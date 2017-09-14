detroytred написав:Ви ж принципово вказали, що офіцери хочуть щоб замість них воювали гречкосії. Мова про цю тезу.
военком офицер? Военком хочет чтобы воевал мобилизованный с больными ногами? Он же не сказал "послушайте у вас больные ноги давайте вы посидите вместо меня военком а я вместо вас в окоп схожу". С чем вы спорите?
Я считаю что в ТЦК должны работать гражданские лица, а ещё лучше женщины. Тем более так нелепо как проходит мобилизация даже бомжи смогут быть военкомами. Никакие нормы и стандарты не соблюдаются. Ставь всем годен и выписывай боевую повестку.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 23 лип, 2024 12:52, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:Ви ж принципово вказали, що офіцери хочуть щоб замість них воювали гречкосії. Мова про цю тезу.
военком офицер? Военком хочет чтобы воевал мобилизованный с больными ногами? Он же не сказал "послушайте у вас больные ноги давайте вы посидите вместо меня военком а я вместо вас в окоп схожу". С чем вы спорите?
З вашою тезою - замість.
Замість було б, якщо воєнком поставив мобілізованого замість себе. Отоді гречкосій замість офіцера воєнкома. Або гречкосій замість ротного, а ротний замість гречкосія в окоп.
Ще раз: звідки ви берете, що офіцер хоче щоб замість нього воював гречкосій?
andrijk777 написав:огічно. Замість маневрування ТЕС маневрують споживанням. Тобто з МЕНЕВРУВАННЯМ на сьогодні проблем немає!
Але чому відключать електрику цілодобово? Пояснення може бути тільки одне - не хватає генерації. Але чому не хватає генерації і чому її так різко стало не хватати? - не це питання ніхто не відповідає чомусь.
Давайте вже озвучуйте свою теорію, а не задавайте риторичні питання. В Словянську не вимикають електроенергію. UPD: А з генерацією все складніше. По перше, ми втратили значну частину постійних потужностей. ЗАЕС здається половину атомної генерації мала. По друге, у вас не зовсім правильне розуміння маневрених потужностей. Повністю маневреними є тільки ГАЕС, які можуть як відбирати так і віддавати. Вугільна ТЕС може маневрувати в певних запасах - тобто вона може генерувати на 50% потужності, може на 70, може на 100. Але вона не може стартанути на з нуля на 100% за пару годин. Тому значна частина потужностей ТЕС були власне генеруючими а не маневренними. І нарешті останнє - ремонт реакторів. Зараз проходить ремонт реакторів та заміна палива. Ну і ще деякі моменти. Наприклад на одному з блоків Хмельнийької АЕС вже більше року не можуть купити нову турбіну, стара пошкоджена, тому реактор працює тільки на половину потужності. Не факт, що це єдина така історія. Ще такий момент - Львівобленерго регулярно скидає мені графіки відключень, то там з 19 до 24 відключають 3 черги, опівдні одну, решту доби дві. Тобто якась кореляція зі споживанням і сонячною генерацією все ж є. Плюс незрозуміло питання ціноутворення, купівлі в ЄС, і хто за який рахунок дотує це все, скільки ЄС готовий і по яким цінам і в які моменти часу давати нам...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 23 лип, 2024 13:05, всього редагувалось 3 разів.
vitaliiangel написав:Я считаю что в ТЦК должны работать гражданские лица, а ещё лучше женщины. Тем более так нелепо как проходит мобилизация даже бомжи смогут быть военкомами. Никакие нормы и стандарты не соблюдаются. Ставь всем годен и выписывай боевую повестку.
Тут не заперечую! Навіть президентом може бути артист, а закони приймати весільні фотографи. В принципі, да -- все можна. І не розвалиться, а буде функціонувати.
andrijk777 написав:огічно. Замість маневрування ТЕС маневрують споживанням. Тобто з МЕНЕВРУВАННЯМ на сьогодні проблем немає!
Але чому відключать електрику цілодобово? Пояснення може бути тільки одне - не хватає генерації. Але чому не хватає генерації і чому її так різко стало не хватати? - не це питання ніхто не відповідає чомусь.
Давайте вже озвучуйте свою теорію, а не задавайте риторичні питання. В Словянську не вимикають електроенергію.
хіба нема постанови чи чого там, що е.е. 24/7 у прифронтових районах?
vitaliiangel написав:Я считаю что в ТЦК должны работать гражданские лица, а ещё лучше женщины. Тем более так нелепо как проходит мобилизация даже бомжи смогут быть военкомами. Никакие нормы и стандарты не соблюдаются. Ставь всем годен и выписывай боевую повестку.
Тут не заперечую! Навіть президентом може бути артист, а закони приймати весільні фотографи. В принципі, да -- все можна. І не розвалиться, а буде функціонувати.
Я серйозно.
а мобілізованим гречкосій, а младосиловоєнпенс цмудити бюджетну сіську, Л - Логіка