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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 91619162916391649165>
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 12:50

  detroytred написав:Ви ж принципово вказали, що офіцери хочуть щоб замість них воювали гречкосії. Мова про цю тезу.
военком офицер? Военком хочет чтобы воевал мобилизованный с больными ногами? Он же не сказал "послушайте у вас больные ноги давайте вы посидите вместо меня военком а я вместо вас в окоп схожу". С чем вы спорите?

Я считаю что в ТЦК должны работать гражданские лица, а ещё лучше женщины. Тем более так нелепо как проходит мобилизация даже бомжи смогут быть военкомами. Никакие нормы и стандарты не соблюдаются. Ставь всем годен и выписывай боевую повестку.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 23 лип, 2024 12:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 12:51

  Примат написав:
  andrijk777 написав:то останнім часом замітив що в день електрику відключать менше

я не могу комментировать ваши наблюдения, но на сайте
https://www.oree.com.ua/index.php/pricectr
вы можете найти цену 10 копеек за кВт-ч в 13,14 часов дня, опять же почему?

Тому що СЕС генерують багато енергії вдень. Я не знаю точно, але це найбільш логічне пояснення.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 12:52

  detroytred написав:Зростає навантаження, збільшується струм, може просідати вольтаж та частота.

А от зменшення? Ну вхолосту розподілило електромагнітне поле електрони на одну сторону, нехватка на іншій. Ну і все. Вхолосту турбіна крутить і все.

Зменшується опір, швидкість крутіння турбіни зростає, збільшується частота в мережі. Та й турбіна псується.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 12:53

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Ви ж принципово вказали, що офіцери хочуть щоб замість них воювали гречкосії. Мова про цю тезу.
военком офицер? Военком хочет чтобы воевал мобилизованный с больными ногами? Он же не сказал "послушайте у вас больные ноги давайте вы посидите вместо меня военком а я вместо вас в окоп схожу". С чем вы спорите?


З вашою тезою - замість.

Замість було б, якщо воєнком поставив мобілізованого замість себе. Отоді гречкосій замість офіцера воєнкома.
Або гречкосій замість ротного, а ротний замість гречкосія в окоп.

Ще раз: звідки ви берете, що офіцер хоче щоб замість нього воював гречкосій?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 12:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:огічно. Замість маневрування ТЕС маневрують споживанням. Тобто з МЕНЕВРУВАННЯМ на сьогодні проблем немає!

Але чому відключать електрику цілодобово?
Пояснення може бути тільки одне - не хватає генерації.
Але чому не хватає генерації і чому її так різко стало не хватати? - не це питання ніхто не відповідає чомусь.


Давайте вже озвучуйте свою теорію, а не задавайте риторичні питання.
В Словянську не вимикають електроенергію.
UPD: А з генерацією все складніше.
По перше, ми втратили значну частину постійних потужностей. ЗАЕС здається половину атомної генерації мала.
По друге, у вас не зовсім правильне розуміння маневрених потужностей. Повністю маневреними є тільки ГАЕС, які можуть як відбирати так і віддавати. Вугільна ТЕС може маневрувати в певних запасах - тобто вона може генерувати на 50% потужності, може на 70, може на 100. Але вона не може стартанути на з нуля на 100% за пару годин. Тому значна частина потужностей ТЕС були власне генеруючими а не маневренними.
І нарешті останнє - ремонт реакторів. Зараз проходить ремонт реакторів та заміна палива. Ну і ще деякі моменти. Наприклад на одному з блоків Хмельнийької АЕС вже більше року не можуть купити нову турбіну, стара пошкоджена, тому реактор працює тільки на половину потужності. Не факт, що це єдина така історія.
Ще такий момент - Львівобленерго регулярно скидає мені графіки відключень, то там з 19 до 24 відключають 3 черги, опівдні одну, решту доби дві. Тобто якась кореляція зі споживанням і сонячною генерацією все ж є.
Плюс незрозуміло питання ціноутворення, купівлі в ЄС, і хто за який рахунок дотує це все, скільки ЄС готовий і по яким цінам і в які моменти часу давати нам...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 23 лип, 2024 13:05, всього редагувалось 3 разів.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 12:57

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Зростає навантаження, збільшується струм, може просідати вольтаж та частота.

А от зменшення? Ну вхолосту розподілило електромагнітне поле електрони на одну сторону, нехватка на іншій. Ну і все. Вхолосту турбіна крутить і все.

Зменшується опір, швидкість крутіння турбіни зростає, збільшується частота в мережі. Та й турбіна псується.

Да, дякую.
Я про це здогадувався, але гадав, що швидкість обертання турбіни неважко утримувати при зменшенні навантаження в мережі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 13:01

  vitaliiangel написав:Я считаю что в ТЦК должны работать гражданские лица, а ещё лучше женщины. Тем более так нелепо как проходит мобилизация даже бомжи смогут быть военкомами. Никакие нормы и стандарты не соблюдаются. Ставь всем годен и выписывай боевую повестку.


Тут не заперечую!
Навіть президентом може бути артист, а закони приймати весільні фотографи.
В принципі, да -- все можна.
І не розвалиться, а буде функціонувати.

Я серйозно.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 13:03

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:огічно. Замість маневрування ТЕС маневрують споживанням. Тобто з МЕНЕВРУВАННЯМ на сьогодні проблем немає!

Але чому відключать електрику цілодобово?
Пояснення може бути тільки одне - не хватає генерації.
Але чому не хватає генерації і чому її так різко стало не хватати? - не це питання ніхто не відповідає чомусь.


Давайте вже озвучуйте свою теорію, а не задавайте риторичні питання.
В Словянську не вимикають електроенергію.

хіба нема постанови чи чого там, що е.е. 24/7 у прифронтових районах?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 13:06

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:Я считаю что в ТЦК должны работать гражданские лица, а ещё лучше женщины. Тем более так нелепо как проходит мобилизация даже бомжи смогут быть военкомами. Никакие нормы и стандарты не соблюдаются. Ставь всем годен и выписывай боевую повестку.


Тут не заперечую!
Навіть президентом може бути артист, а закони приймати весільні фотографи.
В принципі, да -- все можна.
І не розвалиться, а буде функціонувати.

Я серйозно.

а мобілізованим гречкосій, а младосиловоєнпенс цмудити бюджетну сіську, Л - Логіка
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 13:09

  detroytred написав:А от зменшення?

частота увеличится от избытка активной мощности
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