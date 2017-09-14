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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 23 лип, 2024 13:58
vitaliiangel написав: detroytred написав:
А пенсія до цього процесу і овсі ніяким боком. Про що вже багаторазово показувалось на фактах за що виплачується впенсія.
смотрите есть моральный долг и есть законы. В идеале когда они совпадают. Человек выучился на медика и его моральный долг лечить людей. Закон свадебные фотографы могут принять любой, например, медикам скажут сидеть дома, а лечить людей будут пастухи гусей. На моральный долг эта шизофрения не влияет.
Это про каждого, кто выбрал военную профессию, но находится не на фронте (за исключением 50+ и инвалидов, 50+ это уже не вояка с давлением 180 и одышкой).
Моральний обов'язок у цивільного такий же -- перенавчання на солдата і на захист.
Не треба підмінювати предмет.
Порівнюйте порівняне --- не гідного за станом здоров'я цивільного і також не гідного за станом здоров'я всл запасу.
Поки предметом було оте ваше "замість".
Професія всл обирається РІВНО НА ТЕРМІН КОНТРАКТУ. Контракт скінчився і професія -- да хоч двірник...
Оце і є мораль!!!!!!!!!! сучасна. Визнана, реалізована, сприйнята в суспільстві. Це факти. Це Реал.
А не співи, як у вас вище))
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Додано: Вів 23 лип, 2024 14:04
detroytred написав:
Моральний обов'язок у цивільного такий же -- перенавчання на солдата і на захист.
Ловко вы приклеили моральный долг и принуждение. Вас же не принуждали идти в всл, почему кого то должны принуждать? Ок принуждать так всех. После 11 класса 4-5 лет обязательного военного-медицинского образования, а потом по желанию какое то ещё на выбор. Тогда все в равных условиях. Иначе кто добровольно выбрал военную профессию сейчас первый сорт. Отдельная очередь в военкомат. Какого ххххх.
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Додано: Вів 23 лип, 2024 14:11
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Моральний обов'язок у цивільного такий же -- перенавчання на солдата і на захист.
Ловко приклеили моральный долг и принуждение. Вас же не принуждали идти в всл, почему кого то должны принуждать? Принуждать так всех. После 11 класса 4-5 лет военного образования, а потом по желанию какое то ещё.
Нічого не зрозумів.
Моральний обов'язок захищати --- абсолютно не залежить від професії.
Ще раз по буквах -- не підмінюйте предмет. Предмет КИМ захищати -- офіцером чи солдатом (рядовим).
Про порядок виконання обов'язку.
Цей порядок різний. Для солдатів і офіцерів. Солдати (тобто рядові по старому) захищають на посадах рядових, офіцери на офіцерських.
Ви ж хочете (а я питаю -- звідки??? ви це берете), щоб офіцери виконували свій обов'язок по захисту країни замість солдатів.
Бо?
Бо вам так схотілося?
І ви нарешті-то прокоментуєте моральний долг згідно Контракту всл -- професійного всл.
Скінчився контракт, а долг залишився???? Йди двірником з долгом військового.
Ловко)))
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 23 лип, 2024 14:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 23 лип, 2024 14:14
Letusrock написав:
...........
55% яструбів а проблеми з мобілізацією. Чудеса)). Чи то ці 55% складаються майже повністю з жінок, заброньованих відстрочників, інвалідів та 18-річних і 60+
+ сбежавших в Польшу, Вену или ещё куда.
18-річних, думаю, из вашего списка можно вычеркнуть.
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Додано: Вів 23 лип, 2024 14:18
detroytred написав:
...........
Ви ж хочете (а я питаю -- звідки??? ви це берете), щоб офіцери виконували свій обов'язок по захисту країни замість солдатів.
Бо?
Бо вам так схотілося?
І ви нарешті-то прокоментуєте моральний долг згідно Контракту всл -- професійного всл.
Скінчився контракт, а долг залишився???? Йди двірником з долгом військового.
Ловко)))
Бо не хочеться виконувати свій обов'язок солдата по захисту країни. Краще послати будь-кого.
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Додано: Вів 23 лип, 2024 14:21
vitaliiangel написав:
Отдельная очередь в военкомат. Какого ххххх.
А ще окремі норми забезпечення і т.д.
Да й ще солдати накази офіцерів виконують.
От лихо-то.
Треба ж, як хотіли революційні матроси, щоб всі рівні у всьому?
Тому питаю: звідки ви оце берете?
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