Вхолосту турбіна крутить і все.

не крутится, а раскручивается - со всеми вытекающими. Ну и вопросы синхронизации.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 12:09

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:для кадровых военных

Чому недостатньо в армії солдатів? -- питання уж точно не до військових, а до цивільних.

интересно у вас получается :) - вопрос к пэрэсичным, а "отвечают" на него почему-то военные ;)

Не зрозумів.
Військові визначають скільки їм потрібно особового складу. Для вирішення задач, які ставлять перед ними цивільні.

З тим, що тцк само бігає та вирішує проблему нестачі призовників, я не згоден. Це не функція тцк, військових.
Військові повинні працювати з тими, хто до них прийшов (був приведений) за ворота)), які розділяють військо від цивілки.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 12:21

  detroytred написав:Нема гречкосіїв в армії. Є солдати, сержанти, офіцери. Нехай солдат стає офіцером і сидить там, де визначено офіцеру.

Чому недостатньо в армії солдатів? -- питання уж точно не до військових, а до цивільних.
Чому гречкосії не стали солдатами? -- також.
До влади і самих гречкосіїв.

Не люблю когда вы манипулируете.
Вопрос не был адресован кому то определенно . Смысл мессенджа - все перевернулось с ног на голову. Когда пришла война оказалось воевать некому, а получать пенсии в 45 и пилить бюджеты есть кому. Жирные тыловые крысы сидят в тылу и посылают людей с больными ногами в окоп. Стандарты НАТО говорите... В НАТО бы удивились таким стандартам.

Вот с этим диагнозом человека 50+ мобилизовали

Зображення

Ещё надо на костылях мобилизовать и тогда уже точно победим. При этом как минимум 500 тыс силовиков несут непосильную службу в тылу. Налюби ближнего своего.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 23 лип, 2024 12:31, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 12:26

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:Чому недостатньо в армії солдатів? -- питання уж точно не до військових, а до цивільних.

интересно у вас получается :) - вопрос к пэрэсичным, а "отвечают" на него почему-то военные ;)

Не зрозумів.
Військові визначають скільки їм потрібно особового складу. Для вирішення задач, які ставлять перед ними цивільні.

З тим, що тцк само бігає та вирішує проблему нестачі призовників, я не згоден. Це не функція тцк, військових.
Військові повинні працювати з тими, хто до них прийшов (був приведений) за ворота)), які розділяють військо від цивілки.

ну вы прямо на всех цивильных-то ответственность не перекладывайте :) - как недавний опрос показал - "задачи" ставит небольшая группка турбопатреотов-броневиков...
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 12:31

  vitaliiangel написав:Когда пришла война оказалось воевать некому, а получать пенсии в 45 и пилить бюджеты есть кому.

Маніпуляція - це оце вище.
Пенсії і бюджети не мають ніякого відношення до *воєвать некому*.

І не *оказалось*, а так було визначено ще до війни --- що для повномасштабної війни діючої армії апріорі не вистачить. Що мобілізувати будуть цивільних.
Що гречкосіїв будуть швидко навчати на солдатів.

Ще раз --- звідки ви берете оте "замість"? Про це мова. Звідки?
detroytred
 
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