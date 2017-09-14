Примат написав:уже устал читать тут лекции, но еще раз: 1. Для работы СИСТЕМЫ, чтобы не было блэкаута, должен соблюдаться баланс между генерацией и потреблением. 2. Как же добиться баланса, если АЭС выдают только постоянную мощность и не могут ее менять, блок либо включен, либо выключен, 1000 МВт либо добавляем в генерацию, либо нет. Для этого существует МАНЕВРЕННАЯ генерация, именно она позволяет оперативно подстраиваться и держать баланс. 3. Так как ГЭС и ТЭС разбомбили, а именно они являются маневренной генерацией, у нас возникают трудности. 4. Никакие СЭС в этом плане не помогут, я бы даже сказал, в некотором смысле, они больше добавляют проблем, чем пользы для работы системы.
Щось вже підзабув я. Нагадайте, будь ласка, а в чому проблема надлишкових потужностей в системі? З переважанням зрозуміло: збільшення аналогічно наближенню до короткого замикання. Зростає навантаження, збільшується струм, може просідати вольтаж та частота.
А от зменшення? Ну вхолосту розподілило електромагнітне поле електрони на одну сторону, нехватка на іншій. Ну і все. Вхолосту турбіна крутить і все.
не крутится, а раскручивается - со всеми вытекающими. Ну и вопросы синхронизации.
Чому недостатньо в армії солдатів? -- питання уж точно не до військових, а до цивільних.
интересно у вас получается - вопрос к пэрэсичным, а "отвечают" на него почему-то военные
Не зрозумів. Військові визначають скільки їм потрібно особового складу. Для вирішення задач, які ставлять перед ними цивільні.
З тим, що тцк само бігає та вирішує проблему нестачі призовників, я не згоден. Це не функція тцк, військових. Військові повинні працювати з тими, хто до них прийшов (був приведений) за ворота)), які розділяють військо від цивілки.
detroytred написав:Нема гречкосіїв в армії. Є солдати, сержанти, офіцери. Нехай солдат стає офіцером і сидить там, де визначено офіцеру.
Чому недостатньо в армії солдатів? -- питання уж точно не до військових, а до цивільних. Чому гречкосії не стали солдатами? -- також. До влади і самих гречкосіїв.
Не люблю когда вы манипулируете. Вопрос не был адресован кому то определенно . Смысл мессенджа - все перевернулось с ног на голову. Когда пришла война оказалось воевать некому, а получать пенсии в 45 и пилить бюджеты есть кому. Жирные тыловые крысы сидят в тылу и посылают людей с больными ногами в окоп. Стандарты НАТО говорите... В НАТО бы удивились таким стандартам.
Вот с этим диагнозом человека 50+ мобилизовали
Ещё надо на костылях мобилизовать и тогда уже точно победим. При этом как минимум 500 тыс силовиков несут непосильную службу в тылу. Налюби ближнего своего.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 23 лип, 2024 12:31, всього редагувалось 3 разів.
detroytred написав:Чому недостатньо в армії солдатів? -- питання уж точно не до військових, а до цивільних.
интересно у вас получается - вопрос к пэрэсичным, а "отвечают" на него почему-то военные
Не зрозумів. Військові визначають скільки їм потрібно особового складу. Для вирішення задач, які ставлять перед ними цивільні.
З тим, що тцк само бігає та вирішує проблему нестачі призовників, я не згоден. Це не функція тцк, військових. Військові повинні працювати з тими, хто до них прийшов (був приведений) за ворота)), які розділяють військо від цивілки.
ну вы прямо на всех цивильных-то ответственность не перекладывайте - как недавний опрос показал - "задачи" ставит небольшая группка турбопатреотов-броневиков...
vitaliiangel написав:Когда пришла война оказалось воевать некому, а получать пенсии в 45 и пилить бюджеты есть кому.
Маніпуляція - це оце вище. Пенсії і бюджети не мають ніякого відношення до *воєвать некому*.
І не *оказалось*, а так було визначено ще до війни --- що для повномасштабної війни діючої армії апріорі не вистачить. Що мобілізувати будуть цивільних. Що гречкосіїв будуть швидко навчати на солдатів.
Ще раз --- звідки ви берете оте "замість"? Про це мова. Звідки?
detroytred хорошо все правильно так и должно быть. Здоровый военком в сытом тылу мобилизует людей с больными ногами. Стандарты НАТО. Профанация? Нет не слышали. Если воевать есть кому зачем брать на службу больных людей. Если воевать некому напоркуа нам тогда полиция и другие силовики.
_hunter написав:ну вы прямо на всех цивильных-то ответственность не перекладывайте - как недавний опрос показал - "задачи" ставит небольшая группка турбопатреотов-броневиков...
Відповідальність суто на посадовцях. В прямих обов'язках яких чітко вказано -- відповідають за ...(і починаючи з ---- за обороноздатність країни і далі вниз). На тих, в чиїх руках інструменти реалізації. На тих, хто приймає рішення. Да й ще прямо за це отримує заробітну плату, льготи тощо.
vitaliiangel написав:detroytred хорошо все правильно так и должно быть. Здоровый военком в сытом тылу мобилизует людей с больными ногами. Стандарты НАТО. Профанация? Нет не слышали. Если воевать есть кому зачем брать на службу больных людей. Если воевать некому напоркуа нам тогда полиция и другие силовики.
Який воєнком і кого мобілізує -- це інший предмет розмови. Інший.
Питання про звідки "замість"? Ви ж принципово вказали, що офіцери хочуть щоб замість них воювали гречкосії. Мова про цю тезу.
andrijk777 написав:[b]Чому не можна МАНЕВРУВАТИ споживанням?
так именно сейчас так и делают или вы не понимаете смысла отключений?
Логічно. Замість маневрування ТЕС маневрують споживанням. Тобто з МЕНЕВРУВАННЯМ на сьогодні проблем немає!
Але чому відключать електрику цілодобово? Пояснення може бути тільки одне - не хватає генерації. Але чому не хватає генерації і чому її так різко стало не хватати? - на це питання ніхто не відповідає чомусь.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 23 лип, 2024 13:55, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:[b]Чому не можна МАНЕВРУВАТИ споживанням?
так именно сейчас так и делают или вы не понимаете смысла отключений?
Логічно. Замість маневрування ТЕС маневрують споживанням. Тобто з МЕНЕВРУВАННЯМ на сьогодні проблем немає!
Але чому відключать електрику цілодобово? Пояснення може бути тільки одне - не хватає генерації. Але чому не хватає генерації і чому її так різко стало не хватати? - не це питання ніхто не відповідає чомусь.
В точечку! Отже маневрові потужності були для пиків. Саме для пиків споживання. В якості додаткових. А в час непиків постійних потужностей повинно вистачати.