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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9163916491659166>
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 14:04

  detroytred написав:Моральний обов'язок у цивільного такий же -- перенавчання на солдата і на захист.
Ловко вы приклеили моральный долг и принуждение. Вас же не принуждали идти в всл, почему кого то должны принуждать? Ок принуждать так всех. После 11 класса 4-5 лет обязательного военного-медицинского образования, а потом по желанию какое то ещё на выбор. Тогда все в равных условиях. Иначе кто добровольно выбрал военную профессию сейчас первый сорт. Отдельная очередь в военкомат. Какого ххххх.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 14:11

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Моральний обов'язок у цивільного такий же -- перенавчання на солдата і на захист.
Ловко приклеили моральный долг и принуждение. Вас же не принуждали идти в всл, почему кого то должны принуждать? Принуждать так всех. После 11 класса 4-5 лет военного образования, а потом по желанию какое то ещё.


Нічого не зрозумів.
Моральний обов'язок захищати --- абсолютно не залежить від професії.

Ще раз по буквах -- не підмінюйте предмет. Предмет КИМ захищати -- офіцером чи солдатом (рядовим).
Про порядок виконання обов'язку.
Цей порядок різний. Для солдатів і офіцерів. Солдати (тобто рядові по старому) захищають на посадах рядових, офіцери на офіцерських.

Ви ж хочете (а я питаю -- звідки??? ви це берете), щоб офіцери виконували свій обов'язок по захисту країни замість солдатів.
Бо?
Бо вам так схотілося?

І ви нарешті-то прокоментуєте моральний долг згідно Контракту всл -- професійного всл.
Скінчився контракт, а долг залишився???? Йди двірником з долгом військового.
Ловко)))
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 23 лип, 2024 14:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 14:14

  Letusrock написав:...........
55% яструбів а проблеми з мобілізацією. Чудеса)). Чи то ці 55% складаються майже повністю з жінок, заброньованих відстрочників, інвалідів та 18-річних і 60+

+ сбежавших в Польшу, Вену или ещё куда.
18-річних, думаю, из вашего списка можно вычеркнуть.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 14:18

  detroytred написав:...........
Ви ж хочете (а я питаю -- звідки??? ви це берете), щоб офіцери виконували свій обов'язок по захисту країни замість солдатів.
Бо?
Бо вам так схотілося?

І ви нарешті-то прокоментуєте моральний долг згідно Контракту всл -- професійного всл.
Скінчився контракт, а долг залишився???? Йди двірником з долгом військового.
Ловко)))

Бо не хочеться виконувати свій обов'язок солдата по захисту країни. Краще послати будь-кого.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 14:21

  vitaliiangel написав: Отдельная очередь в военкомат. Какого ххххх.

А ще окремі норми забезпечення і т.д.
Да й ще солдати накази офіцерів виконують.
От лихо-то.

Треба ж, як хотіли революційні матроси, щоб всі рівні у всьому?

Тому питаю: звідки ви оце берете?

Імхо. Краще які не які офіцери... ніж савєти народних комісарів (в іншій якійсь обгортці) тощо.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 14:38

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав: Отдельная очередь в военкомат. Какого ххххх.

А ще окремі норми забезпечення і т.д.
Да й ще солдати накази офіцерів виконують.
От лихо-то.

Треба ж, як хотіли революційні матроси, щоб всі рівні у всьому?

Тому питаю: звідки ви оце берете?

Імхо. Краще які не які офіцери... ніж савєти народних комісарів (в іншій якійсь обгортці) тощо.

Значит для всл отдельная очередь в военкомат и обеспечение, а моральный долг у них с гречкосеями одинаковый? Тогда нафиг нужна контрактная армия если по итогу все равно воевать будут все? В чем ее смысл, в обеспечении. Может надо тогда всех готовить начиная с 18 лет, чтобы не было неравенства. Трусы или крестик.

"Всех равными" делаю не я, а Конституция. Получается не очень. Одни равны, другие равнее.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 14:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:швидкість обертання турбіни неважко утримувати при зменшенні навантаження в мережі.

Не важко. Частина пару що йде на турбіну стравлюється кудись, в водойму або в повітря якщо аварійно.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 14:58

  vitaliiangel написав:Значит для всл отдельная очередь в военкомат и обеспечение, а моральный долг у них с гречкосеями одинаковый? Тогда нафиг нужна контрактная армия если по итогу все равно воевать будут все? В чем ее смысл, в обеспечении. Может надо тогда всех готовить начиная с 18 лет, чтобы не было неравенства. Трусы или крестик.

"Всех равными" делаю не я, а Конституция. Получается не очень. Одни равны, другие равнее.

Мабуть вдесяте))
Окремі черги для офіцерів і солдатів.

Те, що солдатів контрактників не вистачає, то це тому що гречкосіям свого часу було зручно: і від строкової служби відмовитись (щоб самим строкову не служити), і контрактників солдатів посад заобмаль (щоб не платити за утримання).
Саме для цього вам, гречкосіям, і була потрібна контрактна армія...

Всіх гречкосіїв готували в солдати за совдепу. Або в ізраїлях, швейцаріях.
Але і там: офіцери служать на офіцерських посадах, солдати на солдатських. Крапка.

В Конституції подивіться стосовно чого всіх рівними вона робить.
Стосовно порядку проходження військової служби (солдатами, офіцерами)?

Ще раз: звідки ви берете, що офіцери повинні служити замість солдатів (на посадах рядового складу)?
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 15:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ще раз: звідки ви берете, що офіцери повинні служити замість солдатів (на посадах рядового складу)?

а хто повинен служити замість солдатів у повністю декомунізованому суспільстві ?
на негрів олігархи та їх заброньована незрозуміло за що обслуга скинутися жлобяться
якась колізія виходить

першим ділом як взяли владу підвищили моб.вік з 40 до 60 і придумали якісь мутні бронювання для своєї челяді.
і звідси питання - чому я , а не cусід турбопатріот петя
якшо в нас капіталізм, то дайте людям відкупитися (а іншим - заробити), якщо соціалістична справедливість - то всі так всі
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 15:29

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Ще раз: звідки ви берете, що офіцери повинні служити замість солдатів (на посадах рядового складу)?

а хто повинен служити замість солдатів у повністю декомунізованому суспільстві ?
на негрів олігархи та їх заброньована незрозуміло за що обслуга скинутися жлобяться
якась колізія виходить

В точічку!

Тому і кажу: треба визначитися... І в цьому теж.
Або контрактна армія -- і суспільство утримує достатню кількість рядових контрактників.
Або ізраїльська, швейцарська або навіть совдепівська модель.

Визначитися треба.
Все повинно починатися з чіткого визначення правил.
Поки ж чітко визначили для офіцерів -- контракт і гудбай.
Дійшла черга до обов'язків рядових -- вони чомусь замість говорити про себе, почали кивати на офіцерів. Типа нехай вони замість нас.

Пересічні офіцери не можновладці і не рядові... Питання не до них повинно бути.
Щоб відповідати ще й за рядових...

Хоча варіант лише один (окрім тіко по бажанню або й і овсім ніхто не служить рядовими): гречкосії повинні служити рядовими за себе.
А от яка модель - ?
Виключно справа смаку.
Самих гречкосіїв.
На що вони згодні. Без примусу.

З.и. але це все лише обговорення балачки на форумі. В реалі ж все зведеться до того - хто кого зможе примусити...
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 23 лип, 2024 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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