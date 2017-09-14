Додано: Вів 23 лип, 2024 12:54

andrijk777 написав: огічно. Замість маневрування ТЕС маневрують споживанням. Тобто з МЕНЕВРУВАННЯМ на сьогодні проблем немає!



Але чому відключать електрику цілодобово?

Пояснення може бути тільки одне - не хватає генерації.

Але чому не хватає генерації і чому її так різко стало не хватати? - не це питання ніхто не відповідає чомусь. огічно. Замість маневрування ТЕС маневрують споживанням. Тобто з МЕНЕВРУВАННЯМ на сьогодні проблем немає!Але чому відключать електрику цілодобово?Пояснення може бути тільки одне - не хватає генерації.Але чому не хватає генерації і чому її так різко стало не хватати? - не це питання ніхто не відповідає чомусь.

Давайте вже озвучуйте свою теорію, а не задавайте риторичні питання.В Словянську не вимикають електроенергію.UPD: А з генерацією все складніше.По перше, ми втратили значну частину постійних потужностей. ЗАЕС здається половину атомної генерації мала.По друге, у вас не зовсім правильне розуміння маневрених потужностей. Повністю маневреними є тільки ГАЕС, які можуть як відбирати так і віддавати. Вугільна ТЕС може маневрувати в певних запасах - тобто вона може генерувати на 50% потужності, може на 70, може на 100. Але вона не може стартанути на з нуля на 100% за пару годин. Тому значна частина потужностей ТЕС були власне генеруючими а не маневренними.І нарешті останнє - ремонт реакторів. Зараз проходить ремонт реакторів та заміна палива. Ну і ще деякі моменти. Наприклад на одному з блоків Хмельнийької АЕС вже більше року не можуть купити нову турбіну, стара пошкоджена, тому реактор працює тільки на половину потужності. Не факт, що це єдина така історія.Ще такий момент - Львівобленерго регулярно скидає мені графіки відключень, то там з 19 до 24 відключають 3 черги, опівдні одну, решту доби дві. Тобто якась кореляція зі споживанням і сонячною генерацією все ж є.Плюс незрозуміло питання ціноутворення, купівлі в ЄС, і хто за який рахунок дотує це все, скільки ЄС готовий і по яким цінам і в які моменти часу давати нам...