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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9162916391649165>
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 13:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Я считаю что в ТЦК должны работать гражданские лица, а ещё лучше женщины. Тем более так нелепо как проходит мобилизация даже бомжи смогут быть военкомами. Никакие нормы и стандарты не соблюдаются. Ставь всем годен и выписывай боевую повестку.

В ТЦК, как и военными, должны работать те, кто:
1) изъявил желание
2) подходит физически, морально под эту профессию
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 13:10

  detroytred написав:
  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Зростає навантаження, збільшується струм, може просідати вольтаж та частота.

А от зменшення? Ну вхолосту розподілило електромагнітне поле електрони на одну сторону, нехватка на іншій. Ну і все. Вхолосту турбіна крутить і все.

Зменшується опір, швидкість крутіння турбіни зростає, збільшується частота в мережі. Та й турбіна псується.

Да, дякую.
Я про це здогадувався, але гадав, що швидкість обертання турбіни неважко утримувати при зменшенні навантаження в мережі.

это ж как весы: с одной стороны давит с постоянной силой, а с другой навантажэння пропало.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 13:13

  flyman написав:
  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:Я считаю что в ТЦК должны работать гражданские лица, а ещё лучше женщины. Тем более так нелепо как проходит мобилизация даже бомжи смогут быть военкомами. Никакие нормы и стандарты не соблюдаются. Ставь всем годен и выписывай боевую повестку.


Тут не заперечую!
Навіть президентом може бути артист, а закони приймати весільні фотографи.
В принципі, да -- все можна.
І не розвалиться, а буде функціонувати.

Я серйозно.

а мобілізованим гречкосій, а младосиловоєнпенс цмудити бюджетну сіську, Л - Логіка

Відсутність логіки -- це тупо ігнорити факт: що гречкосії не усі призиваються, а стоять в черзі на призов, так само і воєнпенси стоять в черзі на призов.
Підходить черга і призивають чергового що гречкосія, що воєнпенса.
Кожного зі своєї черги.

А пенсія до цього процесу і овсі ніяким боком. Про що вже багаторазово показувалось на фактах за що виплачується впенсія.
Але Л-логіка -- це відмовчатися на оці факти; а потім знов по сотому колу вистрибнути з "бюджетною цицькою".
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 13:17

  Примат написав:
  detroytred написав:А от зменшення?

частота увеличится от избытка активной мощности


Від збільшення швидкості обертання турбіни.
Гадав, що понижувати швидкість обертання не важко((
Що це не проблема.
Образно -- пар відводити не на лопатки турбіни, а в бік.
В порівнянні з підтримуванням швидкості при збільшенні навантаження.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 13:29

  detroytred написав:
  Примат написав:
  detroytred написав:А от зменшення?

частота увеличится от избытка активной мощности


Від збільшення швидкості обертання турбіни.
Гадав, що понижувати швидкість обертання не важко((
Що це не проблема.
Образно -- пар відводити не на лопатки турбіни, а в бік.
В порівнянні з підтримуванням швидкості при збільшенні навантаження.

я повторюсь: это ровно как весы - можно под груз поставить палку, но она будет уходить в землю.
"а в бік" - это _куда_? - в воздух? - так весь пруд туда уйдет. - мимо турбины? - так за счет чего пар охлаждаться будет?..
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 13:44

  detroytred написав:Відсутність логіки -- це тупо ігнорити факт: що гречкосії не усі призиваються, а стоять в черзі на призов, так само і воєнпенси стоять в черзі на призов.
Підходить черга і призивають чергового що гречкосія, що воєнпенса.
Кожного зі своєї черги.

А пенсія до цього процесу і овсі ніяким боком. Про що вже багаторазово показувалось на фактах за що виплачується впенсія.
Але Л-логіка -- це відмовчатися на оці факти; а потім знов по сотому колу вистрибнути з "бюджетною цицькою".

гречкосії або добровольцями, або ніяк поки не виберуть чергу "воєнних мірного врємєні", силовиків, держслужбовців та інших цмудильників бюджетної сісі
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 13:51

  detroytred написав:А пенсія до цього процесу і овсі ніяким боком. Про що вже багаторазово показувалось на фактах за що виплачується впенсія.
смотрите есть моральный долг и есть законы. В идеале когда они совпадают. Человек выучился на медика и его моральный долг лечить людей. Потому что он это умеет, не берём во внимание за чей счёт была учеба. Будем считать что учеба каждому шла в подарок.

Закон свадебные фотографы могут принять любой, например, медикам скажут сидеть дома, а лечить людей будут пастухи гусей. На моральный долг эта шизофрения не влияет.

Это про тех, кто выбрал военную профессию, но находится не на фронте (за исключением 50+ и инвалидов, 50+ это уже не вояка с давлением 180 и одышкой).
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 23 лип, 2024 13:55, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 13:52

  flyman написав:
  detroytred написав:Відсутність логіки -- це тупо ігнорити факт: що гречкосії не усі призиваються, а стоять в черзі на призов, так само і воєнпенси стоять в черзі на призов.
Підходить черга і призивають чергового що гречкосія, що воєнпенса.
Кожного зі своєї черги.

А пенсія до цього процесу і овсі ніяким боком. Про що вже багаторазово показувалось на фактах за що виплачується впенсія.
Але Л-логіка -- це відмовчатися на оці факти; а потім знов по сотому колу вистрибнути з "бюджетною цицькою".

гречкосії або добровольцями, або ніяк поки не виберуть чергу "воєнних мірного врємєні"

Так. Їх. В чергу. Офіцерів. Хоч мирного. Хоч воєнного врємєні. Ніхто. І не ставить.

Вони. Стоять. В своїй. Черзі.
Солдатів. Хоч мирного. Хоч воєнного. Часу.

Питання можна ставити, як ви і хочете: а давайте офіцерів замість нас (солдат).
Але ви формулюєте інакше)))))) -- а чому гречкосії (солдати) повинні замість офіцерів.

Оце і є або маніпуляція, або намагання обманути.

Ще раз: ви хочете, щоб офіцери замість вас (гречкосіїв, солдат).
Без проблем. Змінюйте закони і вперед. Але не треба отак примітивно намагатися спотворити реалії.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 13:56

Українці оцінили можливість територіальних поступок Росії
Частка опитаних українців, які допускають територіальні поступки РФ для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності, в травні становила 32%. Проте неприйнятним за жодних умов цей варіант назвали 55% опитаних, а ще 13% не змогли визначитися з відповіддю. Про це йдеться в результатах опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
У КМІС зазначають, що формулювання про територіальні поступки не містить уточнення, які саме території можуть бути предметом поступок, а також не йдеться про офіційне визнання приналежності певних територій до РФ і готовність до капітуляції. Мова тільки про те, "наскільки загалом українці готові обговорювати можливі параметри миру в контексті контролю територій".


55% яструбів а проблеми з мобілізацією. Чудеса)). Чи то ці 55% складаються майже повністю з жінок, заброньованих відстрочників, інвалідів та 18-річних і 60+
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 13:57

  detroytred написав:Змінюйте закони і вперед. Але не треба отак примітивно намагатися спотворити реалії
вы как будто не знаете как у нас принимаются законы) реалии искажают именно они.
  Letusrock написав:55% яструбів а проблеми з мобілізацією. Чудеса)). Чи то ці 55% складаються майже повністю з жінок, заброньованих відстрочників, інвалідів та 18-річних і 60+
я думаю этой статистике такая же цена как и рейтингам путена. В последнее я быстрее поверю судя по тому что они умудряются призывать по 1000 в день мясных наборов.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 23 лип, 2024 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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